Come cambia l’amicizia mentre cresciamo

M entre cresciamo l'amicizia cambia con noi e si modifica: come affrontare questi mutamenti e perché dovresti conoscerli

L’amicizia, così come l’amore, non è mai uguale a sé stessa, ma evolve, cambiando nel corso del tempo insieme a noi. Se da adolescenti tutto ciò che vogliamo è trascorrere ore al telefono con la nostra migliore amica, con il passare degli anni la situazione muta. I rapporti si modificano e crescono insieme a noi, evolvendo. Alcuni amici li perdiamo per strada, altri ci saranno per sempre, ma ciò che cambia è soprattutto il modo in cui costruiamo questi rapporti.

Come cambiano i rapporti d’amicizia

Durante il periodo della scuola l’amicizia viene vissuta come qualcosa di totalizzante. Non possiamo in alcun modo fare a meno della nostra BFF e insieme a lei costruiamo la nostra nuova identità lontano dalla famiglia, crescendo come persone. Passano gli anni e le esigenze mutano. Facciamo nuove esperienze, cambiamo e diventiamo adulti grazie ad eventi che cambiano la nostra vita. Ma cosa significa essere amici da adulti, quando si superano gli anta e si diventa grandi?

Non vi sentite tutti i giorni

Tanti impegni, responsabilità, il lavoro, la famiglia, problemi che spuntano qua e là: alcune giornate da adulti sono una vera e propria gara a ostacoli. Difficile trovare il tempo per chiamare la propria BFF e trascorrere ore al telefono a parlare di questioni d’amore o degli ultimi pettegolezzi. Insomma, le giornate volano e ritagliarsi anche solo qualche minuto non è sempre possibile. L’importante comunque resta esserci per sostenersi a vicenda nelle cose che contano, nei momenti fondamentali e in quelli difficili quando la tua amica avrà bisogno di un sostegno concreto.

Vi vedete poco

Magari la voglia di organizzare una cena fuori o un aperitivo c’è, ma il tempo manca. Ed è così che le settimane passano e tu e la tua amica non riuscite a vedervi. Incastrare gli impegni e le agende quando si è adulti è difficile, ma non impossibile. Inoltre in questi casi vedersi è ancora più bello: nel momento in cui vi ritroverete una di fronte all’altra con in mano un calice di vino avrete ancora più cose da raccontarvi.

Non ci sono più le serate pazze di un tempo

I tempi in cui facevate le sei del mattino chiacchierando o ballando in discoteca sono terminate. Tornare a casa all’alba? Non se ne parla! Troppe cose da fare, la sveglia presto e tante responsabilità. Certo, le priorità sono cambiate, ma non la voglia di stare insieme. Semplicemente siete cresciute e avete voglia di fare cose diverse. Ad esempio potete concedervi una giornata in una SPA, fra massaggi e idromassaggio, un week end fuori oppure una cena in un ristorante nuovo in centro. Siete sempre voi, solo più adulte.

Avete nuovi temi di conversazione

Se prima si parlava solo dell’ultimo ragazzo incontrato su Tinder o del locale cool in cui andare, ora gli argomenti di conversazione sono cambiati. Le persone evolvono e allo stesso modo le amicizie. Così ti ritrovi a parlare della promozione che desideri, delle nuove piante che hai comprato per il balcone, della pizzeria che hai provato con tuo marito oppure dell’ultimo pasticcio combinato da tuo figlio. Le tue giornate sono mutate e con esse quello che reputi importante e che vuoi condividere con la tua amica.

Sei selettiva

Da adolescenti il sabato sera si usciva in gruppi di dieci o venti persone, tutti insieme con lo scopo di divertirsi. Con il tempo però il concetto di amicizia cambia ed evolve. Si iniziano a cercare rapporti meno effimeri e più veri, fatti di intimità e di sostegno reciproco. Crescendo si cercano persone su cui poter fare affidamento, che ci conoscano e comprendano nel profondo. Non solo per una serata divertente fuori.

Fare amicizia da adulti

La domanda che si pongono tutti è: fare amicizia da adulti è possibile? Proprio perché si cambia e si evolve con gli anni, fra impegni e problemi trovare nuovi amici quando si è superata una certa età sembra quasi impossibile. In realtà non è così, basta mettere in atto alcuni consigli per riuscire a trovare degli amici anche da adulti.

Trova delle passioni nuove

Un corso di ballo oppure di lingue, uno sport oppure il volontariato: trova nuove passioni da condividere con qualcuno e fare amicizia sarà facilissimo.

Esci di casa

Buttati nella mischia, prova a fare qualcosa di diverso e smettila di stare rinchiusa in casa. Vinci le resistenze e punta tutto su te stessa. Fai una passeggiata al parco con il cane, vai a correre, frequenta un locale e le amicizie – vedrai – arriveranno da sole.

Non essere esigente

Spesso con l’età si diventa critici e si pretende troppo dagli altri. Impara a non essere esigente e a prendere le persone per ciò che sono senza cercare di cambiarle per forza. In questo modo sarai meno respingente e fare amicizia risulterà molto più facile e naturale.