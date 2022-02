U n'amica, un familiare, un collega di lavoro. Chiunque può assumere comportamenti tossici nei tuoi confronti, mettendo a dura prova il tuo benessere e la tua autostima. Per questo devi imparare a riconoscerli e a gestirli in modo appropriato

Capita a tutti nella vita di imbattersi in qualcuno che crea problemi e che è - per dirla brevemente - la ragione scatenante di conflitti (evitabilissimi). Sono individui tossici proprio come i comportamenti che li caratterizzano.

Le persone tossiche sono individui che con i loro comportamenti appaiono spiacevoli, manipolatori, giudicanti, vogliono controllarti e sono anche egocentriche. Basta questo piccolo elenco per capire perché sono causa di sentimenti ed emozioni negative: ti fanno sentire depresso, inutile, ansioso, infelice.

E tu hai a che fare con questi comportamenti tossici? Sei vittima di un'amica o un conoscente che ti provoca queste emozioni negative? E se fossi proprio tu, senza rendertene conto, a essere la causa dell'infelicità di qualcun altro?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Lasciare una persona tossica è difficile: ecco le strategie giuste per farlo

Chi è davvero la persona tossica

Già soltanto parlando di persone tossiche vengono i brividi, perché è indubbio che questo termine susciti sensazioni contrastanti e perlopiù negative. Ma cerchiamo di capire meglio com'è una persona di questo tipo, senza cadere nell'errore di considerare tossico ciò che fondamentalmente non rispecchia i nostri gusti.

Qui il gusto o la simpatia c'entrano poco, la persona tossica è in sostanza qualcuno che - anche senza che tu te ne accorga - influenza in modo negativo la tua vita, portandoti stress e altre cose di cui faresti volentieri a meno. La "tossicità", se così si può chiamare, non è un disturbo mentale e questo deve esserti chiaro. Tuttavia può capitare che i comportamenti tossici siano la conseguenza di un disturbo borderline di personalità, di un disturbo da stress post-traumatico o anche di quello bipolare.

Quando hai a che fare con una persona che assume comportamenti negativi e tossici, dovresti innanzitutto chiederti perché si comporta in questo modo e cosa c'è alla base del suo modo di essere. Sai, talvolta le persone tossiche cambiano conseguentemente a un trauma semplicemente perché non lo hanno affrontato nel modo giusto e finiscono per sfogare il proprio dolore o la propria frustrazione sugli altri.

Da sottolineare che i comportamenti tossici possono verificarsi non solo nella coppia, ma anche in amicizia e non solo. Può succedere che le persone tossiche facciano parte della tua famiglia, cosa che le rende ancora più complesse da affrontare e gestire.

Comportamenti tossici, i più comuni

I comportamenti tossici non sono affatto poco frequenti nelle persone, discorso che vale sia per le relazioni amorose (e non) che per il luogo di lavoro. La parte difficile a volte è accorgersi (o meglio, ammettere) che qualcuno a noi vicino - un'amica, una collega, il capo o chicchessia - ci stia riversando addosso tutta la sua negatività.

Le persone di questo tipo mostrano alcuni tratti specifici che dovresti segnare in un elenco da appendere al frigorifero, così da leggerlo ogni volta che hai il dubbio di avere a che fare con i comportamenti tossici di qualcuno. Una persona tossica cerca sempre di manipolarti e riesce a spingerti ad aiutarla, sfruttandoti di fatto per raggiungere i propri scopi.

Già questo basterebbe a renderla pericolosa, ma c'è molto di più. Proprio come fanno alcuni tipi di vampiri energetici, la persona tossica è super critica nei confronti di chi gli sta attorno, anzi coglie sempre l'occasione per sminuirti davanti agli altri puntando sulla tua scarsa autostima. Non si scusa mai perché è convinta di essere sempre nel giusto e, come se non bastasse, quando commette un errore cerca sempre di attribuirne la colpa a qualcun altro, cercando al più di emergere come vittima.

Altri comportamenti tossici tipici di queste persone sono riconducibili al narcisismo e all'aggressività. Sono talmente concentrate su se stesse da voler sempre imporre il proprio dominio sugli altri, perciò se qualcosa non va come loro hanno programmato (e deciso) danno in escandescenze e si lanciano in attacchi parecchio violenti. E poi sono fondamentalmente persone incoerenti che cambiano punto di vista a seconda della situazione.

Come affrontare i comportamenti tossici

Non è facile affrontare individui che fanno dei comportamenti tossici il proprio stile di vita. Ci dispiace darti questa notizia ma il modo migliore per farlo sarebbe eliminarli dalla propria vita. È comprensibile che tu voglia essere di supporto a qualcuno in un momento difficile, specialmente se si tratta di una tua amica o di una persona a cui vuoi molto bene, ma non cadere nell'errore di credere che questa benevolenza sia qualcosa di dovuto.

Aiutare, comprendere, amare non sono "doveri" e non puoi (ma soprattutto non devi) lasciare che gli altri si approfittino del tuo buon cuore e della tua empatia, consentendogli di metterti i piedi in testa e di usarti a proprio piacimento. Questa non è amicizia, né amore. È un rapporto a senso unico da cui emerge un solo vincitore, a discapito del tuo benessere.

Sii compassionevole, ma impara a dire "no". Cerca sempre di stabilire dei confini e assicurati che quella persona no li superi mai. I confini mettono in chiaro la nostra disponibilità, così che gli altri sappiano cosa aspettarsi da noi e come vogliamo essere trattati. Non aspettarti che quella persona cambi - in fondo, chi lo fa? - altrimenti rischierai di peggiorare la situazione, mettendola nelle condizioni di prosciugare le tue energie e il tuo tempo senza limiti né freni.

Un modo per "neutralizzare" alcuni comportamenti tossici è prendere consapevolezza di sé. Se impari ad amarti, prendendo coscienza dei tuoi punti di forza ma anche (e soprattutto) delle tue debolezze toglierai dalle mani della persona tossica un'arma con cui attaccarti. Ricorda che le persone di questo tipo fanno leva sulla tua bassa autostima e sulle tue insicurezze. Non dargliela vinta!

Un ultimo consiglio, forse il più importante: circondati di persone positive e che ti vogliono davvero bene!