L e ferite emotive sono dolorose e spesso difficili da rimarginare e possono palesarsi all'interno di qualunque tipo di relazione, soprattutto a seguito di un tradimento

La complessità del concetto di coppia nella società contemporanea pone riflessioni che fino a pochi anni fa erano difficili persino da contemplare. La coppia monogama non risulta più essere l’unica forma di relazione socialmente accettata e lascia spazio a una serie di relazioni aperte, a distanza, a tre o più partner, nelle quali cambiano inevitabilmente alcune dinamiche di base. Nonostante questo mutamento che porta dritti a un’evoluzione profonda del concetto di coppia e, più in generale, dei rapporti amorosi, c’è però un atto che continua a pesare e far male, nonostante tutto: il tradimento. Perché un tradimento fa ancora così male?

Potrebbe sembrare anacronistico soffrire per l’infedeltà del partner in una società che fa della fluidità sessuale e della trasformazione del concetto tradizionale di coppia due dei suoi baluardi, ma la realtà è che il tradimento non ha nulla a che fare con questa trasformazione. Il tradimento infatti, addolora profondamente chi lo prova perché mina in maniera, spesso indelebile, la fiducia riposta nella propria metà o nel caso delle relazioni poliamorose, in uno o più partner, inficiando il prosieguo sereno del rapporto e innescando dubbi e incertezze. Ecco perché il tradimento fa ancora così male.

Tradimento VS Relazione Aperta

Come abbiamo accennato, i modelli relazionali sono cambiati e continueranno a cambiare in maniera importante, nel corso del tempo. Attualmente, le relazioni che non rientrano nelle classiche dinamiche di coppia incentrate tradizionalmente sulla monogamia, sono molte e occupano un posto di rilievo nella società. Ma ciò che bisogna tenere a mente e che nonostante questa evoluzione profonda delle dinamiche di coppia, i valori di base difficilmente cambiano.

Facciamo l’esempio della coppia aperta. In una coppia aperta i partner decidono di instaurare un rapporto basato sulla condivisione del tempo insieme, sulla costruzione di una relazione di tipo romantico e sessuale, che si apre però anche ad altri potenziali partner. Alla base di questa forma di relazione c’è la decisione condivisa di avviare tali dinamiche e la consapevolezza di non essere parte di una coppia tradizionale dove vige l’esclusività.

Ed è proprio questa presa di coscienza iniziale che implica un alto livello di fiducia. Fiducia che non viene minata dall’instaurazione di un rapporto con uno o più partner (da parte di entrambi) perché parte da basi solide e da un patto chiaro e condiviso. Instaurare relazioni con altri partner, in questo contesto, non ha nulla a che vedere con il tradimento e non porta sofferenza e frustrazione proprio perché il coinvolgimento emotivo, fisico e mentale con altre persone è previsto sin dall’inizio.

Tradimento VS Relazione Poliamorosa

Stesso discorso vale per le relazioni poliamorose. In questo caso, a differenza della coppia aperta, decade proprio il concetto di coppia. Non si tratta più di due persone che hanno una relazione monogama e non si tratta nemmeno di due persone che hanno una relazione romantica primaria e che aprono scientemente la relazione (non necessariamente di tipo romantico) ad altri partner.

Si tratta di più persone unite da un sentimento condiviso basato su un impegno che riguarda, in egual modo, tutti i partner coinvolti. Anche in questo caso il coinvolgimento di altri partner non ha nulla a che fare con il tradimento, perché il consenso e la chiarezza definiscono la base di questo tipo di relazioni.

Il tradimento della fiducia

Ma allora quand’è che si può parlare di tradimento e perché fa male? Che si tratti di monogamia sessuale, romantica o di poliamore, una cosa è certa, il tradimento continua a far male perché mina ciò che rende solide le basi di qualsiasi tipo di relazione: la fiducia. Imprescindibile per costruire una relazione paritaria, sincera e soddisfacente, la fiducia riposta nei confronti del partner o dei partner con cui decidiamo di instaurare una relazione, rappresenta la base delle fondamenta del rapporto.

Affidarsi alla persona o alle persone con cui abbiamo una relazione romantica, vuol dire costruire un legame intimo e profondo in cui potersi permettere di mostrarsi vulnerabili, senza giudizi e in cui sentirsi al sicuro. È proprio quando questa fiducia viene meno che il legame si spezza ed entra in crisi, le fondamenta si sgretolano sotto i nostri piedi, la sicurezza viene meno e si aprono inevitabilmente delle ferite profonde.

Il tradimento, di qualunque tipo esso sia, intacca proprio questa fiducia e innesca una serie di recriminazioni, insicurezze, frustrazioni, disagi e tilt comunicativi che possono impattare in maniera decisiva sul proseguo del rapporto. E anche se non sempre il tradimento rappresenta la fine di una storia d’amore, spesso incrina i rapporti in maniera surrettizia pesando sulla relazione anche a lungo termine.