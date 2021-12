Che cos’è una relazione aperta?

A dire la verità non esiste una sola tipologia di relazione aperta: i poliamorosi hanno i loro modi di vivere le relazioni, libere dai preconcetti ma non per forza dalla gelosia

Ti sei mai soffermata a pensare ai limiti di una relazione aperta? Talvolta è difficile comprendere perfino i confini delle relazioni monogame! Da dove si comincia? Qual è la spinta che porta ad abbracciare una vita poliamorosa?

Prima di leggere questo articolo ricordati di spegnere la spia del giudizio affrettato. Generazioni prima di noi hanno combattuto perché l’amore fosse libero e sovrano: stiamo attente a non farci portatrici di preconcetti che, a dire la verità, sono solo zavorra per il pensiero libero. Love is love.

La monogamia non fa per tutti

La società ha di recente osato alzare lo sguardo e prendere in considerazione concetti che, fino a qualche decennio fa, non erano neanche fonte di discussione. Non solo le dinamiche dell’amatonormatività tendono a intossicare il concetto stesso di amore. Addirittura, si sussurra che la monogamia non faccia per tutti.

Senza entrare in merito a matrimoni e altre faccende più “contrattuali”, i modi di vivere le relazioni sono tanti quanti siamo noi individui. Una relazione aperta non è necessariamente uguale all’altra, né tantomeno segue le regole di quelle che l’hanno preceduta. L’unica regola fondamentale alla base della condotta di un poliamoroso è il benessere psicofisico di tutti coloro che prendono parte alla relazione. Che poi non è la stessa regola alla base della monogamia?

Non tutti, insomma, vogliamo avere una relazione aperta, e questo è perfettamente comprensibile. Quello che conta, però, è arrivare a capire che una persona all’interno di una relazione poliamorosa potrebbe essere perfino più felice di una intrappolata in una relazione monogama che non la soddisfa. Come sempre, sono le persone che ne fanno parte a tirare le somme. Quello che possiamo fare noi, donne evolute, è cancellare il preconcetto che chiunque prenda parte a una relazione aperta abbia qualche problema irrisolto. Sospendere il giudizio per abbracciare la conoscenza. Sei qui apposta, no?

Cosa si intende con relazione aperta?

Il poliamore è una relazione amorosa consensuale caratterizzata dal fatto che i partner hanno stabilito di poter avere contemporaneamente più rapporti d’amore. Una relazione aperta è una forma consensuale e responsabile di dinamiche relazionali delicate che, se discusse insieme, possono trasformarsi in benessere.

Alla base della relazione aperta vi è il consenso di tutte le persone coinvolte, le quali devono essere informate delle dinamiche relazionali a cui prendono parte. Non per forza, però, tutti i partner si devono conoscere tra loro, né tantomeno c’è il dovere di presentarsi. Questi elementi stanno alle decisioni autonome – e approvate – dalle persone coinvolte.

Quello che è bene sottolineare, onde evitare fraintendimenti sebbene appaia piuttosto ovvio una volta scritto, è che le relazioni aperte non prevedono situazioni di clandestinità. In altre parole la comunicazione sta alla base di questa storia. Se non c’è e hai un partner al di fuori della relazione, significa che hai un’amante e stai invece intrattenendo una relazione adulterina.

Importantissimo: una relazione aperta non implica per forza l’omosessualità. Ogni parte della relazione mantiene il suo orientamento, e le sue decisioni gli appartengono.

Sei pronta per una relazione aperta?

Essendo il consenso alla base di questa relazione, si presume che tu l’abbia dato prima di entrarci, a seguito di una conversazione libera, non manipolativa e da cui sei uscita pienamente convinta. In altre parole, individui liberi si sono parlati e hanno accettato di entrare in una relazione aperta.

La verità è che, nonostante le relazioni aperte siano in aumento negli ultimi anni, l’imprinting della nostra mente è saldamente radicato dei principi della monogamia in cui siamo cresciute. Non ce ne accorgiamo, ma spesso la monogamia è la soluzione facile, “family-approved”, perfetta per intrattenere una storia d’amore tutto sommato soddisfacente. Non per forza quella migliore, però.

Entrare in una relazione aperta significa conoscersi a fondo, conoscere i propri limiti e non aver paura di comprendere cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno e cosa, invece, stiamo accettando per l’amore di chi abbiamo davanti. No, per entrare in una relazione aperta non c’è bisogno di essere super-intelligenti, è sufficiente conoscersi bene e prendere una decisione autonoma e indipendente.

Una relazione aperta può finire in qualsiasi momento, esattamente come quella monogama, senza clamore né scalpore. Siamo persone e tendiamo a cambiare col tempo: ciò che vogliamo oggi potrebbe non essere quello che ci aspettiamo per il domani.

Fedeltà nel poliamore

Prima di entrare in una relazione aperta, occorre discutere dei limiti con tutte le parti interessate. Cosa è permesso e cosa invece no? Si può fare sesso con altre persone che fanno parte della relazione aperta? Si può portarle a casa o magari invitarle a una festa?

Potrà sembrare noioso e troppo articolato, ma non ti consigliamo di saltare questa parte. In una relazione monogama i confini sono segnati dalle convenzioni sociali che ci hanno cresciuto. Tutti sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Nella relazione aperta, invece, questi confini vengono personalizzati dai partecipanti e nessuno, salvo il tuo buon senso, può dirti come sentirti.

Questi “limiti” o “confini” nascono per proteggere tutte le parti e renderle partecipi di qualcosa di bello e rispettoso. Qualora dovessero cambiare nel tempo, non c’è problema. A patto, naturalmente, che ne si parli con tutti. Tenersi dentro rancore o gelosia non fa bene in nessuna relazione, ma in quelle aperte può essere catastrofico: sii trasparente e felice di esserlo.

Gelosa? È normale

Qualcuno erroneamente pensa che chi fa parte di una relazione aperta non possa essere geloso. La gelosia, però, nasce da mancanza di autostima o di comunicazione.

Nel poliamore si gioca a carte scoperte e si parla delle cose tanto quanto accade in una relazione monogama, se non addirittura di più. Comprendere l’origine della gelosia è importante per capire come quietarla.