È vero che il sesso rafforza l’amore?

T i sei mai chiesta se il sesso può rafforzare l'amore? Abbiamo la risposta per te (anche dalla scienza)

Il sesso rafforza l’amore? Un tema altamente dibattuto su cui si sono interrogati scienziati e psicologi. Che il sesso sia mediamente molto importante all'interno di una relazione non c’è dubbio, ma quanto conta davvero all’interno di una storia d’amore e che ruolo ha nel renderla più forte e solida?

Se anche tu, almeno una volta, ti sei chiesta quanto sia importante il sesso nella tua relazione, è arrivato il momento di scoprirlo!

Come il sesso unisce le persone (secondo la scienza)

Il sesso unisce le persone, a dimostrarlo una serie di ricerche che hanno svelato il potere di questa attività all'interno dei legami sentimentali. Gli studiosi dell’Università di Rochester (New York) e i ricercatori dell'Istituto di ricerca IDC Herzliya hanno infatti analizzato il rapporto fra l’intimità sessuale e la vicinanza che si crea fra due persone dopo una notte d’amore.

Per gli esperti infatti il sesso consente di creare una connessione profonda ed emozionale fra due persone. L’attrazione sessuale dunque rappresenta un collante che unisce le persone, alimentando il legame e rendendolo più forte e solido.

Tutti i benefici del sesso

D’altronde i benefici del sesso sono ormai noti. Fa bene all’umore e consente di ritrovare l’autostima. Rapporti frequenti infatti consentono di aumentare la salute mentale e sono associati a una maggiore felicità percepita. Il motivo? Il sesso permette di abbassare il livello di cortisolo, ossia l’ormone dello stress, aumentando invece il quantitativo di altri ormoni.

Prima di tutto le endorfine, che attenuano il dolore, l’ossitocina e la dopamina, ovvero il neurotrasmettitore dell’euforia. Un vero e proprio cocktail di ormoni che regala una sensazione di benessere e rilassamento.

Gli effetti sull’organismo dunque sonio tantissimi, causati proprio dall’appagamento sessuale che influisce a livello di benessere generale.

Come migliorare il sesso in una relazione

Che sia di lunga data oppure iniziata da poco, una relazione ha bisogno (anche) del sesso per durare e cementificarsi. Scopriamo gli step per rendere più forte il legame sotto le lenzuola (e non solo).

Imparare a conoscersi

Per rendere il sesso davvero coinvolgente è importante conoscere bene il corpo dell’altra persona. Una vera e propria mappa del piacere che consente di capire quali sono i punti da toccare, quelli più sensibili e quelli vietati. Una conoscenza intima che può rivelarsi non solo coinvolgente, ma anche divertente, senza togliere mai spazio all’immaginazione e alla sperimentazione.

Prendere e dare

Il sesso è fatto di divertimento e gioco, perciò per rendere l’esperienza unica è essenziale non solo prendere, ma anche dare. Ok essere passivi ogni tanto, ma è importante pure imparare a prendersi cura del piacere dell’altro.

Il segreto in questi casi è rendere il partner partecipe delle proprie emozioni e sensazioni, condividendo ciò che suscita il contatto fisico e quanto sia afrodisiaco.

Non dimenticare i preliminari

I preliminari sono essenziali per rendere un rapporto soddisfacente. Studi scientifici hanno dimostrato che modificano il quadro ormonale. Consentono infatti il rilascio della dopamina, della feniletilamina e della noradrenalina, sostanze che aumentano il battito cardiaco, la temperatura corporea e provocano una ipersensibilità nelle zone erogene. Largo spazio dunque alle carezze, ai baci intensi e al sesso orale (dalla fellatio al cunnilingus).

Essere spontanei il più possibile

La spontaneità può trasformarsi nel segreto per rendere il sesso più coinvolgente e appassionante. Il romanticismo, soprattutto se spontaneo, può diventare un potente afrodisiaco. Dunque sorprendi il partner quando meno se lo aspetta, con baci e carezze hot, prendendo l’iniziativa.

Sperimentare

Essere spontanei va di pari passo con la voglia di sperimentare. Per tenere l’intesa alta con l’altro prova a passare attraverso la sperimentazione di giochi erotici piacevoli e intensi. Svelate i vostri desideri nascosti, senza paura di rivelare quello che vi eccita. Ad esempio fare l’amore all’aperto, con la paura di essere scoperti, può regalare emozioni forti e nuove.

Questo permetterà di aumentare l’affinità erotica e di rendere ogni incontro sotto le lenzuola più soddisfacente. Largo spazio pure a sex toys, giochi di coppia e lingerie sensuale per aumentare la soddisfazione reciproca. Piccoli cambiamenti nella routine che possono però creare forte intimità e complicità. L’importante, come sempre, è comunicare e chiedere il consenso per evitare situazioni imbarazzanti o inutili tensioni.

Comunicare

La comunicazione è un aspetto chiave all’interno di una relazione e lo è ancora di più quando si parla di sesso. Impara a comunicare ciò che ti piace, svelando al partner quali sono i tuoi desideri, quello che ti eccita e che accende la tua passione. La sincerità in questi casi è essenziale, altrettanto la capacità di creare un dialogo aperto con chi si ha di fronte. Non avere paura di raccontare ciò che vorresti, l’importante è sempre avere il consenso e saper dire, quando serve, di “no” senza timore di deludere il partner.