Il sesso orale è un gesto molto intimo, oggi approfondiamo la tematica della fellatio, il rapporto orale che ha come destinatario l'uomo

Sesso orale: come farlo e cosa sapere

La definizione di "sesso orale" non è affatto misteriosa: si tratta dell'atto di stimolare i genitali del partner con l'uso della bocca. Il rapporto orale vero e proprio ha comunemente un nome che varia a seconda di chi lo riceve: si parla di fellatio quando il destinatario è un uomo, mentre il cunnilingus è il sesso orale praticato verso la donna.

Come fare sesso orale? Si tratta di una domanda la cui risposta non è scontata come spesso pensiamo. Quelli orali possono essere considerati veri e propri rapporti sessuali, e si tratta di un gesto estremamente intimo, nonostante venga spesso svilito e banalizzato. Oltre a questo il tema è come sempre infarcito di stereotipi e falsi miti. Noi abbiamo raccolto un po' di consigli che possono essere utili per vivere il sesso orale nel modo più sereno possibile.

1. Chi conduce il gioco durante il rapporto orale

C'è chi sostiene che nel sesso orale a "comandare" sia chi ha un ruolo attivo, ma la verità è che per un'esperienza soddisfacente la scelta migliore è fare gioco di squadra, soprattutto se ci si conosce da poco.

Parliamoci chiaro: può essere molto eccitante che ha un ruolo attivo improvvisi sorprendendo il/la partner nel modo che più preferisce. Ma non bisogna dimenticare che la soggettività dei gusti è fondamentale quando si parla di sesso orale. Ognuno ha le sue specifiche preferenze, e condividerle col partner è la cosa migliore da fare. In generale ha molto senso comunicare su cosa ci piace e su cosa fare di preciso, e questo vale sia per chi dà che per chi riceve il sesso orale.

2. L'importanza della lubrificazione

La lubrificazione è alla base del piacere (e ti permette di risparmiare un sacco di energie!). Se per il cunnilingus in teoria la lubrificazione dovrebbe essere naturale, per la fellatio bisogna prestare un po' più di attenzione e... tanta saliva.

A proposito: sapevi che alcune bevande alcoliche come il vino rosso tendono a seccare la bocca? Per stimolare le ghiandole salivari può bastare una caramella o una mentina. E se non basta si può sempre ricorrere al lubrificante, alleato da tenere sempre a portata di mano (ovviamente accertatevi che sia ingeribile). Anche se non è strettamente necessario è quell'ingrediente che aggiunge un certo twist al contatto pelle su pelle.

3. Sperimentare diverse intensità

La lingua è tra i muscoli più forti del nostro corpo: sarebbe un peccato non sfruttare tutta la sua potenza, alternandola a baci più lenti e dolci. E questo vale sia per fellatio che per cunnilingus.

In genere è bene iniziare con delicatezza (le parti sollecitate sono super sensibili) per poi aumentare intensità e velocità della stimolazione. Ovviamente sempre chiedendo all'altr* cosa preferisce. Bonus: usate anche le dita.

4. L'importanza del contatto visivo

Moltissime persone amano essere guardate negli occhi durante il rapporto orale: vedere l* partner impegnata a dar loro piacere le aiuta ad eccitarsi, in un circolo virtuoso di sensazioni d'estasi.

Inoltre, guardarsi negli occhi, in qualsiasi momento dell'atto sessuale, rende la situazione più intima e crea connessione tra i due amanti.

5. Deep throat: come si fa

Parliamo di fellatio: una delle pratiche più chiacchierate (e parliamoci chiaro: più viste nel porno) è il cosiddetto "deep throat". Si tratta tecnicamente di far si che il pene penetri in maniera piuttosto profonda fino a raggiungere la gola della persona che sta praticando la fellatio.

Si tratta di una pratica che per molte persone può risultare fastidiosa se non addirittura dolorosa, per questo è importante ricordare che nessuno è obbligato a fare qualcosa che non trova piacevole. Se la si trova una pratica eccitante ben venga, ma in caso contrario non ha senso portarla a termine.

6. Sesso orale multitasking

Il sesso orale non è fatto solo con la bocca. Come accennavamo prima usare anche le mani per stimolare parti sensibili durante il sesso orale è sicuramente un plus super eccitante e può fare fare la differenza.

Oppure potete sperimentare la posizione 69, per fare sesso orale in maniera vicendevole. Non tutti ne sono fan, ma per chi è amante del genere è il non plus ultra.

7. Sesso orale e malattie

Quando fai sesso orale non dimenticare di proteggerti, in particolar modo nel caso in cui si tratti di un rapporto occasionale o con una persona che conosci ancora poco: è importantissimo utilizzare sempre il preservativo, esattamente come per un rapporto sessuale completo. Per quanto riguarda invece il cunnilingus è possibile proteggersi utilizzando una diga dentale o un preservativo tagliato e disteso.

Domande e risposte Come fare sesso orale? Esistono svariate tecniche per praticare sesso orale a un uomo (anche conosciuto come fellatio), ma il gesto basilare consiste nel prendere in bocca il pene. A partire da qui si possono praticare diverse tipologie di stimolazione muovendo la bocca e la lingua in tutti i punti del pene. Come fare sesso orale a una donna? Il sesso orale cambia molto se praticato a una donna o a un uomo. Il sesso orale praticato su una donna consiste sempre nello stimolare l'organo sessuale femminile tramite la bocca (cioè labbra e lingua): alcune donne preferiscono la stimolazione del clitoride, altre apprezzano una stimolazione più ampia, che può essere più o meno intensa Quando fare sesso orale? Il sesso orale rientra tradizionalmente nel novero dei cosidetti preliminari , vale a dire tutte le pratiche sessuali che generalmente vengono messe in atto prima del rapporto vero e proprio (identificato con la penetrazione). Viene infatti spesso praticato per eccitare il partner prima di passare al rapporto completo: questa non è però una regola fissa. Il sesso orale può essere praticato in qualsiasi momento, e può restare fine a se stesso e terminare con l'eiaculazione dell'uomo. Si parla infatti anche di "rapporto orale".