C osa si intende con il termine processo di differenziazione e perché valorizzare e preservare l'Io rispetto al noi è cosi importante per il benessere personale e di coppia

Quante volte, vivendo una relazione, ci si è resi conto di aver perso una parte di sé in favore del noi? O magari di aver sempre vissuto così. Svanendo nell’altro come in una fusione di elementi allo scopo di crearne uno. Una visione molto romantica del rapporto, da un certo punto di vista, ma che necessita di essere cambiata: separarsi in due entità distinte con un processo di differenziazione è utile al bene della coppia e di se stessi.

Ma cosa significa esattamente “differenziarsi” e cos’è questo processo di differenziazione volto alla salvaguardia della propria relazione e di ciò che si è? Cerchiamo di spiegarlo bene in questo articolo.

L’evoluzione di coppia

Quando due persone si incontrano per la prima volta scattano tutta una serie di comportamenti e sentimenti che sono poi quelli che andranno a creare le basi della conoscenza. E a formare la coppia vera e propria. Dando il via a una relazione sana e duratura.

In primis c’è l’innamoramento, periodo in cui si tende a idealizzare la persona che si ha accanto e che di fatto rappresenta la base di partenza per la relazione stessa. Durante l’innamoramento, poi, si tende a esaltare l’altra persona, regalandogli qualità e caratteristiche che molto spesso non ha (o comunque esagerandole) e mettendo il partner su un gradino più alto di considerazione rispetto al proprio.

Una fase che, via via, tende a scemare. Creando spazio per una presa di coscienza maggiore dell’altro, in cui iniziano a comparire anche difetti mai visti prima, le sue reali qualità e le varie differenze che caratterizzano entrambi. Portando anche ai primi litigi e/o discussioni spesso volti a una maggior conoscenza. O almeno così dovrebbe essere.

Il processo di differenziazione

Questo processo, si chiama appunto processo di differenziazione ed è fondamentale nella coppia e per se stessi.

Se non avviene, infatti, la relazione sarà incentrata maggiormente su una fusione delle parti, senza che venga manifestata la distinzione esistente tra i partner, che vivranno come un’unica persona. In un certo senso annullandosi e non riconoscendo nell’altro la propria individualità.

Quando il processo di differenziazione avviene, invece, entrambe le parti sono in grado di mantenere la propria identità, il proprio pensiero, peculiarità, ecc. Essendo parte integrante della coppia e del “noi” ma senza annullare o perdere l’Io. E riconoscendo sia a se stessi che all’altro le proprie caratteristiche, aspettative, bisogni, differenze, ecc.

Un passaggio fondamentale per la coppia poiché va a tracciare il percorso per una relazione serena e appagante. Basata sulla valorizzazione personale di se stessi e dell’altro E incentrata sulla libertà personale, che viene riconosciuta e supportata dal partner.

Portando anche alla voglia e al desiderio di cooperare insieme e di aiutare l’altro nella sua personale realizzazione e nel raggiungimento di obiettivi realmente condivisi. Insomma, tutto ciò che caratterizza una relazione completa e sana a due. In cui le parti sono definite e distinte e non fuse in un’unica entità. Aspetto che di fatto va a togliere molto a entrambi anziché arricchire.

Cosa accade se non avviene la differenziazione

Quando questo non avviene, infatti, si vive come in una sorta di dipendenza o interdipendenza con l’altro. Privandolo/a e privandosi della possibilità di essere se stessi, di esprimersi per ciò che si è (pregi e difetti) di realizzarsi come individui e nei proprio bisogni e/o desideri personali. Il tutto in modo inconsapevole ma a lungo andare deleterio, esattamente come se lo fosse.

Ma non solo. Questo avviene anche quando si tende a voler manipolare chi si ha accanto. Andando ad impedire che il processo di differenziazione avvenga in modo corretto e portando rabbia, frustrazione e al disinnamoramento del partner. Fino alla fine della relazione stessa.

Ecco perché è importante che questa ”separazione” avvenga. Per consentire a entrambi di esprimersi liberamente, di essere ciò che si è e di perseguire i propri personali obiettivi e desideri. Crescendo come individui sia a livello personale che relazionale e, di conseguenza, portando valore aggiunto al rapporto e alla crescita della coppia.