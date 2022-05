I litigi in una coppia sono del tutto normali, ma per alcune coppie sono molto dannosi e non fanno che acuire il senso di incomprensione provato da entrambi i partner: scopriamo come litigare in modo costruttivo

Come litigare: la guida ragionata

Imparare come litigare in modo costruttivo può solo fare del bene al rapporto di coppia. I partner che non litigano mai, infatti, finiscono con l'allontanarsi progressivamente l'uno dall'altro. Ma questo vale anche per quelli che sono abituati a litigare senza soluzione di continuità, magari in maniera sempre più aggressiva, e senza portare alla luce le ragioni profonde alla base dei loro scontri. Quando la coppia si impegna continuamente in discussioni distruttive, si sviluppa la convinzione che non ci possa essere una soluzione ai problemi. Ecco perché imparare come litigare in modo costruttivo può davvero fare la differenza e portare a grandi miglioramenti nella qualità del rapporto.

Una discussione costruttiva si fonda sulla ricerca di una soluzione o di un compromesso, non c'è mai un vincitore o un perdente. L'obiettivo di base è il ricongiungimento dei partner e il benessere della coppia. Alcuni terapeuti affermano che se si cerca di evitare in tutti i modi lo scontro con il partner per non essere sommersi dallo stress, questo potrebbe indicare che la relazione è ormai ai ferri corti.

Affrontare la rabbia è l'unico modo per sbarazzarsene ed evitare che questa cresca dentro di noi fin quando non ne avremo più il controllo. Ma allora come si può imparare a litigare in modo costruttivo?

1 - Pianifica il tempo per discutere dei problemi di coppia

La maggior parte dei litigi all'interno di una relazione avviene in modo del tutto spontaneo. C'è sempre una parte che aggredisce e un'altra che è presa alla sprovvista e cerca di difendersi. Per evitare che la rabbia del momento prenda il sopravvento e ti faccia dire cose che, in situazioni normali, non diresti mai, è bene pianificare con cura i momenti dedicati alla discussione dei problemi di coppia.

In questo modo, entrambi i partner possono avere la possibilità di spiegare le loro ragioni nel modo più dettagliato e preciso possibile, evitando i danni creati dall'impulsività del momento. Molto importante, durante questi confronti, è esaminare un problema alla volta. Meglio mettere da parte, quindi, tutto ciò che esula dell'argomento che si è deciso di trattare. Si potranno poi organizzare a altri incontri in cui discutere di altre problematiche.

2 - Evita discussioni su fatti avvenuti nel passato

Lo scopo di ogni discussione è trovare una soluzione ai dissapori, non sfogare liberamente la propria rabbia repressa contro il partner. Ecco perché è meglio evitare di riportare alla luce fatti spiacevoli avvenuti nel passato. Questo atteggiamento non farebbe che inacidire ancor di più il rapporto senza portare da nessuna parte.

3 - Mantieni un tono di voce neutro

Qualsiasi cosa tu voglia dire al tuo partner, la puoi dire con voce calma e neutra. Prima di iniziare la discussione, concorda con il partner di mantenere un tono di voce normale. Nessuno dei due dovrò alzare la voce o addirittura urlare. Nel caso non riuscissi a controllare la rabbia, chiedi al partner qualche minuto di pausa per calmarti. Fai respiri profondi e prenditi tutto il tempo che ti serve. Per rassicurare il tuo compagno puoi semplicemente dire "Ti amo e non ho intenzione di andarmene. Risolveremo il problema".

4 - Comprendi che per risolvere un problema di vuole tempo

Un problema interno alla coppia che merita di essere discusso non può certo essere risolto nei primi minuti di conversazione. Non è infrequente, anzi, che nelle prime fasi della discussione uno dei partner tenda a sminuire il problema o neghi qualsiasi colpa. Ecco perché, affinché una discussione possa essere fruttuosa, sono spesso necessari diversi giorni durante i quali entrambi i partner possono riflettere e rimuginare su quanto detto.

Potreste dedicare cinque minuti ciascuno per condividere i vostri pensieri sul problema, mentre l'altro ascolta, e ripetere questa operazione nei giorni successivi fino a che il problema non si sarà risolto.

Quello che invece va evitato è il cosidetto "trattamento del silenzio", cioè chiudere completamente le comunicazioni, quasi a ripagare con questa moneta il partner in funzione del rancore legato al litigio. Va bene mettere in conto che ci vorrà del tempo, e magari diverse discussioni per risolvere un problema

5 - Fai richieste senza accusare

Invece di dire: "Lasci sempre la tua roba sparsa ovunque!" puoi dire "apprezzerei molto se mettessi in ordine le tue cose invece di gettarle in giro". Questo genere di comunicazione positiva può aiutarti a stroncare sul nascere qualsiasi discussione. Con questa tecnica, inoltre, si può imparare più facilmente a tenere le emozioni sotto controllo, evitando che queste prendano il sopravvento sulla ragione in situazioni stressanti.

6 - Non minacciare

Minacciare di andartene se non si farà come vuoi tu oppure fare ricatti emotivi può essere controproducente in una relazione e allontanare ancora di più il partner. Un partner messo alle strette potrebbe sentirsi come prigioniero all'interno della relazione e sviluppare uno stato di depressione da cui poi sarà difficile uscire e che, di certo, non ti darà ciò di cui hai bisogno. Impara a metterti nei panni del tuo partner e a pensare con la sua testa. Perché pensi stia mettendo in atto un comportamento che non apprezzi? Come reagiresti tu se la situazione fosse invertita e tu stessa ti trovassi minacciata dal tuo compagno? Ricordati che, chi ama davvero, vuole il bene non solo di se stesso ma anche del proprio partner.