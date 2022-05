N on trascinare una relazione se non provi più sentimenti: farà male ma dire che non ami più il tuo partner ti aiuterà a non rovinare la parte bella di ciò che avete provato

Essere lasciati fa male ma anche chi è dall’altra parte e prende la decisione non passa uno dei momenti più facili della propria vita; come si fa a dire qualcuno che non lo amiamo più? Questa domanda ci tormenta se, dopo una lunga frequentazione o una storia importante, si capisce che per quanto ci sia stima i sentimenti sono cambiati.

Tra le motivazioni più comuni che portano l’amore a spegnersi c’è la routine che entra a far parte della vita di coppia, la noia e di conseguenza il bisogno di brividi ma anche semplicemente un cambio di rotta, il vedere gli obiettivi di ciascuno su binari diversi. O ancora, la probabilità che fa a pezzi cuori da secoli, la presenza di una nuova persona.

Prendere consapevolezza di non amare più qualcuno è un duro colpo, soprattutto se non ci sono elementi di rottura ma, proprio per il rispetto che vi lega, è importante aprire il dialogo e chiudere una relazione che non ha più un sentimento forte da entrambe le parti.

Come capire se non lo ami più

Prima di mandare in fumo anni di relazione fermati e respira, cerchiamo di capire se davvero non provi più nulla o se sei solamente in un momento di confusione. In ogni caso è importante aprire il dialogo ma certamente il discorso sarà differente.

Se trovare un compromesso è diventato impossibile e litigare è diventato molto più frequente, se i suoi difetti ora sembrano assolutamente invalicabili e se non trovate più gioia all’idea di trascorrere del tempo insieme sicuramente qualcosa non va. Presta attenzione però anche ai segnali che ti dà il tuo corpo: se quando pensi di fare un’attività ormai ti immagini come unità singola e non prendi più in considerazione la sua figura sicuramente il tuo cuore, ma anche la tua testa, ti stanno dicendo qualcosa di importante.

Anche la mancanza di dialogo e trovare scuse per restare più tempo sul lavoro sono strategie classiche che mettiamo in atto per evitare di affrontare il problema: fermati e chiediti… <<lo amo ancora?>> Molto probabilmente la risposta è no. Prenderne consapevolezza ti farà male, potresti anche mettere in discussione tutto ma è importante iniziare a comprendere come affrontare il discorso in coppia. Come lasciare una persona? Ti sveliamo qualche consiglio per dire cosa provi nel modo meno doloroso possibile.

Non annunciare il discorso

C’è una frase che fa gelare il sangue, fa capire che tutto sta profondando e che nulla andrà bene: <<ti devo parlare>>. Non la usare; non perché tu debba essere pronta e il tuo partner no ma perché inizia ad innescare uno stato di nervosismo, agitazione e ansia assolutamente inutile.

Quindi come si fa a dire a qualcuno che non lo amiamo più? Piuttosto pensare ad un discorso articolato con i punti di quello che non va più bene o semplicemente parla a cuore aperto mettendo in luce i sentimenti cambiati.

Niente frecciatine social

Che tu abbia un’altra persona o che semplicemente tu stia prendendo consapevolezza dei tuoi veri sentimenti abbi rispetto della persona con cui sei stata; niente frecciatine social, niente frasi sibilline. Prima chiudi, poi potrai cercare supporto o lasciare che le bacheche diventino un momento di sfogo. (ma senza esagerare!)

Sincerità e dialogo

Come si fa a dire a qualcuno che non lo amiamo più? La verità è che quando c’è da annunciare qualcosa che può far male non c’è un modo giusto di dirlo; apri il cuore e parla. Il tuo partner ti ascolterà, probabilmente svelerà di essersi accorto della differenza da qualche tempo a questa parte ma che anche lui cercava di far andare le cose perché è sempre stato così.

Non si rinfaccia

Questa sarebbe una regola d’oro già scritta e riscritta, non dovrebbe nemmeno essere specificata ma chissà perché quando va di mezzo l’orgoglio ecco che si inizia a rinfacciare e rimarcare. Questo è un errore pesante che può danneggiare anche quello che di bello è stato.

Niente ironia

Crediamo fortemente che l’ironia e l’autoironia siano importanti ma in questo momento scherzare e minimizzare può far male all’altra persona che abbiamo amato; quindi niente battute e cerchiamo di parlare a cuore aperto.

Non si torna indietro

Quando si inizia un discorso del genere, molto probabilmente ti troverai dall’altra parte un partner non disposto a chiudere. Ti chiederà una seconda possibilità, ti chiederà di ricominciare. Ovviamente la scelta spetta a te; tieni in considerazione che queste occasioni negate poi diventano macigni.

Se dici no e chiudi, non tornare sui tuoi passi dopo qualche mese. Il tuo partner avrà appena ricucito le ferite e starà provando a ricominciare e ti chiuderà le porte in faccia; quindi pensaci bene: sei sicura di non amarlo più? Se la risposta è sì con coraggio chiudi la relazione e torna ad essere single, che alla fine tanto male non è!

Quando dirlo

Come si fa a dire a qualcuno che non lo amiamo più? E quando? Non c’è un momento giusto per dirlo: la verità è che ogni momento in più che aspetti da quando te ne accorgi è un vivere nella menzogna; non tanto per lui quanto per te. Sarai più nervosa, in difficoltà e sembrerà tu abbia qualcosa da nascondere.

Abbi solo cura di evitare situazioni in cui sono presenti altre persone, cerca un momento in cui siete soli e potete instaurare un dialogo.