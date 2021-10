S e hai voglia di una sessualità all'insegna del relax ecco le posizioni del Kamasutra per un sesso comodo e distensivo all'insegna della lentezza

Kamasutra: le migliori posizioni sessuali per il sesso rilassante

Adori la lentezza anche sotto le lenzuola? Per i momenti in cui sei in vena di una sessualità rilassante ecco le posizioni del Kamasutra per fare sesso in tutto relax, che garantiscono il massimo del piacere con il minimo dello sforzo. Un consiglio? Privilegia i movimenti lenti e concentrati sul respiro. L'orgasmo sarà ancora più potente!

Posizione del loto dischiuso

Da seduti faccia a faccia lasciatevi andare (all'indietro), tenendo a contatto solo il bacino, aprendo corpo e mente al piacere.

Sex tip

Respirate, muovetevi piano, cercando di sentire profondamente il vostro corpo, assaporando ogni sensazione.

Posizione del loto

La classica posizione per fare sesso seduti: il massimo dell'intimità, con il minimo del movimento. Le gambe incrociate sostengono il corpo di lei e abbracciano quello di lui, mentre gli sguardi si incontrano, i respiri si fondono e il piacere si sincronizza, fino ad esplodere, potente.

Sex tip

Accarezzatevi il corpo e concentratevi sulla respirazione: quando sarà all'unisono vorrà dire che siete pronti per iniziare, privilegiando movimenti lenti e circolari.

Posizione del cucchiaio da tè

Perché il tè sia inebriante, il cucchiaio deve eseguire movimenti lenti e profondi. Si tratta di una piccola variazione della classica posizione per fare sesso da dietro, inginocchiati sul letto o su un'altra superficie comoda. Una volta iniziata la penetrazione ci si raddrizza leggermente e si esegue con i due bacini attaccati un movimento circolare profondo.

Sex tip

Approfittate della mani libere per accarezzarvi dappertutto, lasciandole libere di vagare dove piace di più

Posizione della gattina

Comoda comoda, la gattina si appoggia sulle ginocchia del partner, che la penetra da dietro con grande calma, mantenendo i bacino incollato a quello di lei. Si tratta anche qui di una piccola variante del doggy style, con la differenza che lui è leggermente accovacciato sui talloni, mentre lei lei si appoggia comodamente sul suo bacino e sulle sue cosce.

Sex tip

Movimenti lenti e ampi, sia circolari che vanti e indietro vi faranno fare le fusa

La posizione della sponda

La passione è tanta che non aspettate di sdraiarvi, ma vi accontentati di appoggiarvi alla sponda del letto, dondolando dolcemente sul piacere.

Sex tip

Baci, sguardi e sussurri giocheranno faranno da trampolino di lancio per un orgasmo ancora più intenso

Posizione dell'incontro

Come due amanti che si ritrovano dopo molto (o forse poco?) tempo, siete profondamente abbracciati, tenendo il ritmo con una gamba che dà la spinta, l'unica parte dei vostri corpi che è rimasta a terra.

Sex tip

Per regolare eventuali differenze di altezza usate i tacchi, aggiungete cuscini su cui appoggiare il ginocchio, oppure sfruttate la seduta e il bracciolo del divano..

Posizione della treccia

Le gambe sono intrecciate strette, i bacini sono vicini e bastano lievi movimenti per raggiungere il piacere

Sex tip

Ottima per giocare nella vasca da bagno

Posizione del cucchiaio

Oziosa, lei se ne sta accucciata, mentre lui abbraccia da dietro, avvolgendola con il suo corpo, il tutto sdraiati su un fianco. Probabilmente la posizione più comoda in assoluto per fare l'amore, è anche molto tenera e molto intima.

Sex tip

Il contatto ravvicinato della vostra pelle produrrà un calore emozionante e baci intensi, meglio ancora se si stimola il clitoride

Posizione della pace

Dopo aver litigato, finalmente vi ritrovate vicini, spiegando quello che sentite non con le parole ma con il corpo, ritrovando la vostra armonia di coppia. Molto simile alla classica posizione del loto, i due amanti si guardano negli occhi e lei è seduta sopra di lui, in modo da ottenere la completa aderenza dei due busti.

Sex tip

Ottima per la vasca da bagno e per fare la pace, concentratevi sul ritmo del vostro respiro per entrare in sintonia.

Se dopo una serata di sesso rilassante vuoi programmare un incontro un po' più spicy e "acrobatico", dài un'occhiata alle posizioni più bizzarre del Kamasutra.