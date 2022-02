L a posizione della treccia è una delle più calde del Kamasutra, in grado di regalare un piacere intenso a entrambi i partner e aumentare l'intimità

Passionale, intima e coinvolgente, la posizione della treccia è una delle più sensuali del Kamasutra. Guardarsi negli occhi, baciarsi e sussurrarsi all’orecchio permette di creare un’intesa fortissima con il partner. La donna e l’uomo possono controllare i movimenti, raggiungendo insieme il piacere. L’orgasmo così si raggiunge facilmente e in modo veloce, con grande intensità.

Posizione della treccia

Fra le posizioni del Kamasutra migliori per raggiungere l’orgasmo c’è senza dubbio quella della treccia. Poco conosciuta, ma apprezzata da entrambi i partner, la posizione della treccia prevede un contatto profondo e intimo, regalando un piacere che cresce lento e aumenta sempre di più sino ad arrivare all’apice. I bacini sono a stretto contatto, con le gambe incrociate. Le mani sono posate all’indietro per sorreggere il corpo. Bastano pochi e piccoli movimenti per dare a entrambi un piacere estremo.

I pro della posizione

Le gambe sono intrecciate strette, i bacini sono vicini e bastano lievi movimenti per raggiungere il piacere. Si tratta di una posizione perfetta per giocare e amarsi nella vasca da bagno, aumentando il legame con il partner. La treccia d’altronde permette di creare una fortissima intesa: ci si guarda negli occhi, si possono osservare le espressioni di piacere sul volto dell’altro e seguire i suoi movimenti interpretando i gemiti. Un viaggio che conduce, un movimento dopo l’altro, verso un orgasmo. L’apice in questi casi si può raggiungere insieme, per un’esperienza davvero unica.

Non solo: la posizione della treccia è ottima per mettere un po’ di pepe nel rapporto, sperimentando sotto le lenzuola. Sia la donna che l’uomo possono inarcarsi per seguire il piacere. Il punto G viene stimolato al massimo, mentre il partner può stimolare al meglio il clitoride. Il segreto per aumentare il godimento? Stringere i muscoli vaginali durante il movimento.

Controindicazioni

La posizione della treccia permette di spezzare la monotonia, ma non è indicata per tutti. Richiede infatti che ci sia una certa confidenza fra i partner. Se l’uomo e la donna si conoscono bene e in modo profondo, non avranno difficoltà a raggiungere l’orgasmo in contemporanea, guardandosi intensamente negli occhi e scambiandosi baci roventi.

Le varianti

La treccia non è l’unica posizione per fare sesso seduti. Fra le più famose troviamo la posizione del love seat. Semplicissima, ma con un risultato super hot, prevede che l’uomo sia seduto su una sedia con la schiena dritta e appoggiata benne sullo schienale. La donna si siede sulle sue gambe, gestendo i movimenti e il ritmo dando la spinta con i piedi a terra. Baci e sguardi languidi rendono questa posizione sensualissima, ma anche perfetta per un incontro bollente.

La preferita dagli uomini però resta la posizione dell’Andromaca che prevede la donna sopra. Lui resta sdraiato sulla schiena, mentre lei si mette seduta sopra, rivolgendo il viso oppure no. Troviamo poi la posizione della sospensione che si può realizzare sul bordo del letto per un po’ di sesso acrobatico.

L’uomo si siede e la donna si mette sopra di lui, guardandolo. Inarca la schiena indietro, spingendo le gambe contro il petto e posando per terra le mani. Anche in questo caso il partner ha la possibilità di toccare il clitoride della donna, con movimenti circolari, lenti o veloci in base alle esigenze.

Infine il trapezio è una posizione fra le più sexy per fare sesso seduti. L’uomo si mette seduto sul bordo del letto, mentre la donna sta sul suo grembo. A questo punto lei, lentamente, si distende sulla schiena, all’indietro, seguendo proprio le gambe del partner e lasciandosi andare al piacee assoluto.