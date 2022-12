N on c'è niente di meglio di concedersi un po' di sesso "comodo" stando seduti, occhi negli occhi, sfruttando le posizioni del Kamasutra per godere con il minimo dello sforzo ma con intense emozioni

Kamasutra: le migliori posizioni sessuali da seduti

Fare sesso da seduti può essere davvero molto stimolante. Il contatto visivo con il partner è molto eccitante e profondo e la possibilità di sfiorarsi con le mani libere rende il rapporto sessuale molto intimo. In alcune posizioni c'è bisogno di un certo equilibrio e un minimo di prestanza fisica: le posizioni per fare sesso da seduti sono leggermente più impegnative rispetto a quelle per fare sesso con lui sopra o con lei sopra. Ma ne vale la pena.

Per un sesso pazzesco allora lasciati ispirare da queste posizioni sessuali del Kamasutra per provare il massimo del piacere comodamente seduti.

Posizione del cucchiaio: variante da seduti

Questa posizione è la variante seduta della posizione del cucchiaio: i corpi sono raccolti e molto vicini, la stimolazione non è troppo profonda, ma delicata e tocca con precisione la parte anteriore della vagina. Lui vi può sorreggere con le mani, accarezzando il seno o il clitoride, può stare con le gambe distese oppure piegate, seduto sulla sponda del letto; in ogni caso sappiate che i tacchi alti possono aiutare molto nelle posizioni accovacciate.

Ti piacerà perché: vi sentirete vicini-vicini e tu potrai approfittare del potere eccitante di sentire il suo respiro sul collo. Se poi ti sussurra qualche frase un po' osé (mai sentito parlare di dirty talking?), meglio ancora.

Posizione della poltrona

Per questa posizione seduta del Kamasutra bisogna avere gambe ben allenate, oppure degli appoggi con cui aiutarsi. Accomodati sul partner e lascia quindi che il partner ti sostenga tenendoti i fianchi, oppure appoggiati con le mani sulle sue cosce, e "usalo" come appoggio: nel frattempo, lui ti può accarezzare il seno... Per una variante più rilassante, non utilizzare i classici movimenti su e giù, ma mantieni la posizione e prova a fare dei piccoli movimenti circolari con il bacino.

Ti piacerà perché la sensazione sarà quella di essere accomodata su una sensualissima poltrona, dove sarai vinta non dalla pigrizia ma dal piacere.

Posizione del granchio

Visti di lato, i corpi degli amanti sembrano un granchio, ma la sua presa è tutt'altro che dolorosa. Data la complessità della posizione, che richiede una certa flessibilità, è meglio posizionarsi inizialmente in una posizione più classica per poi spostarsi gradualmente fino a trovarsi stesi sulle gambe del partner, con le proprie sulle sue spalle.

Ti piacerà perché permette di guardarsi negli occhi - socchiusi - proprio mentre si è nell'estasi, di stare a contatto con il corpo del partner e di mettere a frutto quei piccoli movimenti della muscolatura vaginale che tanto possono aiutare il piacere di entrambi..

Posizione del loto

La posizione del loto è il massimo dell'intimità, con il minimo del movimento: le gambe incrociate sostengono il corpo di lei e abbracciano quello di lui, mentre gli sguardi si incontrano, i respiri si fondono e il piacere si sincronizza, fino ad esplodere, potente.

Accarezzatevi il corpo e concentratevi sulla respirazione: quando sarà all'unisono vorrà dire che siete pronti per iniziare, privilegiando movimenti lenti e circolari.

Posizione del loto dischiuso

Piccola variazione sul tema rispetto alla posizione del loto appena illustrata. Basta "sciogliere" le gambe, da stendere sul letto e mandare indietro la schiena. Lasciatevi andare (all'indietro), tenendo a contatto solo il bacino, aprendo corpo e mente al piacere.

Respirate, muovetevi piano, cercando di sentire profondamente il vostro corpo, assaporando ogni sensazione

Posizione della treccia

Nella posizione della treccia le gambe sono intrecciate strette, i bacini sono vicini e bastano lievi movimenti per raggiungere il piacere.

Si tratta di una posizione ottima per giocare nella vasca da bagno.

Posizione della pace

Dopo aver litigato, finalmente vi ritrovate vicini, spiegando quello che sentite non con le parole ma con il corpo, ritrovando la vostra armonia di coppia.

Ottima per la vasca da bagno e per fare la pace, concentratevi sul ritmo del vostro respiro per entrare in sintonia.

Posizione dell'abile cavallerizza

La posizione dell'agile cavallerizza è la variante acrobatica della cowgirl: lui si stenderà in modo da poter appoggiare i piedi così che lei possa appoggiarsi sulle sue ginocchia, mentre lo cavalcherà non più appoggiata sulle ginocchia, ma reggendosi sui muscoli delle cosce ed effettuando movimenti circolari con il bacino, o i classici su e giù, che mettono a dura prova gli adduttori.

Lui è nella posizione ideale per stimolare come meglio crede il tuo clitoride.

Posizione della panca

La posizione della panca è comoda-comoda, rilassante come un dolce massaggio, ideale quando lei ha bisogno di farsi coccolare, senza preoccuparsi di nulla. A muoversi sarà lui, accarezzandole il corpo.

Il luogo ideale è - come intuibile - una panca, ma anche un pouf o un tavolino robusto possono essere adatti: l'importante è che lei si stenda su un fianco e lasci fare a lui. E alle sue mani.

Posizione della scaletta

Per la posizione della scaletta usate una panca o un tavolino abbastanza (resistente) lungo e stretto da poterci stare a cavalcioni. Poi mettetevi sopra di lui, con una gamba appoggiata alla superficie e molleggiatevi tendendo l'altro piede a terra, come se passo dopo passo doveste salire una scala che vi porta in alto, verso il piacere.

Con una mano appoggiatevi alla superficie e con l'altra stimolate il clitoride... se poi siete un po' pudichi, potete approfittare per darvi la schiena e confessare qualche fantasia erotica, che farà arrivare l'eccitazione alle stelle.

Posizione della sponda

La posizione della sponda è la variante "sospesa" della posizione del loto: è considerata molto intima perché gli amanti possono guardarsi negli occhi, condividendo le proprie espressioni di godimento, ed è sufficientemente complessa da consentire loro di concentrarsi sui movimenti - di solito lenti - e su una respirazione profonda, i cui effetti sul piacere sono assolutamente provati.

Avete bisogno di due sostegni solidi e stabili, quindi sceglieteli con accortezza per evitare rovinose cadute (ad esempio il letto, e un tavolino molto robusto). Il bello è che giocando con l'altezza e la distanza tra i due sostegni, potrete anche giocare sull'inclinazione, scegliendo quindi quella più comoda e piacevole.