Tenero o passionale, guardandosi negli occhi o da dietro, ecco le posizioni del kamasutra per fare sesso stando in piedi, ideali per quando il desiderio si accende all'improvviso o per sperimentare nuove pratiche.

Posizioni per il sesso in piedi

Quando la voglia di fare l’amore coglie in situazioni particolari oppure è talmente forte da non poter aspettare, il sesso in piedi può svelare sorprese bellissime e far scoprire nuovi modi per raggiungere l’orgasmo insieme. E quale fonte migliore del libro del Kamasutra per ispirarsi e conoscere le migliori posizioni per fare sesso in piedi?

Il sesso in queste posizioni non è certamente comodo e confortevole come quello a letto o in luoghi più accoglienti, ma nemmeno proibitivo. Neppure se sei poco allenata: alcune varianti prevedono muscoli forti e una certa resistenza fisica ma altre sono adatte a tutti, anche ai neofiti delle passioni improvvise.

Il partner può stare dietro oppure di fronte, guardandosi negli occhi. Ognuna di queste posizioni prevede anche una variante più semplice e confortevole. Una versione a piacere che preveda un rassicurante appoggio: il muro, una sedia, lo schienale di una poltrona, i cuscini del divano. In questo caso il Kamasutra è una semplice fonte di ispirazione da cui prendere spunti interessanti. La fantasia e la complicità pensano al resto, per rendere l'esperienza indimenticabile.

Scopri tutte le posizioni del Kamasutra per il sesso in piedi, per guardare l’amore da nuove prospettive!

La posizione del ballo guancia a guancia

Una delle varianti base delle posizioni del sesso in piedi assomiglia molto a un tenero ballo "guancia a guancia", in cui lui la solleva appena, quel tanto che basta ad essere ancora più vicini. Per sfruttare al meglio le potenzialità di questa posizione, potete tenere i vestiti e tirare semplicemente un po' più su la gonna. Le scarpe con il tacco poi sono utilissime per regolare le vostre altezze.

Sex tip: qesta posizione ti permette di sfruttare i piacevolissimi movimenti circolari del bacino, che stimolano a dovere non solo il punto G, ma anche il clitoride, grazie al massaggio esercitato dai vostri corpi che si sfregano.

La posizione dell'agguato

Questa posizione è la variante in piedi delle classiche posizioni per fare sesso da dietro. Esattamente come per la classica posizione del doggy style (più volgarmente nota come "pecorina"), è una posizione perfetta per i momenti in cui si ha voglia di fare sesso in modo un po' più rude. Anche questa posizione si può praticare con i vestiti ancora indosso slacciati o sollevati quel poco che basta, specialemte se lei indossa la gonna: questo rende la posizione ancora più eccitante.

Sex tip: Questa posizione mette in gioco una sessualità molto istintiva e passionale, che neutralizza la noia anche nella coppia più collaudata.

La posizione doggy style in piedi

Come nella posizione dell'agguato, lui sta dietro di lei. Poiché lui sta in piedi e lei è piegata, questa posizione richiede una buona flessibilità (fino a toccare il pavimento), oppure una superficie di appoggio su cui lei possa sostenersi (un tavolo, la sponde del letto...). Questa posizione permette una penetrazione profonda rispetto alla variante in cui entrambi sono in piedi.

Sex tip: Il sesso doggy style è passionale, istintivo e permette una penetrazione profonda, che può essere ancora più soddisfacente se è abbinata alla stimolazione del clitoride.

La posizione della gru

Anche in questa posizione lui è dietro di lei, ma entrambi sono in piedi. Per facilitare la penetrazione lei alza una gamba ripiegandola di fronte al busto, lui può aiutarla con una mano sostenendo la gamba da sotta, e con lo stesso gesto abbracciarla.

Questa posizione non è certo la più acrobatica del Kamasutra, ma non bisogna neanche prenderla sottogamba. Mantenere l'equilibrio e la posizione eretta infatti, potrebbe non essere poi così semplice.

Sex tip: Se le vostre altezze non sono ottimali per il sesso in piedi, regolatevi con i tacchi, o con piccoli appoggi. Se poi volete dare (e ricevere) sensazioni interessanti, giocate con l'ampiezza con cui divaricate - o chiudete - la gamba che tenete piegata

La posizione dell'altalena

Per praticare questa posizione c'è bisogno che soprattutto lui sia atletico e possente. Per raggiungere la posizione fate così: lei si stende sul letto o sul tavolo, alzando le gambe, lui la penetra in modo che lei possa poggiare le caviglie sulle spalle di lui. A questo punto lui si alza in piedi: lui sostiene il corpo di lei tenendola per la schiena, mentre lei si aggrappa alle braccia di lui.

Lui la sostiene con possenti braccia, mentre lei si lascia andare completamente al piacere e non potrà che provare il brivido eccitante della vertigine.

Sex tip: La posizione a testa in giù è molto liberatoria e ti permetterà di sperimentare sensazioni ed emozioni molto particolari: probabilmente ti sembrerà di perdere il controllo. Goditi il momento ed esprimi quello che senti, liberando anche la voce.

La posizione della giravolta

Ecco una posizione adatta a un momento di gioia, dove i partner sembrano volteggiare felici, guardandosi negli occhi. Si tratta di una variante della classica posizione in cui lui prende in braccio lei: in questo caso la donna avvolge l'uomo tra le sue gambe, si sostiene con le braccia al collo di lui e lascia andare indietro schiena e collo.

Lui deve stare attento a mantenere una certa stabilità, perché è sul suo collo che lei si sostiene, ed è appoggiando i piedi sulle sue mani che si dà la spinta, per celebrare grandi festeggiamenti.

Sex tip: Poiché si tratta di una posizione faticosa, non risparmiate in lubrificante, aiuterà a rendere più piacevoli anche i più piccoli movimenti.

La posizione dell'agile missionario

Come nella posizione precedente lui prende in braccio lei, che avvolge le gambe attorno al busto di lui. Per il resto i due amanti sono uniti in un intimo abbraccio, con gli addomi che aderiscono, e lei lo abbraccia teneramente.

Questa posizione "in piedi" è molto emotiva, e come il missionario "classico" permette ai partner di avere un contatto molto coinvolgente, potendosi baciare, guardare negli occhi e sussurrare eccitanti parole. La differenza sta ovviamente nello sforzo fisico, che però verrà premiato da un piacere davvero avvolgente.

Sex tip: Non servono movimenti frenetici: meglio oscillare dolcemente, assaporando tutte le sfumature del piacere.

La posizione della meridiana

Lui segna le ore, tu i minuti, così che la meridiana segni il tempo per l'amplesso... il bello è che può anche tornare indietro! Ironia a parte: ecco un'altra posizione che richiede grande prestanza fisica, e che probabilmente può essere mantenuta solo per un tempo brevissimo. Lei è in orizzontale e lui la penetra da davanti, lei piega le gambe e le incastra sotto le braccia di lui, attaccandosi alle sue braccia, con le quali a sua volta lui la sostiene.

Sex tip: Incastra le ginocchia divaricate tra le due braccia, poi lasciati andare, consentendoti anche di perdere la testa... Per precauzione, però, per provarla mettetevi sopra un letto, così potrai atterrare sul morbido.

La posizione del morbido intreccio

Questa posizione dà un risvolto ancora più piacevole alla frase "stare in poltrona": qui infatti la morbida seduta si trasforma in sostegno per fare sesso in piedi, ma in tutto relax. I due sono l'uno di fronte l'altra, lui appoggia un piede sulla poltrona (o il divano) e il suo ginocchio funge da appoggio per la gamba di lei, che così resta alzata e leggermente divaricata. Approfittate della posizione frontale per baci, carezze e sussurri.

Sex tip Se non volete sporcare la fodera del mobile - o indossare i tacchi - usate un drappo, e se volete aggiungere del divertimento, sfruttate il potere elastico delle molle!

La posizione della sbarra

Per praticare questa posizione bisogna posizionarsi all'interno dello stipite di una porta: i corpi degli amanti bloccano il passaggio della porta, come una sbarra.

Lui appoggia la schiena sullo stipite e si posiziona in trasversale, con i piedi poggiati sullo stipite opposto. Lei fa lo stesso di fronte a lui, avvolgendo il corpo di lui con le gambe ed aprendosi alla penetrazione. In questo modo basterà che lei muova leggermente avanti e indietro il bacino. Appoggiati agli stipiti di una porta, i corpi si sorreggono da soli, intrecciati.

Sex tip Per accortezza, sistemate dei cuscini vicino a voi, così che possiamo lasciarvi morbidamente cadere all'occorrenza.

