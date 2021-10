P arliamo di sesso: vivere bene la sessualità è un passo importantissimo per il proprio benessere interiore

Sesso: tutto quello che c'è da sapere

Perché il sesso è così importante nella nostra vita? Si tratta indubbiamente di un bisogno primario per ogni essere umano.

Il sesso non deve per forza essere inquadrato all'interno di una relazione, ma generalmente è considerato un elemento piuttosto importante all'interno di una relazione amorosa. Questo non vuol dire che sia "obbligatorio": del resto il modo di vivere il sesso è assolutamente personale e non sindacabile, il che vuol dire che si può anche scegliere di farne a meno.

Di certo vivere bene e in modo sereno la propria sessualità è un elemento imprescindibile del benessere fisico e interiore, e questo va a cozzare con il fatto che il sesso incontra molto spesso - anche se meno di un tempo - il concetto di tabù. Forse parlare di sesso non è così facile per tutti, ma essere ben informati è sicuramente fondamentale.

Come fare sesso

Non esiste un modo "giusto" di fare sesso: si tratta di un aspetto così soggettivo che è impossibile stabilire alcuna regola (a parte ovviamente la consensualità dei partner). Posto che ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze che sono sacrosante - molto spesso ci succede che il sesso arrivi a diventare "noioso" e perda qualsiasi attrattiva.

Può succedere per una marea di fattori diversi, ma molto spesso basta un po' di fantasia e qualche suggerimento per ravvivare la situazione. Non ci credi? Leggi la nostra guida e scopri se trovi l'idea che fa per te.

La prima volta

La prima volta in cui si fa sesso avviene mediamente tra l'adolescenza e i 20 anni: ovviamente non c'è una regola, e la scelta del momento giusto è puramente personale.

Tradizionalmente associata alla verginità e alla rottura dell'imene nelle donne, in realtà la cosidetta "prima volta" è difficilmente riducibile a schemi stereotipati e ognuno vi si avvicina a modo proprio. Non a caso è molto importante prendersi i propri tempi, non farsi condizionare da influenze esterne e non avere eccessive aspettative sull'inizio dell'attività sessuale.

Il rapporto completo: cosa è?

"Rapporto completo" è il termine tecnico che individua il rapporto sessuale tradizionale tra uomo e donna: possiamo parlare di rapporto completo quando avviene la penetrazione del pene in vagina.

Sesso orale

Quando si parla di sesso spesso si parla di posizioni: i modi di fare l'amore sono davvero tantissimi - anche se tendiamo spesso a sfruttarne davvero pochi, spesso per semplice comodità o per pigrizia.

E invece sperimentare posizioni sessuali diverse può essere molto interessante. In relazione a questo non si può non menzionare il celeberrimo Kamasutra. Si tratta di un opera frutto di una lunga tradizione indiana, che ha trovato compimento nel III secolo d.C., quando Mallnaga Vatsayayana ne compose una versione finale, che è poi arrivata ai giorni nostri.

Nonostante l'idea un po' prosaica che ce ne siamo fatti in occidente, il Kamasutra non è un manuale in cui sono raccolte tutte le possibili posizioni per fare sesso. Si tratta piuttosto di un vero e proprio trattato filosofico che spiega come raggiungere l'armonia attraverso il rapporto di coppia

Le posizioni del kamasutra sono quindi qualcosa in più di un modo di fare sesso: si tratta di una categorizzazione delle relazioni - anche sessuali - che mira a rendere ogni unione tendente alla vera coscienza di sé. Un risultato che richiede uno sforzo congiunto in ogni aspetto della vita, anche il sesso.

Il sesso è soprattutto divertimento, ma forse troppo spesso ce ne dimentichiamo, magari travolti da stress, preoccupazioni, giornate interminabili piene di faticosi impegni. Come fare in questi casi? Puoi cercare di ravvivare la situazione ricominciando a giocare, magari aiutandoti con qualche accessorio hot che possa aiutare la fantasia.

L'apparato sessuale femminile viene spesso descritto come qualcosa di misterioso e poco chiaro (non solo agli occhi degli uomini purtroppo). Ad ogni modo non è mai tardi per imparare e per imparare a conoscersi. Nella nostra guida al punto G ti spieghiamo cosa è davvero, dove si trova, e perché può essere molto importante per il piacere, specie si si impara a stimolarlo nel modo giusto.

Clitoride e orgasmo clitorideo

Sesso anale

C'è chi lo ama e chi lo odia: l'importante è sapere da che parte stai (se non ti piace non è assolutamente un problema) e soprattutto capire tutto quello che c'è da sapere per farlo in modo sicuro e sereno.

Lo squirting è un fenomeno chiacchieratissimo e che suscita molta curiosità, ma a quanto pare in pochi lo hanno visto o provato davvero. Definito anche "eiaculazione femminile", a livello fenomelogico assomiglia appunto all'eiaculazione maschile, ma in realtà non è proprio la stessa cosa, e soprattutto non sarebbe così facile da ottenere.

Sesso estremo

Parliamo di pratiche cosidette "kinky": nella categoria del sesso estremo si annovera tutto ciò che va oltre i rapporti standard - il cosidetto sesso "vanilla". Nella categoria sesso estremo sono comprese tantissime tipologie di pratiche, ma le più popolari sono sicuramente il sado-maso, i giochi di dominio e sottomissione e il bondage.

Da dove parte l'eccitazione? Per molte è un processo più psicologico che fisico, ma indiscutibilmente ci sono delle zone del nostro corpo più sensibili di altre, che scatenano in noi sensazioni estremamente piacevoli, per usare un eufemismo. Ogni donna ha le sue preferenze, ma ce ne sono alcune che accomunano tutti i corpi e vengono divise degli esperti in primarie (che devono necessariamente essere stimolate per raggiungere l'orgasmo), secondarie (se stimolate con carezze o strusciamenti, provocano l’eccitazione delle primarie) e potenziali (variano molto da donna a donna, e vengono scoperte facilmente attraverso la pratica dell'autoerotismo). Curiosa di saperne di più?

Domande e risposte Come fare sesso? Fare sesso non è solo la penetrazione ma tutte le pratiche relative alla ricerca del piacere e all'intimità. Non esiste infatti un solo modo di fare sesso ma tanti modi diversi per ognuno, tutti da sperimentare. Qui puoi trovare alcune ispirazioni. Come fare sesso anale? Per affrontare con tranquillità il sesso anale non dimenticare un lubrificante a base di acqua o silicone, che favorisce la penetrazione, e non dimenticare il profilattico e i preliminari, ancora più importanti per favorire l'eccitazione e il rilassamento. Come fare sesso orale? Il sesso orale consiste nella stimolazione dei genitali con lingua e bocca, leccando e succhiando, ma anche con l'uso delle dita o di piccoli morsi! Ecco alcuni consigli per praticare fellatio e cunnilingus e divertirvi con il/la partner. Come fare sesso bene? Non esiste un modo più giusto di un altro per fare sesso: il modo migliore è farlo come piace a te e alla tua partner. Sii generoso, cerca di capire cosa le piace e lasciati guidare nella scoperta dei suoi desideri. L'unica regola è: divertirsi! Come fare sesso la prima volta? Per fare sesso la prima volta è fondamentale sentirti a tuo agio con la persona che hai scelto e che fra voi ci sia intimità e fiducia. Prendetevi del tempo per scoprirvi, accarezzarvi, baciarvi, coccolarvi e far salire il desiderio. Scopri gli altri consigli qui.