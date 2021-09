E cco 10 posizioni bizzarre e insolite del Kamasutra, per dare spazio alle vostre fantasie sessuali e dare prova delle proprie capacità di amanti e di notevoli abilità fisiche!

Le posizioni più strane del Kamasutra

Le posizioni sessuali del Kamasutra non sono infinite, ma infinita è la fantasia nel fare sesso: le posizioni del missionario, dell'amazzone, della pecorina o del cucchiaio, in piedi o seduti sono la base per infinite varianti dei modi in cui fare l'amore.

Ecco 10 posizioni bizzarre o che richiedono una certa abilità fisica: sono divertenti e utili per spezzare la routine, perché anche solo provare a realizzarle - alcune posizioni sono piuttosto complesse - può accendere la scintilla per creare nuovi giochi erotici e aumentare l'intesa sessuale della coppia. L'importante è vivere ogni sperimentazione in camera da letto con allegria e la dovuta ironia!

La posizione del dondolo

Una posizione insolita e acrobatica, adatta a chi dispone di una panca, di un tavolino robusto o di un qualsiasi mobile su ci sia possibile stendersi entrambi, lui sulla schiena, lei stando in ginocchio. Una volta raggiunta la penetrazione poi, non dovrete fare altro che dondolarvi dolcemente.

Sex tip - Per non soffrire di "postumi da sesso", attrezzatevi con dei cuscini da sistemare sul vostro talamo: i movimenti risulteranno più dolci e non dovrete fare i conti il mal di schiena - o alle ginocchia.

La posizione della cariola

Entrambi dovrete avere braccia e addome ben allenati per godere di questa posizione che è una vera e propria sfida alla forza di gravità, nonché una gara di resistenza fisica. Ma non preoccuparti, perché il grosso della fatica spetta a lui: tu non dovrai fare altro che mantenere l'equilibrio.

Sex tip - Se giochi con le posizioni del busto, potrai modulare le sensazioni!

La posizione del gradino

Questa posizione insolita permette un tipo di penetrazione piuttosto inedito: lui è sdraiato con la schiena su un tavolo (quello della cucina), mentre lei appoggia un piede su un piccolo gradino o sgabello e con l'altro - che posa a terra di tanto in tanto - si dà la spinta...

Sex tip - Per privilegiare comodità e piacere, cercate di regolare le altezze della superficie su cui si stenderà lui e dell'appoggio - il gradino che dà il nome alla posizione - che userà lei. Privilegiate movimenti lenti e morbidi (lei si deve quasi dondolare sull'appoggio, toccando i pavimento in punta di piedi...)

La posizione della raganella

Lei sembra una raganella pronta a lanciarsi nello stagno, ma lui la trattiene, da dietro: non è con un balzo, ma con piccoli momenti che insieme si tufferanno nel piacere... La penetrazione è profonda, ma la posizione è così complessa da essere soprattutto coreografica, visto che è difficile mantenerla a lungo.

Sex tip - Per assumere questa complicata posizione, iniziate sopra il letto. Intrecciate le braccia, poi incastra i piedi tra le sue braccia e il torace. Poi tiratevi sù, aiutandovi con gli addominali... complimenti!

La posizione del gancio

Lei, rannicchiata, si aggrappa a lui che si sorregge appoggiando la schiena contro il muro: in questo modo la penetrazione è profonda (anche se un po' faticosa), baci e sguardi non mancano e i due corpi uniti formano un gancio

Sex tip - Per essere un po' più comodi - cosa non facile in questa posizione - lui dovrebbe appoggiare il più possibile la schiena alla parete, tenendo però il bacino inclinato verso l'esterno, contraendo i glutei e piegando leggermente le gambe.

La posizione del salvataggio

A guardare l'immagine, sembra che gli amanti si siano trovati uniti quasi per caso, e che lui abbia salvato miracolosamente lei da un brutto scivolone che l'avrebbe fatta finire gambe all'aria. Ma nonostante non ci sia mai stato il pericolo di una caduta e sia tutto premeditato, la testa potrebbe girare ugualmente.

Sex tip - Lasciarvi cadere "a peso morto" potrebbe non essere una buona idea. Mentre lui vi sostiene, fate forza su una superficie di appoggio, e chiedete al partner di prediligere movimenti regolari, così da sincronizzare la respirazione: sarà più facile raggiungere il piacere (e mantenere l'equilibrio)

La posizione del cassetto

Aggrappandosi a una cassettiera, al letto, a un comò o a qualsiasi mobile che abbia una certa stabilità, lei punterà i piedi in avanti e consentirà al partner di prenderla da dietro, sollevandole una gamba. Basteranno piccoli movimenti oscillatori per produrre piacere per entrambi, e la penetrazione avrà un'angolatura davvero particolare.

Sex tip - Per controllare meglio piacere ed equilibrio, giocate con la muscolatura: contraendo l'addome per avere stabilità, contraendo e rilassando ritmicamente i muscoli vaginali per accrescere il godimento

La posizione della pecorina acrobatica

Questa posizione da dietro è la variante della pecorina per donne flessibili: infatti ci si regge sulle braccia e su una gamba sola, mentre l'altra è piagata all'indietro, quasi ad abbracciare il partner, per consentire una penetrazione più profonda.

Sex tip - Le tue possibilità di movimento sono piuttosto scarse, quindi non esitare a chiedergli di stimolare il tuo clitoride. E poi, visto che non potete guardarvi negli occhi, perché non riscoprire l'uso erotico specchio per diventare voyeur di voi stessi?

La posizione della sponda

Questa è la variante "sospesa" della posizione del loto: è considerata molto intima perché gli amanti possono guardarsi negli occhi, condividendo le proprie espressioni di godimento, ed è sufficientemente complessa da consentire loro di concentrarsi sui movimenti - di solito lenti - e su una respirazione profonda, i cui effetti sul piacere sono assolutamente provati.

Sex tip - Avete bisogno di due sostegni solidi e stabili, quindi sceglieteli con accortezza per evitare rovinose cadute (ad esempio il letto, e un tavolino molto robusto). Il bello è che giocando con l'altezza e la distanza tra i due sostegni, potrete anche giocare sull'inclinazione, scegliendo quindi quella più comoda e piacevole.

La posizione dell'altalena

Lui la sostiene con possenti, braccia, mentre lei si lascia andare completamente al piacere, e non potrà che provare il brivido eccitante della vertigine...

Sex tip - La posizione a testa in giù è molto liberatoria e ti permetterà di sperimentare sensazioni ed emozioni molto particolari: probabilmente ti sembrerà di perdere il controllo... goditi il momento ed esprimi quello che senti, liberando anche la voce.