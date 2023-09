L 'incompatibilità sessuale è più comune di quanto pensiamo: come affrontarla e riuscire a ritrovare l'intesa in pochi e semplici step

Non è raro che capiti. La vostra storia d’amore sembra perfetta, l’intesa è alle stelle, vi capite su tutto e siete molto felici, ma non sotto le lenzuola! L’incompatibilità sessuale è, purtroppo, una realtà che colpisce molte coppie. Non sono poche infatti le persone che affermano di amare il proprio partner, nonostante il sesso non funzioni davvero.

Il feeling e l’amore, d’altronde, non sono una garanzia di incontri sessuali stupendi, scoppiettanti e indimenticabili. A volte l’intesa viene semplicemente a mancare – magari da subito oppure dopo anni insieme -, proprio per questo sentimenti e realtà non si incastrano. D’altro canto è fondamentale sottolineare che l’intimità è un elemento essenziale in qualsiasi relazione.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché sesso e intimità sono due cose completamente differenti?

Cosa accade se il sesso non va

Vi piacete tantissimo, sia dal punto di vista caratteriale che fisico. Provate dei sentimenti intensi, vi divertite parecchio, quando però arriva il momento di testare il vostro feeling erotico qualcosa non va. I motivi possono essere tanti, magari ti senti in imbarazzo oppure ti infastidisce la timidezza eccessiva dell’altro, il partner ti pone troppi paletti oppure non ti fa sentire come vorresti. Se questi aspetti tendono a presentarsi soprattutto nelle relazioni “nuove”, in quelle che durano da tempo si aggiungono elementi come la routine e la stanchezza che può subentrare dopo anni.

L’intimità di coppia però resta un elemento chiave in un legame. Migliora infatti il rapporto e lo rinsalda, creando una forte connessione fra i partner. Desiderare e sentirsi desiderati in una relazione è essenziale dunque. Certo, possono capitare dei periodi in cui la voglia di fare sesso non sia tanta. Ma se la quantità non conta, la qualità è importantissima. Una notte di passione infatti può alimentare la tua relazione e rinfocolare il fuoco del vostro amore. Dunque sarebbe sbagliato ignorare del tutto l’incompatibilità sessuale, considerandola qualcosa di poco conto. Al contrario potrebbe essere il campanello d’allarme che qualcosa fra di voi non va e sarebbe il caso di aggiustare il tiro e sistemare le cose.

Come migliorare la compatibilità sessuale

L’incompatibilità sessuale si può superare e non è detto che debba far finire una storia. Hai tutti gli strumenti che ti servono per riuscire a ritrovare l’intesa con il tuo partner: rispetto, condivisione di pensieri ed emozioni, dialogo sono gli elementi chiave che ti consentiranno di risolvere ogni difficoltà. Dunque armati di pazienza, trova il coraggio che serve e prova a ritrovare la passione con il tuo partner, in pochi semplici step, dalla comunicazione sino alla forza di condividere le proprie fantasie sessuali.

1. Comunicate (senza paura)

Il dialogo e fondamentale all’interno di una coppia, perciò impara a comunicare con il tuo partner, soprattutto quando si parla di sesso. Racconta quali sono le tue fantasie e cosa accende il tuo desiderio, allo stesso modo chiedi all’altro come vorrebbe vivere l’intimità. Cerca di parlare in modo aperto, senza nessun tabù, esplorando il vostro legame in modo nuovo e unico.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Esiste un modo di comunicare davvero bene nella coppia?

2. Non dare la colpa a nessuno

Spesso quando il sesso in una coppia non funziona si tende a dare la colpa all’altro. Si tratta di un atteggiamento che non è di nessun aiuto. Al contrario, spesso il sesso non funziona fra due persone proprio perché non ci si dedica davvero all’altro, ma ci si rinchiude nelle proprie convinzioni e nelle proprie necessità. Prova invece a cancellare ogni preoccupazione o ansia, cercando di cancellare i pensieri negativi – sia i tuoi che i suoi – per affrontare al meglio l’intimità, senza renderla una fonte di stress.

3. Cambia, sperimenta, rinnova

Il segreto per ritrovare la complicità sotto le lenzuola? Rinnovarsi! A volte quello che ci sembra una incompatibilità sessuale è semplicemente routine o stanchezza. Accade, ad esempio, nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo e che, per un motivo o per l’altro, hanno reso ogni incontro sessuale standardizzato. Un impegno, proprio come fare la spesa oppure andare dal dentista. Un comportamento sbagliato da correggere subito. Come? Provando a giocare e sperimentare con il sesso, fra nuove posizioni, giochi di ruolo, sex toys e molto altro. Divertitevi a scoprire quello che stuzzica la vostra fantasia e non ponetevi limiti. Solo così ritroverete la giusta connessione.

4. Usate le vostre fantasie

Usate le vostre fantasie per trovare la compatibilità sessuale che manca. Tutti abbiamo delle fantasie erotiche, l’essenziale è imparare a esplicitarle senza nessuna paura e senza sentirsi in alcun modo giudicati. Parlare con sincerità di ciò che volete e di quello che vi eccita vi aiuterà a rinsaldare il legame di coppia, sia affettivo che erotico. Provare per credere!

5. Rendete la sessualità un gioco

Il sesso è prima di tutto divertimento. Dunque perché non renderlo un gioco? Prendete un foglio e scrivete le vostre regole, poi elencate ciò che vorreste provare nel corso del tempo, per mantenere vivo il vostro rapporto, accendere il fuoco della passione e trasformare in realtà ogni fantasia.

6. Valutate la terapia di coppia

Via lo stigma della terapia di coppia. Chi ha detto che bisogna essere in crisi nera e sull'orlo della rottura per valutare questa possibilità? In realtà a maggior ragione, se la relazione funziona bene ad eccezione di questa unica criticità, perché non chiedere aiuto per lavorarci su e magari risolvere? Parlatene insieme.