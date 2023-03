L a comunicazione nella coppia è fondamentale per creare un rapporto sano e duraturo: come gestirla e i segreti per essere davvero felici con il partner

La comunicazione nella coppia è da sempre una questione piuttosto spinosa. Come renderla davvero efficace? La risposta non è semplice soprattutto perché spesso impegni, stress e convivenza mettono a dura prova i partner, rendendo la comunicazione complicata e mettendo a dura prova la relazione.

Tipi di comunicazione

Imparare a parlare in modo chiaro e sano, quando si parla d’amore, è invece essenziale per costruire un legame solido e duraturo. Sì, ma come farlo? Esistono diversi tipi di comunicazione quando si parla di rapporti di coppia ed è importante conoscerli tutti.

La comunicazione verbale riguarda discorsi e parole. Per essere buona, questa tipologia di comunicazione deve rivelarsi efficace. Deve dunque trasmettere il messaggio che desideri all’altra persona, suscitando da parte sua un feedback. In sostanza se comunichi bene, sarai ascoltato e compreso.

Troviamo poi la comunicazione paraverbale che riguarda il modo in cui utilizzi la voce, ossia cadenza, timbro, tono e pause. Elementi essenziali che possono cambiare tutto, dando più o meno risalto a un concetto, ma soprattutto agendo a livello inconscio nei confronti dell’altro. Una pausa, ad esempio, può essere utile per sottolineare qualcosa a cui tieni in modo particolare, stimolando una riflessione.

Infine troviamo la comunicazione non verbale legata alla postura, alla gestualità di mani e piedi, ma anche ai movimenti degli occhi, alla respirazione e al colorito. Comunicare in modo efficace in coppia significa prima di tutto riuscire a sintonizzarsi su questi tre livelli, gestendoli al meglio e con consapevolezza.

Comunicazione di coppia sana: come fare?

La comunicazione di coppia non è una questione semplice, ma spesso – a torto – viene trascurata, rischiando di mettere a repentaglio la solidità della storia e trasformando in qualcosa di più grave questioni che si potevano risolvere semplicemente parlandone.

Niente paura però. Sei sempre in tempo per imparare a comunicare al meglio con il tuo partner. Per farlo prova a seguire alcune regole o, per meglio dire, consigli, che ti permetteranno di rendere più stabile il tuo rapporto, evitare litigi ed essere felice. Di seguito vediamo qualche regola semplice ma da non dimenticare mai nella vita quotidiana.

Saper scegliere i tempi giusti

Sembra una banalità, ma è importante scegliere il momento giusto in cui comunicare qualcosa al partner, soprattutto se sai che il discorso potrebbe rivelarsi non proprio piacevole. Fai dunque in modo che l’altro si senta tranquillo e a suo agio.

Perché una questione si risolva – soprattutto se ti sta a cuore – è fondamentale rispettare i tempi dell’altro senza essere invadenti o incalzanti. Se l'altra persona non è pronta attendi che lo sia, non tutti siamo uguali.

Non dare nulla per scontato

L’altra persona non è nella tua testa, perciò impara a spiegare come ti senti. Se qualcosa ti dà fastidio, se non ti senti a tuo agio, impara a dirlo con chiarezza senza dare nulla per scontato. Prova a fare uno sforzo per spiegare al partner come ti senti e quello che provi.

Impara ad ascoltare

Perché una comunicazione sia efficace l’ascolto è importantissimo. Si tratta di un elemento chiave che dovresti usare non solo di fronte ai problemi, ma sempre per creare un legame di coppia salutare e forte.

Sviluppa l’empatia

L’empatia è importantissima per una comunicazione efficace. Per comprendere il partner infatti devi essere anche in grado di metterti nei suoi panni, scoprendo cosa lo infastidisce o lo preoccupa. Siamo persone diverse e, proprio per questo, reagiamo e ragioniamo in modo diverso. La chiave per comunicare è comprendere questo aspetto.

Rifletti

A volte, presi dalle emozioni, tendiamo ad aprire bocca senza prima ragionare. Un grave errore che può portare a fraintendimenti e litigi, allontanando i partner. Meglio invece riflettere con attenzione su ciò che si vuole comunicare e solo dopo iniziare a parlare con l’altro.

Sii costante

Per essere efficace la comunicazione di coppia deve essere permanente. Questo vuol dire che se vuoi coltivare un rapporto sano dovrai essere innanzitutto costante. Non limitare i tuoi contatti con il partner all’ora di cena, quando vi incontrate a casa dopo il lavoro, ma fallo sentire ascoltato e desiderato durante tutto il giorno. A volte bastano un pranzo a sorpresa durante una pausa, una chiamata o uno scambio di messaggi per far capire all’altro che è accolto e apprezzato.

Non essere pigra

A tutti è capitato, almeno una volta, di non parlare con il partner per paura di venire coinvolte in una discussione. Può darsi che l’altro non la pensi come te, ovviamente, e che ci sarà da discutere per un po’, ma comunicare è essenziale e se rimandi questo aspetto per il quieto vivere prima o poi tutti i nodi verranno al pettine.

Trova sempre il tempo

Non attendere che si presenti un problema, ma trova il tempo di parlare della vostra relazione in modo continuativo. Comunicate, spiegando come vi sentite e quali aspettative avete riguardo il rapporto di coppia, solo in questo modo riuscirete a evitare incomprensioni e silenzi, migliorando il modo di raccontarvi e di svelare le vostre esigenze senza paura.