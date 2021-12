A drenalina, ansia, un pizzico di paura. Ma è soprattutto la mancanza di fiducia in te stessa a creare il mix vincente per far fallire un primo appuntamento. Con questa piccola guida andrai alla grande!

L'emozione che si prova nel conoscere per la prima volta qualcuno, uscendoci assieme, è qualcosa di talmente travolgente che è difficile spiegarla con le parole. Ma un primo appuntamento può metterci a dura prova, specialmente se siamo insicure e ci mettiamo tre nanosecondi a buttarci a terra. Ecco qual è il punto: spesso siamo noi a darci la zappa sui piedi senza neanche accorgercene! Questa guida al primo appuntamento ti aiuterà a superare tutte le piccole (e grandi) difficoltà che potresti incontrare. È molto più semplice di quanto pensi!

Ricorda, la perfezione non esiste

Il primo appuntamento con qualcuno di cui sai poco o nulla è pieno di incertezze, questo non possiamo negarlo. Perciò la nostra piccola guida al primo appuntamento non può che iniziare con questo consiglio: non complicare le cose!

Ci sta provare ad apparire al meglio, cercando di stupire la persone che abbiamo davanti per la prima volta, ma non imbarcarti in imprese impossibili. Non occorre organizzare la cena perfetta, scegliere il luogo più originale o fare piano di intere giornate. Opta per qualcosa di breve e semplice, anche solo per un semplice caffè in un bel posticino.

Chissà, magari dopo il caffè ci scappano un pranzo o una cena...

Non stressarti inutilmente

Un po' di ansia è naturale al primo appuntamento, anzi se così non fosse ci sarebbe qualcosa di strano. Dobbiamo ammetterlo, l'ansietta che ci assale in qualche modo fa parte del divertimento e non è poi così male sentire quel brivido lungo la schiena!

Ma attenzione, questo non vuol dire che tu debba lasciarti assalire dall'ansia al punto da diventare soffocante. C'è una linea molto sottile tra questi due livelli e devi imparare a non farti sopraffare da un'emozione negativa che con molta facilità potrebbe trasformarsi in vero e proprio disagio. E a quel punto non vivresti bene il tuo primo appuntamento con la persona che ti piace.

Fai un po' di training autogeno, rilassati. Vedrai che andrà bene!

Evita di tergiversare

Ok, qui andiamo su un punto importante della nostra guida al primo appuntamento. L'ansia, la paura, le aspettative troppo alte possono in qualche modo tentarci a...perdere tempo! Ti sarà sicuramente capitato in mille occasioni di tergiversare su qualcosa, rimandando il da farsi a data da destinarsi come se avessi a disposizione secoli. Non funziona esattamente così.

Pensaci un attimo. Quando conversi con qualcuno in chat, magari su Tinder o Instagram dove ormai iniziano molte conoscenze, si crea un'atmosfera quasi idilliaca. Se tu e l'altra persona vi "prendete", potete passare intere giornate a scambiarvi messaggi, impressioni, esperienze e battute stupide (che ci sta sempre). Però è di persona che si conosce davvero qualcuno, osservandola in ogni piccolo gesto o espressione, anche sentendone il profumo.

Quindi non perdere tempo. Fatti coraggio e buttati (e non stare attaccata al cellulare mentre sei al tuo appuntamento).

Preparati per una conversazione interessante

Non ti stiamo dicendo che tu debba preparare a tavolino la conversazione, anche perché è impossibile. Non puoi mica prevedere di cosa parlerete o quali saranno le reazioni e i punti di interesse dell'altra persona! Tuttavia non è una cattiva idea prepararti prima di recarti al tuo primo appuntamento, cercando qualche domanda o spunto che possano dare brio alla conversazione.

All'inizio è normale che ci sia imbarazzo e, fidati, che non è soltanto una tua prerogativa. Potresti renderti conto che in chat entrambi eravate molto più sciolti e fluidi nel parlare (o meglio, scrivere), perciò fare qualche semplice domanda potrebbe essere un ottimo modo per rompere il ghiaccio ed evitare quegli imbarazzanti momenti di silenzio.

Inoltre, la chiave per una conversazione di successo in qualsiasi contesto, specialmente quando stai cercando di "stupire" qualcuno, è la reciprocità. Quando qualcuno condivide qualcosa su se stesso o ti fa una domanda, rispondi sempre condividendo una storia simile o facendogli la stessa domanda. È educato e mantiene la conversazione costante!

Sii disposta ad ascoltare

Tutti amiamo parlare di noi stessi, ma non dare per scontato che il tuo appuntamento ti trovi interessante quanto te. È giusto e normalissimo cercare di far colpo sull'altra persona (ci mancherebbe), ma sei proprio sicura che possa trovare interessante qualcuno che parla soltanto di se stesso senza neanche dargli il tempo di rispondere?

Non monopolizzare la conversazione ed evita di rigirarla sempre verso te stessa. Questo è il modo migliore per far fallire una conoscenza praticamente prima di iniziare. Cerca di ascoltare la persona che hai davanti, rispondendo in modo appropriato.

La prima impressione conta, eccome

Inutile fare le finte moraliste, la prima impressione conta specialmente quando ti imbarchi in un primo appuntamento e vuoi fare colpo su qualcuno. Ma non fraintendere, lungi da noi dirti di mettere l'abito da sera col tacco tredici (ahi).

Ci vogliono solo pochi secondi perché qualcuno si formi un'opinione su di te in base al tuo aspetto e al tuo comportamento, ma questo non dipende soltanto dal tuo look. Un ottimo modo per dare un'ottima prima impressione, ad esempio, è sorridere! Il sorriso è l'accessorio migliore quando vuoi fare centro nel cuore di qualcuno perché trasmette positività, interesse e allegria.

E sì, cura anche il tuo look che male non fa. L'importante è restare fedele al tuo stile!

Mostrati per ciò che sei (davvero)

Gli appuntamenti (specialmente i primi) possono sembrare delle vere e proprie competizioni in cui metterci alla prova. Forse il problema è proprio questo: li viviamo in modo completamente sbagliato e ci lasciamo travolgere da pensieri e convinzioni che ci allontanano dallo scopo stesso dell'appuntamento. Cioè conoscere qualcuno di nuovo e, allo stesso tempo, farci conoscere per ciò che siamo davvero.

Troppo spesso cadiamo nell'errore di guardare gli altri come vincenti, considerando noi stesse come perdenti. Ma chi lo ha detto? Al primo appuntamento tutti e tutte noi siamo sulla stessa identica barca, fatta di ansia e di emozione. L'emozione della prima volta, per intenderci!

Ma non far sì che questo continuo paragonarsi agli altri ti tarpi le ali. Avere un primo appuntamento significa concedersi la possibilità di conoscere qualcuno con cui entrare in sintonia, qualcuno che ti renda felice. E per farlo devi restare fedele a te stessa, lasciando trasparire la tua autenticità, senza paure!

Sii fiduciosa!

Sicuramente starai pensando: "Sì, facile a dirsi!". Non possiamo darti torto perché, di fatto, una guida standard per un primo appuntamento non esiste. Quel che ti abbiamo offerto sono dei piccoli consigli, delle semplici strategie da adottare per vivere qualsiasi nuova conoscenza in modo tranquillo e positivo. Perché poi tutto sta qui, nell'evitare di lasciarsi travolgere da aspettative inverosimili o di costruire nella propria mente castelli di sabbia.

Prima di cimentarti nel primo appuntamento con la persona che ti piace, poniti qualche domanda. Cerca di capire se sei davvero pronta ad affrontarlo e svuota la mente: non sentirti sconfitta a priori, non sminuire le tue emozioni e non provare neanche a schiacciare la paura. Piuttosto accoglila, sentila e poi amala in qualche modo! Vuol dire che sei viva, che provi un'emozione per qualcosa di nuovo e che potrebbe donarti tante sensazioni mai provate prima. E tutto questo non è negativo, anzi!

Uscire con qualcuno può essere difficile e non è detto che il primo appuntamento sia un successone. Ma anche questo fa parte del gioco e, se così fosse, non abbatterti. Non hai nessuna colpa, sono cose che capitano e come tali devi semplicemente accettarle e farle tue. La prossima volta potrebbe essere quella giusta, che ti cambia la vita!