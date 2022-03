L o chiedo o non lo chiedo? Ecco quali sono le domande che è importante fare durante il primo appuntamento anche se scomode, per capire fin da subito se vale la pena continuare la conoscenza oppure no

Cosa dire o cosa non dire. Questo è il dilemma! Soprattutto quando in quel “dire” sono racchiuse tutte quelle domande scomode che si vorrebbero fare al primo appuntamento ma che non si sa mai se è il caso di lasciarsi sfuggire o se potrebbero compromettere l’esito dell’incontro stesso. Certo, proprio perché è il primo appuntamento ci sono cose che, anche per discrezione e tatto sarebbe meglio non fare, ma ce ne sono altre che non si vede l’ora di fare e che è bene mettere sul tavolo ed esplicare senza timori.

Dopo tutto è anche da queste domande e relative risposte che potrete decidere se ci sarà un secondo appuntamento. Ecco allora quali sono quelle questioni sulle quali dovreste assolutamente informarvi quando uscite per la prima volta con una persona nuova. Per capire esattamente chi avete di fronte (e viceversa nel caso vi rigiri la domanda) e decidere se questo incontro merita di avere un seguito o oppure no.

Rifai il letto la mattina? Una domanda dalle mille risposte

Se vi state domandando cosa mai possa interessarvi se la persona che avete davanti si rifà o meno il letto alla mattina sappiate che questa semplice e apparentemente sciocca domanda racchiude in sé tantissime risposte utili.

Secondo alcuni psicologi, infatti, questo genere di interrogativo è un ottimo modo per capire fin dal primo appuntamento le priorità della persona che avete di fronte. Se ama l’ordine oppure no, se si alza presto o tardi, se si dedica del tempo per sé, se si impone delle regole, ecc. Una carrellata generale sulla persona in una sola semplice domanda.

Cosa ti piace fare?

Un altro modo per capire durante il primo appuntamento le priorità, i gusti, gli interessi e i punti in comune con la persona con cui state uscendo è, molto banalmente, chiderglielo. Il tutto con una domanda generica che implica alla persona di poter rispondere come e quanto desidera. Apparentemente una domanda tutt'altro che scomoda, e anzi che potrebbe essere considerata quasi di routine.

Se però ascoltate bene le risposte e date la giusta direzione alla conversazione, questa domanda domanda vi dà modo di capire alcune inclinazioni di chi avete davanti, e anche di capire se ha voglia di condividere i suoi interessi. Dopo tutto avere interessi comuni e volerli condividere è una delle basi per avere rapporti sani e appaganti.

Sei felice?

Domanda difficile da fare tanto quanto da ricevere. Anche per voi che la state facendo. Ma se durante il primo appuntamento troverete il modo di farla (e di riceverla a vostra volta) ottenendo anche una risposta, avrete ben chiaro fin da subito il livello di sincerità e intimità che potreste instaurare con la persona che avete davanti.

Un buon modo per comprendere se c’è complicità e voglia di aprirsi reciprocamente. E se in entrambi nasce la voglia di abbattere eventuali difese per lasciar posto a tutto il resto.

Hai rimpianti? (e come non averne già dal primo appuntamento)

Sulla stessa lunghezza d’onda della precedente, anche chiedere se si hanno rimpianti è tra le questioni scomode da affrontare al primo appuntamento. Non tanto per farsi gli affari dell’altra persona, quanto per capire se il vostro livello di intimità è reale e ha possibilità di espandersi o se, al contrario, non c’è la volontà di condividere con voi ricordi e/o emozioni.

Dimostrandovi così, di non avere quella spinta all’apertura che invece potrebbe essere utile sondare fin da subito. Ovviamente ricordandosi sempre che, cosi come le domande vengono fatte, si dovrebbe anche essere disposti a riceverle.

Cosa ti irrita o cosa non sopporti?

Diciamocelo chiaramente, ognuno di noi è fatto in modo diverso. Abbiamo pregi e difetti, cose che amiamo e cose che invece non sopportiamo. Tanti vale saperle subito e chiederlo già durante il primo appuntamento. Il motivo? In primo luogo avrete subito in chiaro se anche voi, per i vostri atteggiamenti e/o modi di fare potreste rientrare nella categoria dei potenziali “non sopportabili” e viceversa.

In secondo luogo perché anche da questi dettagli potete comprendere se avete gusti, valori, idee, ecc. in comune. Dandovi una veloce panoramica delle qualità e/o difetti della persona che avete davanti, se potreste o meno avere dei problemi in futuro e, quindi, se vale la pena continuare oppure no.

Parli spesso con i tuoi genitori?

Domanda delicata, soprattutto se non conoscete la situazione familiare della persona che avete vicino. Ma allo stesso modo molto importante, anche durante il primo appuntamento. Il motivo? Questo genere di domande, rivelano in modo piuttosto chiaro quanto una persona sia vicina alla propria famiglia (padre, madre, fratelli o sorelle, ecc.), se questa rappresenta una sua priorità oppure no, i valori che lo contraddistinguono, ecc.

Manifestando anche la stabilità emotiva della persona stessa e la sua gestione dei rapporti più stretti. Nei quali potreste potenzialmente rientrare.

Cosa faresti con un milione di euro? Una domanda che vale quanto il primo appuntamento

Una domanda così ce la siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Farla al primo appuntamento però, vi dona la possibilità in modo del tutto innocuo, di capire il livello di responsabilità della persona che avete davanti e che state conoscendo.

Il valore e il rispetto che ha verso i soldi, eventuali suoi progetti di vita futuri, il suo livello di generosità e altruismo.

Insomma tutti aspetti che possono fare la differenza nella vostra scelta di approfondire la conoscenza oppure no. Evitandovi di perdere tempo a investire in una relazione che non fa per voi e donandovi la possibilità di conoscere una persona che sia davvero affine a ciò che siete e desiderate.

Domande su politica e religione

Dopo un questionario così accurato probabilmente saranno già saltati fuori argomenti più seri relativi appunto a politica e/o religione. Sono argomenti molto delicati, indubbiamente, ma questo non vuol dire che si possano affrontare da subito per capire chi si ha davanti. E non parliamo solo di una potenziale relazione: certe cose possono pregiudicare anche una potenziale amicizia, perché i valori condivisi sono davvero molto importanti. Se ti sembra poco delicato fare domande dirette prova una strategia più laterale: introduci qualche argomento di attualità, un qualche fatto di cronaca e simili. Sarà molto immediato capire se hai di fronte una persona sulla tua stessa lunghezza d'onda.