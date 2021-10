L 'amore si vede nei piccoli, grandi gesti e lo stesso vale in amicizia. Quelle cose - di cui spesso nemmeno ti rendi conto - che ti rendono indispensabile per le tue amiche

"Tutti sono utili, nessuno è indispensabile", per citare il celebre detto. Ma è davvero così? Nei rapporti ci sono equilibri talmente sottili che a volte basta poco per diventare importante per qualcuno. L'amicizia è una forma di amore tra le più belle e speciali che possiamo vivere e sì, ci sono gesti che ti rendono indispensabile per le tue amiche.

Non è questione di potere, né un modo per darsi troppe arie. Le vere amicizie nascono talvolta nei modi più inaspettati ma nel corso del tempo assumono dei tratti talmente unici da lasciarci senza parole. Soprattutto quando ci rendiamo conto di come una persona, dapprima estranea, possa diventare parte fondante della nostra esistenza. Al punto da non poterne fare a meno.

Lo stesso può capitare a te. Forse non ci hai mai pensato prima, ma ci sono gesti che ti rendono (davvero) indispensabile nella vita delle tue amiche.

Sai ascoltare (senza giudicare)

I gesti che ti rendono indispensabile per le tue amiche sono a volte delle sottigliezze a cui nemmeno badi più di tanto. Saper ascoltare è una qualità propria di pochi e non è affatto scontata. Pensaci per un momento: probabilmente le tue amiche sanno che possono parlarti di tutto, anche delle cose più imbarazzanti. E sanno che, a prescindere da quanto sia imbarazzante il racconto, non sarai di certo tu a puntargli il dito contro.

Non chiedi qualcosa in cambio

Le amicizie non sono rapporti semplici, né così scontati. Possiamo avere decine e decine di conoscenti ma le vere amiche sono tutt'altro: persone speciali che ti accolgono nella propria vita in un modo tanto spontaneo quanto meraviglioso. Ecco allora che uno di quei gesti per cui diventi indispensabile per le tue amiche è proprio il fatto di essere sempre al loro fianco senza chiedere alcunché in cambio. L'amicizia non è un baratto.

Porgi sempre la tua mano

Non c'è niente di più bello di una mano che si tende verso una persona che chiede aiuto. Diventi indispensabile per le tue amiche quando sei lì, pronta in qualsiasi momento per dar loro sostegno, una spalla su cui piangere o il supporto che spesso non riusciamo a trovare nella famiglia o nei partner. Una vera amica non ha neanche bisogno che le venga chiesto questo aiuto. Lo sa e basta.

Capisci tutto al primo sguardo

Essere indispensabili è qualcosa a cui non pensiamo tanto spesso, anzi forse in rapporto alle amiche crediamo che sia quasi impossibile, che non bastino dei semplici gesti per diventare tanto importanti per qualcuno. Eppure se ti basta uno sguardo per capire cosa prova la persona a cui vuoi bene, ciò ti rende non solo indispensabile ma davvero speciale.

Le fai sentire a proprio agio

Non possiamo andare d'accordo con tutti, questo è ovvio. Spesso, però, i rapporti non vanno a buon fine perché c'è una sorta di gap per ciò che riguarda linguaggi e intenti e finisce che si inizia a viaggiare su binari paralleli che non si incontrano mai. Tra i gesti che ti rendono indispensabile agli occhi delle amiche c'è anche questo: far sì che un divario del genere non si crei mai, evitando di essere inopportuna e mettendole sempre a proprio agio. E non è mica facile!

Condividi con loro le tue esperienze

Chi trova un'amica, trova un tesoro. Tutti d'accordo. Quel che spesso dimentichiamo è che l'amica non è soltanto la spalla su cui piangere o lo "sfogatoio" su cui riversare le proprie frustrazioni (anche se torna utile). Ciò che ti rende indispensabile per le tue amiche è saper ascoltare ma allo stesso tempo non temere di condividere le tue esperienze, belle o brutte che siano. E a quel punto sì che sapranno di aver trovato un prezioso tesoro.

Sei un organizer vivente

Hai presente quando prendi un impegno ma, avendo la memoria di un pesce rosso, puntualmente non te ne ricordi? Ecco, se sei una di queste smemorate saprai quanto sia importante avere un'amica che ti fa da promemoria! All'inverso è un'altra cosa che ti rende indispensabile per le tue amiche!

Non dai risposte (ma fai le giuste domande)

Nessuno ha la verità in tasca (anche se certuni ne sono ampiamente convinti). Tra amiche ci si racconta di tutto, soprattutto quando accade qualcosa di brutto o che ci mette profondamente a disagio. O quando ci troviamo in una situazione che ci mette con le spalle al muro perché non sappiamo come risolverla. Dare risposte preconfezionate non è sicuramente uno di quei gesti che ti rende indispensabile per le amiche. Piuttosto ponendo le giuste domande potresti essere la chiave di volta per trovare le risposte che cercano.

Sei onesta, sempre

Se c'è una cosa che ti rende indispensabile per le tue amiche è sapere che possono fidarsi di te, sempre e comunque. Perché hanno imparato a conoscerti e sanno che non darai mai loro il contentino, ma sarai sempre onesta anche a costo di far loro del male. Mentire non è certo prerogativa di una vera amicizia e niente è paragonabile a una persona che ti dice come stanno le cose. E non solo quando sono positive.

Le accetti per ciò che sono

Potremmo elencare milioni di gesti che ti rendono indispensabile agli occhi delle tue amiche, ma alla fine di tutti questi bei paroloni il nocciolo della questione si riduce a questo punto essenziale: tu, da vera amica, le accetti per ciò che sono e nient'altro può ripagare questa sensazione. Per le tue amiche sei casa, famiglia, conforto, risate e lacrime. Sei la gioia e la tristezza, la serietà e il divertimento, la fiducia in sé che spesso perdono. Ed è qui che ti rendi conto cosa significhi realmente essere indispensabile per qualcuno.