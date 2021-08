T u e la tua gang starete insieme per una sera, tra pop corn, risate e tanto relax? Allora devi proprio conoscere questi film da vedere se stai organizzando una maratona con le amiche!

Le tue bff, un divano e una grande tv. Cosa manca? Questi film da vedere se stai organizzando una maratona con le amiche! Se vuoi essere sempre avanti e pianificare a puntino una serata che soddisfa tutte devi proprio tenere conto dei titoli che seguono.

Come dici? Tutto dipende dai gusti delle tue partner in crime? Nessun problema, perché oltre a suggerirti un titolo principale ti suggeriremo anche dei film "correlati" che possono andare a completare il tour de force.

Ti assicuriamo che con queste pellicole non si può sbagliare. Pronta a conoscerle tutte?

Chiamami col tuo nome

Iniziamo con il romanticismo: disponibile su Netflix, Chiamami col tuo nome è uno di quei film cult che non può assolutamente non essere visto. Diretto da Luca Guadagnino, ha fatto sognare un'enorme quantità di pubblico per la sua dolcezza e delicatezza.

Racconta la storia di Elio Perlman, diciassettenne che vola in una villa del Nord Italia per trascorrere le sue vacanze estive. Qui arriva uno studente del padre, Oliver, che scombussola Elio: sembra la sua antitesi, è esuberante, spigliato, spensierato.

Elio e Oliver si attraggono e si respingono, si baciano e solo dopo una fase tormentata vivono la loro relazione in modo più sereno. Anche se la separazione è dietro l'angolo, i due porteranno sempre con loro un sentimento enorme, destinato a durare per sempre.

Quali film vanno d'accordo con Chiamami col tuo nome? Per una vera maratona romantica puoi fare seguire al film di Guadagnino Remember Me e Midnight Sun.

Tenete però dei fazzoletti sotto mano!

Pieces of a Woman

I film da vedere se stai organizzando una maratona con le amiche possono anche essere drammatici. Se tu e le tue amiche desiderate una serata a base di forti emozioni e tensione dovete proprio considerare Pieces of a Woman, film con Vanessa Kirby disponibile su Netflix che racconta la tragica storia di Martha, che dopo una gravidanza meravigliosa decide di partorire in casa.

Il parto è una sequenza dolorosa, intensa e travolgente con un esito fatale: la bambina tanto desiderata da Martha e dal compagno Sean muore per quello che l'ostetrica, Eva, definisce un imprevisto.

Ciò che ne deriverà sarà la lenta e dolorosa discesa di Martha in un tunnel di desensibilizzazione, un freddo vortice che la avvolgerà e che la renderà incomprensibile e indecifrabile agli occhi di chi la ama.

Quali film vanno d'accordo con Pieces of a Woman? Quelli dolorosi e pieni di tensione come Storia di un matrimonio e Alabama Monroe.

Luca

Cosa c'è di più rilassante di un film d'animazione da vedere con le amiche? Colori accesi e storie tenere aiutano davvero a rasserenare gli animi e sono ottimi per una serata home cinema.

Un film d'animazione recentissimo da vedere è Luca, disponibile su Disney+. Ambientato in Italia, Luca racconta una storia dolce dove le coloratissime ambientazioni che si affacciano sul Mar Ligure si intrecciano a messaggi di pace e inclusione.

Protagonista è Luca Paguro, un mostro marino preadolescente che cela la sua natura per evitare che gli umani gli diano la caccia. Luca incontrerà un altro mostro marino della sua età, Alberto, che lo incoraggerà a vivere nuove avventure.

Una serie di vicissitudini e di incontri li porterà a partecipare al triathlon del loro paese, nella speranza di vincere una Vespa. Ovviamente, però, i due faranno i conti con amore, sogni a occhi aperti, pregiudizi e tante sorprese.

Quali film vanno d'accordo con Luca? Tutti quelli Disney Pixar: Coco, Inside Out e Up per primi!

A Star is Born

Potevamo non consigliarvi di vedere A star is born con Lady Gaga e Bradley Cooper? Chiaramente no. È su Netflix e sia che tu e le tue amiche l'abbiate già visto sia che dobbiate recuperarlo è una scelta eccellente che coniuga amore, commozione e buona musica.

Se non conosci la storia, è presto spiegata: tutto parte dal cantautore Jackson Maine (Bradley Cooper), che si esibisce con successo di fronte a molto pubblico ma che ha una storia tormentata e burrascosa e una forte dipendenza dall'alcol.

Proprio mentre è in cerca di qualcosa da bere dopo un concerto, incontra Ally (Lady Gaga) in un night club e ne individua subito il talento. Jack e Ally iniziano a collaborare e, cosa più importante, si innamorano.

Grazie a Jackson, Ally diventa sempre più famosa. Tuttavia i suoi problemi con l'alcol non accennano a diminuire e anzi, la sua presenza sembra ostacolare quella che infine diventa sua moglie. Il finale, straziante, è un gesto estremo che Jackson fa per lei.

Quali film vanno d'accordo con Luca? I musical ad alto tasso d'amore, come La La Land e Moulin Rouge!.

Le Streghe

Infine, tra i film da vedere se stai organizzando una maratona con le amiche te ne suggeriamo uno unico nel suo genere: Le Streghe. Disponibile su Apple Tv, Le Streghe è basato sull'omonimo libro di Roald Dahl ed è perfetto se vuoi passare una serata a base di fiabe e magia con le tue amiche.

La storia racconta di un bimbo che vive con la nonna materna e che scopre, suo malgrado, che le streghe sono reali. La nonna, che è a conoscenza di tale realtà, cerca di proteggerlo e gli rivela che le streghe odiano i bimbi, li detestano e li tramutano in animali quando li vedono.

I due, minacciati dalla presenza insistente di una di queste megere, fuggono in un lussuoso hotel. Purtroppo, però, non sanno che proprio in quell'hotel si sta svolgendo il più grande incontro tra streghe di tutto il mondo, al cospetto della terribile Strega Suprema.

Il bimbo se ne accorgerà quando sarà troppo tardi e verrà tramutato in un topo, ma la loro storia non finisce qui: lui, la nonna e un altro malcapitato bimbo-topo affronteranno le streghe in un crescendo di colpi di scena.

Quali film vanno d'accordo con Le Streghe? Un vecchio capolavoro come Hocus Pocus, certamente, ma anche fiabe contemporanee come Come d'Incanto o il più irriverente Non è Romantico?.