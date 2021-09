U n amico vero e sincero è una fonte inesauribile di felicità alla quale non possiamo rinunciare

Siamo animali sociali e come tali sentiamo il bisogno di essere circondati da persone. Ma loro semplice presenza o conoscenza a volte non basta a renderci completi, ecco perché è fondamentale stringere amicizie davvero profonde.

Perché sono questi i legami che rendono la nostra vita più bella, migliore sotto ogni punto di vista. A confermare poi quella sensazione che viviamo in prima persona quando siamo con gli amici più sinceri, ci pensa anche la scienza.

Secondo gli esperti, infatti, le amicizie aumentano il nostro sistema solitario, contribuiscono al nostro benessere mentale e prevengono la solitudine. Ecco perché dobbiamo impegnarci per stringere amicizie davvero propone e durature.

Cos’è davvero un amico

Rispondere a questa domanda può essere un compito davvero arduo, perché non basterebbero le più belle parole prese in prestito dai grandi capolavori della letteratura per spiegare il sentimento puro e autentico che lega due amici.

Possiamo dirvi, però, che gli amici, quelli veri, sono quelli che restano sempre al nostro fianco, nonostante tutto. Nonostante il tempo trascorso, le distanze geografiche e le incomprensioni. Ecco, stringere amicizie davvero profonde vuol dire questo: circondarsi di persone che ci saranno per sempre.

Tuttavia a volte può risultare difficile costruire dei legami così autentici, soprattutto in tempi come questi dove la tecnologia, lo smartphone e la velocità delle cose hanno preso il sopravvento. Ed è vero, queste ci permettono di rapportarci con centinaia di persone, di incontrarne e frequentarne di nuove.

Ma non dobbiamo scambiare i conoscenti per amici, anche se da un semplice rapporto nato per caso, possono nascere le più grandi amicizie di sempre. Vediamo come fare per stringere amicizie davvero profonde.

Stringere amicizie davvero profonde: guardarsi intorno

Prima di andare alla ricerca di nuove conoscenze che possono trasformarsi in papabili amicizie, dovremmo sempre guardarci intorno per scoprire chi, nonostante tutto, è rimasto al nostro fianco.

Potremmo scoprire che una determinata persona, che non avevamo mai considerato una vera amica, in realtà ci è sempre stata accanto, anche se in maniera discreta e silenziosa. E se abbiamo una persona così nella vita, non possiamo che ritenerci fortunate.

Forse sarebbe il caso di dedicarsi un po’ di più alle persone che sono presenti nella nostra quotidianità. Potremmo scoprire che proprio con queste possiamo stringere amicizie davvero profonde.

Le nuove persone

Indipendentemente dalle persone che fanno parte della nostra vita, non dovremmo mai precluderci nuove conoscenze, perché a volte sono proprio loro a riservarci le sorprese più belle.

Anche se siamo appagate dalla nostra vita e dalle relazioni che abbiamo costruito negli anni, c’è sempre spazio per le nuove amicizie, soprattutto se queste sono vere e autentiche. Gli amici, infatti, arricchiscono la nostra anima e la quotidianità.

Tutto quello che dobbiamo fare è aprirci alla conoscenza di persone nuove, di esporre le nostre idee, le passioni e gli interessi personali e condividerli con gli altri.

La presenza di nuove persone nella nostra vita ci dà sicuramente la possibilità di stringere amicizie davvero profonde. In caso contrario, possiamo sempre essere orgogliosi di una rete di contatti e conoscenze che, in un modo o nell’altro, arricchiscono la nostra esperienza.

Stringere amicizie davvero profonde: il tempo

Che si tratti di una vecchia o di una nuova conoscenza, un’amicizia ha bisogno di tempo per prendere forma. Questo non vuol dire che abbiamo una data di scadenza per considerarla tale, perché è la qualità del tempo che si trascorre insieme che davvero conta.

Tuttavia sono le persone ad aver bisogno dei loro tempi e dei loro spazi, che possono differire dai nostri. Bisogna imparare a conoscersi e a riconoscersi tra tanti, a rispettarsi e a fidarsi, reciprocamente.

Solo quando questo avverrà, come se fosse una magia, potremmo stringere amicizie davvero profonde e rendere straordinaria la nostra vita.

Stringere amicizie davvero profonde: la lealtà

Come ogni rapporto, anche l’amicizia ha bisogno di basarsi sulla fiducia reciproca e sulla lealtà. Solo comportandoci in maniera sempre sincera e corretta nei confronti dell’altra persona possiamo stringere amicizie davvero profonde.

Essere una buona amica

Potrà sembrare scontato ma per stringere amicizie davvero profonde è necessario che noi, per prime, ci comportiamo da buone amiche. Questo vuol dire che dobbiamo essere presenti, pur lasciando lo spazio di cui le persone necessitano.

Vuol dire essere predisposte ad ascoltare i segreti più intimi, i problemi e le vicissitudini, senza mai giudicare, ma essendo sempre comprensive. Vuol dire condividere con quella persona le gioie e i dolori, i sorrisi e le lacrime.

Vuol dire esserci, l’una per l’altro. Anche quando il tempo trascorre inesorabilmente, e muta e trasforma le abitudini e gli stili di vita. Anche quando le distanze geografiche senza infinite, ma uno sa di poter contare sempre sull’altro.

Ecco, se siamo disposte a essere delle buone amiche così, allora sì che potremmo stringere amicizie davvero profonde.