C’è chi viene e chi va, chi invece resta per sempre. Ma tutti lasciano il segno

La verità è che sono tante le persone che incrociano il nostro cammino. Alcune sono destinate a restare e stravolgere la nostra vita, altre invece ci mettono a dura prova. Altre ancora spariscono, prima ancora che possiamo rendercene conto. Ma sono queste le persone di cui abbiamo bisogno.

Perché sono loro a lasciare il segno, nel bene o nel male. A insegnarci qualcosa, a farci piangere e soffrire. Sono le stesse dalle quali possiamo apprendere i più importanti insegnamenti, quelle che lasciano un ricordo indelebile e incancellabile.

Colleghi, fidanzati, amanti, parenti. Sono tantissime le persone che siamo destinate a incontrare, ma ne abbiamo selezionate 10, tra tutte, che cambieranno la nostra vita.

Persone di cui abbiamo bisogno: il primo amore

Tra le persone di cui abbiamo bisogno, e che sono destinate a cambiare la nostra vita, troviamo il primo amore. E come potrebbe essere altrimenti. I ricordi legati a quel primo batticuore provato restano indelebili, anche se le cose sono state complicate e non sono andate come speravamo.

A quell’età, e in quei momenti, credevamo davvero che l’amore potesse resistere a ogni tempesta. Ma abbiamo sperimentato con le nostre stesse lacrime che nulla è per sempre. Ma è stato bellissimo comunque, e sempre lo sarà.

La sorella che scegliamo

Tra le persone di cui abbiamo bisogno nel corso della vita c’è anche una sorella. Non di sangue, intendiamoci, ma quella che scegliamo con consapevolezza. L’amica con la A maiuscola, quella che nonostante le distanze fisiche e geografiche c’è, e sempre ci sarà.

L’amica di infanzia

Quando cresciamo diciamo addio a tante cose e a tante situazioni che in passato sono state per noi linfa vitale. Lasciamo il quartiere che abbiamo abitato, i vicini di casa, e tutte le conoscenze della zona. Ma portiamo con noi il ricordo dell’amica di infanzia.

Quella con la quale abbiamo condiviso tutto, alla quale abbiamo raccontato i nostri più intimi segreti. Quella con cui abbiamo diviso merende e giochi.

A volte queste amiche restano, per sempre. Altre volte, invece, si allontanano. Semplicemente. Ma qualunque sia l’epilogo una cosa è certa: tra le persone di cui abbiamo bisogno c’è anche lei.

Persone di cui abbiamo bisogno: l’amica mondana

Ci sono amicizie intime e profonde, altre più superficiali, ma non per questo meno preziose. Tra le persone di cui abbiamo bisogno nella vita troviamo lei, l’amica mondana. Quella che ci fa divertire a suon di musica e di cocktail, quella che ci fa vivere serate all’insegna della spensieratezza.

Forse a lei non riusciamo a raccontare i nostri segreti più intimi, ma resta comunque una preziosa alleata per la nostra felicità. E per i nostri ricordi.

L’infedele

Abbiamo bisogno di soffrire, a volte, per imparare a essere di nuovo felici. Come prima, più di prima. Per questo, anche se tutte desideriamo per le nostre storie d’amore un lieto fine, a volte abbiamo bisogno che questo non succeda.

E incontrare un infedele nella nostra vita, ci insegnerà che ci sono persone di cui non possiamo assolutamente fidarci. Ma ce ne sono altre, invece, che sono pronte ad amarci e rispettarci per sempre.

Il traditore

Sì, incontreremo dei traditori nella nostra vita, sempre e comunque. Ci saranno amiche e fidanzati che ci racconteranno bugie e che ci faranno male. Tanto, troppo.

Ma queste grandi delusioni che affronteremo a testa alta, ci aiuteranno a crescere e a maturare. E a comprendere cosa vogliamo davvero dalla vita e soprattutto chi vogliamo al nostro fianco.

Persone di cui abbiamo bisogno: l’amico di letto

E sì, tra le persone di cui abbiamo bisogno nella vita c’è anche lui, l’amico di letto. Quella persona che incontriamo nel momento giusto e con la quale intessiamo un rapporto senza regole e vincoli.

A volte vivremo la frequentazione con leggerezza, altre volte ci metteremo il cuore, forse troppo. Ma una relazione come questa ci permetterà di vedere le cose da un’altra prospettiva, e di capire davvero cosa vogliamo.

La zia

Tutte nella vita abbiamo bisogno di una zia. Perché è lei la nostra confidente, nonché tifosa più accanita. Entra in gioco quando abbiamo bisogno del parere di un’adulta, ma non possiamo parlare di certe cose con mamma.

Così eccola: la perfetta fusione tra una madre e una migliore amica. Sì, ve lo confermiamo, tra le persone di cui abbiamo bisogno c’è anche lei.

La collega simpatica

Nella vita incontreremo persone prepotenti e arroganti, colleghe avide che proveranno a metterci i bastoni tra le ruote. Per questo tra le persone di cui abbiamo bisogno c’è anche la collega. Quella simpatica, quella di cui possiamo fidarci.

Quella persona che può rendere i giorni di lavoro migliori, e che può trasformarsi in una vera alleata!

Persone di cui abbiamo bisogno: il cinico

Sì, tra le persone di cui abbiamo bisogno nella vita c’è anche lui, il cinico. Quello che arriva, senza chiedere permesso, e parla e giudica, senza delicatezza. Sarà lui a infrangere a sgretolare le aspettative più grandi e a rinfacciare i fallimenti.

Ma sarà anche lui a renderci più forti. Perché ci farà proteggere con le unghie e con i denti tutto ciò che abbiamo costruito e ci permetterà di comprendere che niente e nessuno può distruggere i nostri sogni.