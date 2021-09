T i sembra di vivere sempre le stesse esperienze e vorresti trovare cose da fare con la tua migliore amica più stimolanti e divertenti? Niente paura: bastano un pizzico di coraggio e un po' d'ingegno per passare dei momenti indimenticabili

Lei è fantastica ma talvolta ti sembra che le vostre giornate siano sempre uguali? Bene, allora devi trovare nuove cose da fare con la tua migliore amica per dare una marcia in più al vostro rapporto e noi siamo qui per suggerirtele.

Alcune cose sono più macchinose e richiedono più tempo, altre vanno fatte senza pensarci troppo, ma tutte vi assicurano tanto tanto divertimento. Eccone una serie!

Partire per un viaggio (senza pianificare)

Esatto: partire così, all'improvviso. Non necessariamente per andare dall'altra parte del mondo, anche per raggiungere un posto vicino. L'importante è farlo senza pianificare, senza organizzare, portando soltanto te e lei.

Improvvisare un viaggio non è solo divertente, è anche rivelatorio: vi mette alla prova e vi fa essere più complici che mai.

Passare una giornata intera a cucinare

Cucina classica, vegetariana, vegana, poco importa: cucinare aiuta a mantenere giovane il cervello, è divertente ed è una delle cose da fare con la tua migliore amica più e più volte.

Prendetevi una giornata libera e cominciate a dare vita a gustose ricette che assaporerete insieme. Potreste farlo in occasione di una cena tra amici o semplicemente per deliziarvi a vicenda. Non lo rimpiangerete!

Fare una gara di disegno

Nessuna delle due è una vera artista, anzi, siete quasi pessime nel disegno? Ottimo, non esiste un presupposto migliore per fare una bella gara e confrontare i vostri capolavori.

Tra le cose da fare con la tua migliore amica una gara di disegno è davvero immancabile: nella vita c'è sempre bisogno di leggerezza e confrontarvi con i vostri reciproci limiti, prendendovi gioco della vicendevole poca bravura vi farà davvero ridere.

Preparare insieme una playlist per una serata speciale

C'è in vista un evento speciale per una delle due? Devi fare qualcosa di importante o è la tua amica che deve farlo? Bene, allora è l'occasione per divertirsi con un po' di sana musica.

Mettetevi una al fianco dell'altra e cominciate a stilare una serie di canzoni che secondo voi non dovrebbero mancare. Sia che siate super compatibili sia che siate diverse ci sarà sempre quel brano "intruso" che vi farà ridere, per un ricordo o per la sua stranezza.

Fare una maratona di una serie tv al femminile

D'accordo, questo è un suggerimento classico, ma ammettiamolo: lo hai mai davvero fatto? Hai mai davvero pensato di condividere il divano con la tua migliore amica per una lunga, lunghissima maratona di serie tv e non per un solo episodio?

Spesso per via della mancanza di tempo riduciamo le esperienze all'osso, eppure esistono diverse serie tv in cui le donne hanno fatto (davvero) la differenza che assumerebbero più valore se le vedessi con lei.

Dunque, se vuoi fare qualcosa di divertente, non rimandare più. E non dimenticarti i pop corn!

Creare qualcosa insieme

Quando si stringono amicizie davvero profonde si fanno progetti e si creano immagini future. Vuoi trasporre tutto ciò in un'esperienza concreta? Allora tra le cose da fare con la tua migliore amica c'è il creare qualcosa insieme.

Sì, creare qualcosa di vero, di palpabile: potreste, per esempio, fare un corso per lavorare l'argilla, per creare oggetti in ceramica o per imparare a scolpire e a creare delle statue tutte per voi.

Se vi piace di più l'idea di stare a casa potreste invece considerare l'assemblamento di un puzzle o di un set lego: quello che è importante è che alla fine rimanga qualcosa che indichi che avete collaborato, come fate ogni giorno.

Provare uno sport spericolato (ma sicuro)

Stanca della solita routine con la tua migliore amica? Allora organizza una bella esperienza adrenalinica sportiva, ovviamente prenotando in centri specializzati e sicuri.

Paracadutismo, bungee jumping, immersioni particolari e chi più ne ha più ne metta: l'offerta e ampia e basta davvero poco per aggiungere al vostro carnet d'emozioni qualcosa di davvero incredibile.

Fare insieme qualcosa che facevate da bambine

Sia che siate amiche da quando eravate piccine sia che vi siate conosciute dopo, tra le cose da fare con la tua migliore amica c'è sicuramente quel passatempo preferito della vostra infanzia.

Magari a entrambe piaceva guardare uno specifico cartone animato, andare in uno specifico posto o mangiare un preciso dolce: facendolo insieme scoprirete qualcosa di più l'una sull'altra, divertendovi come matte.

Questo vale ancora di più se i vostri passatempi differiscono: provare qualcosa che la tua migliore amica faceva quando era piccola può rendere molto più forte il vostro legame.

Guardare le foto di quando eravate piccole

Ti sembra tempo perso perché la tua migliore amica ti conosce proprio da quando eravate bambine o non è un tipo che si lascia affascinare dai ricordi? Ti sbagli!

Guardare le tue (e le sue) foto da bambine è un passatempo divertentissimo che, per altro, ti permette di dire di più di te e ti permette di sapere di più su di lei e su come passava le sue giornate quando non eravate insieme.

Guardando vecchi scatti potreste scoprire di aver fatto le stesse gite, di essere state sulle stesse giostre o, più semplicemente di avere in comune molto più di quanto pensate.

Inoltre non sono da sottovalutare le risate scatenate dai classici scatti goliardici che i genitori fanno quando si è piccoli, dalle prime facce buffe ai primi approcci con il cibo.

Giocare insieme

Sì, davvero. Giocare. Questa è l'ultima tra le cose da fare con la tua migliore amica che ti proponiamo. Può sembrare banale, ma più cresci, meno tempo dedichi ai giochi, siano essi da tavolo, all'aperto o anche semplici videogame.

Giocare insieme alla tua migliore amica, invece, non solo rinsalda il vostro legame ma porta alla luce creatività, allegria e, perché no, un pizzico di competitività.

Potreste anche scegliere un gioco semplice come Nomi, cose, città o, se avete spazio a disposizione, provare un bel nascondino: iniziate e ti possiamo assicurare che non smetterete più.