I ntense, forti e vere: le più belle frasi dalle canzoni di Marracash ci fanno emozionare e riflettere

Conosciuto come il King del rap, Marracash è uno fra i rapper più seguiti e amati di sempre in Italia. Non a caso le frasi di Marracash sono fra le più cercate per realizzare tattoo, per scrivere pensieri e dedicare citazioni. Partito dal basso, cresciuto nel quartiere Barona di Milano, si è fatto strada come artista e come uomo, diventando famosissimo, ma senza dimenticare mai le sue radici. Le sue canzoni sono proprio come lui: schiette, sincere e vere, parlano di amore, di vita, ma anche di riscatto e di legami forti.

Frasi più belle di Marracash

Vero nome Fabio Bartolo Rizzo, Marracash è autore di canzoni che hanno cambiato per sempre la scena rap italiana. Le frasi più belle di Marracash sono tutte da scoprire, per emozionare ed emozionarsi con riflessioni sulla vita, l’amore e il successo.

E il cuore è un vecchio apparecchio in disuso, siamo fantasmi in un guscio e mangio fissando il muro tanto mai a nessuno è importato. (La parola che nessuno riesce a dire)

Ho giocato le mie carte, la lotta per la vita è crudele ma affascinante, ne ho fatto un’arte, ne ho fatto parte. (Dubbi)

Voglia di andare via, solo dei ricordi in mente, recidere queste radici, lo sai, non va mai come vuoi, chissà che resterà di noi, solo dei ricordi. (Noi)

E se ho chiuso i contatti, bro, l’ho fatto solo per salvarmi, sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso, perché il dolore è amore inespresso. (Love)

Oggi che tutti lottiamo così tanto per difendere le nostre identità abbiamo perso di vista quella collettiva, l’abbiamo frammentata, noi, loro e gli altri. (Cosplayer)

Dire: “Sono instabile” è più facile, è un altro modo per non sentirmi più responsabile, fuori sono cool come Antartide, se mi sciolgo, piango finché sono tutto lacrime. (Nemesi)

La verità non santifica, la verità non giustifica, tempo di farsi domande, mettere l’ego da parte. (Io)

Vedo rapper manichini senza niente da dire, a me queste rime non mi fanno dormire. Scrivimi la cifra sopra un pezzo di carta, quanto vale la realtà e quanto costa mentire? (Loro)

A casa non mi è mai mancato né l’affetto né niente, se dai poveri ho imparato a fare i contanti dai ricchi poi ad investirli e farne altri e dai poveri a parlare come mangi ma è dai ricchi che ho imparato scegliere i ristoranti ed io e i miei non siamo mai stati uguali, chissà com’è che pensavo che non aveste niente da insegnarmi. Sono cresciuto senza mai accontentarmi, chissà com’è che ora non trovo il modo per ringraziarvi. (Bastavano le briciole)

Quante bugie che raccontiamo a noi stessi per sentirci al sicuro, per sentirci protetti, o chi lo sa? Forse siamo bugiardi perché non ci hanno mai detto la verità. (Io)

Non esce dal suo personaggio perché si vergogna di chi è, porta fino in fondo questo inganno se no sarà lui ad affondare te. (Pagliaccio)

Frasi d’amore di Marracash

Cos’è l’amore secondo Marracash? Un misto di passione e sofferenza, ma anche un’ancora di salvezza. Il rapper ha vissuto in passato un’intensa storia d’amore con Elodie a cui ha dedicato numerose canzoni fra cui Crazy Love. Una relazione importante – come l’hanno definita entrambi – che ha influenzato fortemente le frasi d’amore di Marracash.

Ricordi che ti giuravo. Che prima o poi mi avresti visto e sentito in radio? Perché a tenermi un posto fisso non ero in grado. Divido con chi c’era lì quando digiunavo. (In Radio)

Ti fai ruvida come il paesaggio, sai che tutti sono di passaggio, però dentro lo vuoi così tanto. (Laurea Ad Honorem)

Baby, questi giorni sono stupidi, a volte spero siano gli ultimi, tiro un urlo contro me allo specchio, ma non cambia un cazzo, sembra sempre peggio. (Gli Altri – Giorni Stupidi)

Come un oceano di lamiera, tra i cavi elettrici delle città. Restiamo collegati appena e la notte poi se ne va. (Neon – Le Ali)

L’amore? L’amore di cui parla, cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla? Un gioco in cui mi faccio male o faccio male a un’altra, ho quarant’anni e mai visto un legame che rimanga. (Dubbi)

Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. (Crazy Love)

Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non contan nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno è in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. (Love)

Se imparassimo ad amarci in una sera soltanto, se restituire il male ci aiutasse a scordarlo, farei una rivoluzione da un palco. (Poco di buono)

Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio). Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti. (Crazy Love)

Resta giù, è una follia. Mi vedessero in tua compagnia penserebbero che sono debole. Non devono sapere che sei l’anima, sei la mia metà, come sei fatta nessuno lo sa. (L’Anima)

Le frasi di Marracash da Persona

Sesto album di Marracash, Persona è uscito il 31 ottobre 2019. Un album importante che ha ricevuto un plauso della critica ed è stato definito come il miglior disco italiano dell’anno. Il concept del disco è ispirato a un film di Igmar Bergam ed è legato al concetto di doppio e all’incontro fra le due personalità di Marracash, ossia l’artista e la persona.

Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Ma c’è un abisso tra ciò che sei per gli altri e ciò che sei per te stesso. E questo ti provoca un senso di vertigine per la paura di essere scoperto. (Body Parts – I denti)

Pensi che ci sei dentro, ma sei un visitatore. Non ti peso più un etto, ma peso le persone. Ehi, sono un randagio ora come prima. A disagio con la polizia, quelle cose che non si dicono ad alta voce. Ma qua tutti sappiamo chi, come, quando e dove. Ehi, una brutta situazione mi calma. Dove tu stai in ansia, io mi rilasso. (Appartengo)

Evitare la sofferenza è una sofferenza, negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna, è una forma di vergogna. (G.O.A.T)

Corro sulle funi e salto sopra i tetti. Sotto cieli scuri e stelle indifferenti. Tutto sotto controllo, tranne i sentimenti pure mentre dormo io digrigno i denti. Cerco un equilibrio che mi tiene insieme. Tu mi chiedi perché non mi voglio bene. Da domani lo faccio, mi fai quella faccia. Dovresti sapere. (Bravi a cadere)

Ce la posso fare, posso fare meglio di mio padre. Io ce la posso fare, cambiare, la mia razza si estingue. Ce la posso fare, posso fare meglio di mio padre, io ce la posso fare, ripartire, la mia razza si estingue. (Greta Thunberg)

Frasi brevi di Marracash per tattoo

Le frasi bravi di Marracash per tattoo sono intense e forti: poche parole in grado di restituire messaggi potenti e importanti. Citazioni da incidere sulla pelle e da ricordare per sempre.

Cerco un equilibrio che mi tiene insieme. (Bravi a cadere)

Senza dimostrare più a nessuno, frate, eccetto a me. (Body parts – I denti)

Tutto sotto controllo, tranne i sentimenti. (Bravi a cadere)

Non sono rimpiazzabile, mi hanno sempre rispettato, senza essere rispettabile. (Cliffhanger)

Mi rimane la sensazione che più che un periodo è sbagliata la direzione. (Gli Altri – Giorni Stupidi)

Tengo vicini amici e persone care, perché senza radici l’albero cade. (Prova a prendermi)

E mandi giù le illusioni, finché non senti neanche più il sapore. (Laurea Ad Honorem)