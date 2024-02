Ghali Amdouni, più famoso come Ghali, è già da anni uno dei rapper più amati nella scena italiana. Di origini tunisine, nato e cresciuto a Milano, Ghali ha saputo creare un ponte musicale tra culture e suoni diversi, arricchendo il panorama artistico con un sound unico che fonde rap, pop e sonorità etniche. La sua carriera, ormai ultradecennale, si è contraddistinta per testi che esplorano tematiche profonde quali l'identità, l'integrazione, l'amore e la lotta per i propri sogni. Non a caso molte sono le frasi delle canzoni di Ghali che sono considerate vera e propria poesia.

Le canzoni di Ghali sono un viaggio attraverso la sua vita, i suoi pensieri e le sue esperienze, e ogni pezzo è una finestra aperta sul mondo visto dai suoi occhi. Le sue liriche sono ricche di significato, spesso intrise di emozioni personali ma che sanno parlare direttamente al cuore delle persone. Possiamo dire che Ghali si sia imposto come la voce di una generazione, capace di narrare storie di vita vissuta con autenticità e sensibilità.

Non fa eccezione il brano "Casa mia" presentato al Festival di Sanremo 2024: una riflessione incredibilmente attuale sul concetto di casa, non solo come luogo fisico ma come spazio emotivo, di appartenenza e di identità. Di seguito abbiamo raccolto le frasi più belle e significative tratte dalle canzoni di Ghali, dall'inizio della sua carriera fino a oggi. Da "Cara Italia" a "Dende", passando per "Good Times" e arrivando a "Casa mia", scopriamo insieme le parole che hanno reso Ghali uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni.

Frasi dal testo di "Casa mia" di Ghali (Sanremo 2024)

Siamo tutti zombie col telefono in mano Sogni che si perdono in mare Figli di un deserto lontano Zitti non ne posso parlare

Benvenuti nel Truman show Non mi chiedere come sto Vorrei andare via però La strada non porta a casa

Casa mia, Casa tua, Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa tua Ma qual è casa mia Dal cielo è uguale, giuro

Frasi dalle canzoni di Ghali

"Cara Italia, mi dispiace, sono andato via." - Cara Italia

"Tutto questo tempo fa passare i miei limiti." - Wily Wily

"Voglio ballare con te, fare l'alba insieme a te." - Habibi

"La mia città non è cambiata, sono io che la vedo diversa." - Milano

"Nella vita ho imparato che il tempo è un cerchio." - I Love You

"Sono troppo avanti, penso già a domani." - Turbococco

"La felicità è un bicchiere mezzo pieno di tristezza." - Happy Days

"E non mi importa di niente, perché niente mi appartiene." - Dende

"Guardo il cielo e penso che bello sarebbe volare." - Ninna Nanna

"Non dimenticare da dove vieni, nemmeno se vai lontano." - Zingarello

"E siamo tutti uguali quando siamo al buio." - Mamma

"Ho imparato a sognare, che poi tanto non costa niente." - Cazzo Mene

"La vita è un viaggio, il resto è solo paesaggio." - Vida

"Ricordo quando dicevo che sarei diventato qualcuno." - Ricordi

"In mezzo a questo caos, la tua mano è stata un faro." - Boogieman

"La solitudine è ascoltare il vento e non poterlo fermare." - Marijuana

"Ho visto di tutto, tranne me stesso cambiare." - Flashback

"E tu che mi dici che va tutto bene quando va tutto male." - Good Times

"Non è oro tutto quello che luccica, ma io brillavo già di mio." - DNA

"Siamo fatti di stelle, ma viviamo nel fango." - Ora d'aria

"Cerco un senso a questa vita, anche se la vita un senso non ce l'ha." - Lunga Vita a Sto

"E la verità è che tutti quanti abbiamo paura del buio." - È un'altra cosa

"Quante volte mi sono perso contando le stelle?" - Libertà

"Niente è per sempre, tranne noi due in questo momento." - Come Milano

"La strada è lunga, ma il sogno è più grande." - Autobahn