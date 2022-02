C ontinua Sanremo 2022. Durante il corso della giornata, sarete aggiornati su tutto ciò che concerne la quarta serata del festival, quella delle cover. Dalla scaletta alle esibizioni degli ospiti al live, troverete tutto ciò di cui avete bisogno.

Sanremo 2022 è in pieno svolgimento e la quarta serata del festival, quella delle cover, è prevista oggi, venerdì febbraio, alle 20.30 su Rai 1, subito dopo il Tg1. Accanto ad Amadeus vedremo Maria Chiara Giannetta, l'attrice lanciatissima dopo il successo della serie Blanca. Gli ascolti, intanto, continuano a premiare Amadeus: 12.849.000 sono stati i telespettatori della prima parte terza serata, di solito la più problematica sul fronte Auditel.

Ma che accadrà durante la quarta serata di Sanremo 2022, il festival della canzone italiana? E quali gli ospiti?

La quarta serata del festival da qualche anno vede i big in gara cimentarsi nelle cover di brani di altri autori e, quindi, a Sanremo 2022 arrivano accompagnati da colleghi e artisti vari per arricchire le loro performance. Questo è l'elenco,, in ordine alfabetico, delle canzoni e degli ospiti che ascolteremo e vedremo.

Achille Lauro con Loredana Bertè - "Sei bellissima" di Loredana Bertè

Aka 7even con Arisa - "Cambiare" di Alex Baroni

Ana Mena con Rocco Hunt - "Medley"

Dargen D'Amico - "La bambola" di Patty Pravo

Ditonellapiaga e Rettore - "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli

Elisa - "What a feeling" di Irene Cara da "Flashdance"

Emma con Francesca Michielin - “Baby one more time” di Britney Spears

Fabrizio Moro - "Uomini soli" dei Pooh

Gianni Morandi con Mousse T - "Medley"

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela - "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo - "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti

Highsnob e Hu con Mr.Rain - "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco

Irama con Gianluca Grignani - "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani

Iva Zanicchi - "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - "Be my baby" delle The Ronettes

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio - "Live and let die" di Paul McCartney

Mahmood e Blanco - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

Massimo Ranieri con Nek - "Anna verrà" di Pino Daniele

Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John

Michele Bravi - "Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi" di Lucio Battisti

Noemi - "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin

Rkomi con Calibro 35 - "Medley Vasco Rossi"

Sangiovanni con Fiorella Mannoia - "A muso duro" di Pierangelo Bertoli

Tananai con Rose Chemical - "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà

Yuman con Rita Marcotulli - “My way” di Frank Sinatra

I super ospiti

Con un parterre già ricco per via degli ospiti delle cover della quarta serata del festival, Sanremo 2022 non prevede al momento la presenza di altre guest, a eccezione dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno dalla barca di Orietta Berti.

