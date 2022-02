Sanremo 2022, i top e i flop della seconda serata

L a seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è appena finito. Ma quali sono stati i migliori e i peggiori momenti dello show? Quali i top e i flop?

La seconda puntata del festival di Sanremo 2022 è appena finita. Dopo averne seguito la cronaca minuto per minuto e valutato le esibizioni, è il turno di vedere quali sono stati i momenti migliori e quali i peggiori dello show, i top e i flop della seconda serata di Sanremo 2022.

I 5 momenti top della seconda serata di Sanremo 2022

Lorena Cesarini

Il primo momento top della seconda serata di Sanremo 2022, senza ma e senza se, ha per protagonista Lorena Cesarini, che nel corso della serata è protagonista di un emozionante e toccante monologo. Come tante ragazze italiane, parla della sua vita tranquilla fino al giorno in cui Amadeus annuncia al Tg1 la sua presenza all'Ariston. "A 34 anni scopro che non sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera ": nelle sue parole c'è tutto il dolore di chi del suo colore di pelle ne ha fatto un problema dopo gli attacchi del tutto gratuiti ricevuti.

Con l'ausilio di un brano tratto da Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun, dà una lezione a tutti noi. Con la voce spezzata dall'emozione, dobbiamo ancora tutti imparare che un uomo è uguale a un uomo. "La cosa più importante è chiedersi dei perché per andare incontro alla libertà, dai pregiudizi o dagli insulti. La curiosità mi rende libera e più matura di altri adulti".

Gli interventi di Checco Zalone

La seconda serata di Sanremo 2022 ha visto il suo secondo momento top con le incursioni di Checco Zalone. Irriverente, per nulla politically correct ma soprattutto divertente, si prende il lusso di prendersi gioco delle tematiche LGBTQ, dei virologi e dei nuovi rapper con intelligenza e ironia. Passerà sicuramente alla storia della televisione la sua Almeno tu nell’universo ma anche l’acidità di Poco ricco. Acuto e diversamente intelligente, è la boccata dopo le stonature dell’intoccabile Fiorello.

Checco Zalone e Amadeus.

L'emozione di Laura Pausini

Il terzo momento top della seconda serata del festival va alla parentesi con Laura Pausini. È una star oramai a livello mondiale. La conoscono dagli Stati Uniti all’Argentina ma Laura si emoziona ancora sul palco dell’Ariston. Beve dall’acqua dalla sua borraccia personale, black come il suo abito. Laura è tutto quello che si chiede a una grande dive del pop: umiltà e semplicità, anche quando presenta i mille progetti in cui è impegnata. La stessa commozione che aveva anche un’altra sua collega, Emma.

Laura Pausini.

I fiori di Hu

Un quarto momento top e topico di questo Sanremo 2022 lo si deve a Hu. Dopo l’esibizione in coppia con Highsnob, la cantante riceve il classico mazzo di fiori da Amadeus. Non esita a chiederne uno anche per il compagno di palco, rompendo quella tradizione tutta maschilista che, ancora nel 2022, vede l’omaggio floreale come qualcosa di destinato alle sole donne. Brava.

L'omaggio a Monica Vitti

L’omaggio a Monica Vitti era doveroso. Rientra tra i momenti top della seconda serata di Sanremo 2022 per la semplicità e la discrezione con cui è stato fatto in apertura da Amadeus. Monica, pilastro del nostro cinema, ha vissuto gli ultimi 20 anni della sua vita, segnati dalla malattia, in riservatezza, ritirandosi delle scene e senza mai suscitare pietismi di sorta. Il nostro plauso va all’organizzazione per non aver spettacolarizzato la circostanza, cosa che si temeva fino a qualche ora fa.

I 5 momenti flop

L'acustica dell'Ariston

I momenti top non sarebbero tale se non ci fossero i momenti flop. Il primo momento flop lo si è vissuto quando il pubblico dell’Ariston si è lamentato senza mezze misure dell’acustica del teatro. Non si sentivano nemmeno le parole di Amadeus, figuriamoci quelle delle canzoni. L’acustica del teatro, purtroppo, rappresenta spesso un deficit anche per le canzoni segnate dai suoni più moderni. Che qualcuno ci metta prima o poi mano.

La canottiera di Truppi

Il secondo momento flop della seconda serata di Sanremo 2022 ha visto in scena Giovanni Truppi. Capiamo il minimalismo e la scelta di vestirsi solo di canzoni ma presentarsi sul palco in canottiera non è da prima serata. Che il cantante si chieda che ci faccia lì è lecito. Ma un abbigliamento da prima serata si richiede anche quando si va a cena a casa di amici.

Giovanni Truppi-

Papalina

Terzo momento flop e, francamente fastidioso, è la continua ripetizione della parola “papalina” da parte di alcuni dei big in gara. Risponde a una delle regole del FantaSanremo ed è figlia di una certa tradizione in voga fino a qualche anno fa, quando la Gialappa’s Band chiedeva ai cantanti di dire o fare qualcosa sul palco. Superato e inopportuno.

Le telepromozioni

Continuiamo a confermare come momenti flop quelli legati alle telepromozioni, sia interne alla Rai sia commerciali. I pochi minuti con le giovani attrici di L’amica geniale 3 sono stati televisivamente lievi, con le due emozionate e timidissime. Sarebbe in questo caso bastato un promo. Idem per l’angolino con la Berti (e i suoi vestiti oramai leziosi) e Rovazzi: stonato e slegante con tutto il resto, con buona pace del sempre ottimo Ermal Meta. E non citiamo poi l’enfasi con cui Amadeus ha annunciato le 16 ore di diretta delle gare di Pechino 2022 sulla Rai (quando l’esclusiva appartiene al gruppo Discovery). Last but not least, una sarda che promuove la Liguria è il top dei flop.

Il contest per le Olimpiadi

Il quinto e ultimo momento flop della seconda serata di Sanremo 2022 riguarda la parentesi relativa al contest per le Olimpiadi. Salgono sul palco Malika Ayane e Arisa e presentano due canzoni inedite. Tra l’altro, interessanti, senza dubbio. Ma cosa costava sceglierle tra i big e metterle in gara?