E ssere un people pleaser potrebbe rivelarsi molto dannoso per le tue relazioni: ti spieghiamo come evitarlo e cosa fare subito

Il desiderio e la volontà di piacere a tutti è più comune di quanto pensiamo. Hai mai pensato che dietro la tua insoddisfazione nelle relazioni potrebbe esserci il fatto di essere un people pleaser? Il desiderio di compiacere le persone infatti rischia di farti mettere in secondo piano la tua serenità e il tuo benessere, nella vana speranza di ottenere ammirazione, affetto e stima.

Una vita di questo tipo non è sostenibile e può diventare davvero estenuante e faticosa, rendendoti quotidianamente ansiosa, stanca e insoddisfatta. Cercare sempre di soddisfare gli altri, non mostrare mai quelle che sono le tue esigenze e debolezze, non imporre le tue idee, appoggiando sempre e solo quelle degli altri, può portarti con il tempo ad avere dei gravi problemi relazionali.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco quali sono i rischi dell’eccessiva condiscendenza

Non sai dire di no

Forse sei convinta che rendendoti sempre disponibile otterrai la simpatia degli altri. Se dici sì ad ogni cosa però rischierai di mettere le tue priorità e i tuoi impegni in secondo piano. Questo significa rinunciare a una serata di relax per correre da un’amica, a decidere di lasciare il tuo locale preferito perché a tua sorella non va di stare lì, ad assecondare i capricci e le esigenze di chiunque, tranne le tue. Imparare a dire no è molto più importante di quanto pensi.

Non prendi posizione

Quando sei in una discussione non riesci a dire la tua, in particolare se è in contrasto con il tuo interlocutore. Questo con il tempo non farà che causarti delle frustrazioni, facendoti sentire arrabbiata e nervosa. Tenerti tutto dentro ti provocherà solo nervosismo e fastidio, facendoti solamente del male.

Chiedi sempre scusa

Se provi a compiacere il prossimo in modo ossessivo ti sentirai costantemente in colpa senza motivo. Questo ti spingerà in continuazione a chiedere scusa, anche e soprattutto quando non hai fatto nulla di male.

Non ti mostri mai per come sei davvero

La paura del rifiuto non fa che metterti in catene e imprigionarti, portandoti a non essere mai chi sei davvero. Ma se ti uniformi in qualsiasi situazione o circostanza, finirai per sentirti bloccata e immobilizzata in una vita che non è tua e non ti rappresenta davvero.

Ti senti sempre insicura

Il people pleaser ha un costante bisogno di ricevere delle conferme. Questo ti porterà a non sentirti mai appagata e felice per quello che hai, portandoti a chiedere sempre una conferma dell’affetto di amici, fidanzati o conoscenti.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come eliminare il costante bisogno di essere approvati

Come smettere di essere un people pleaser

Essere un people pleaser non fa altro che mettere a rischio le tue relazioni e ad allontanarti dalla vera felicità. Come smettere di compiacere per forza gli altri? Prova a seguire alcuni semplici step per liberarti della paura del giudizio e metterti al primo posto, sempre.

Cambia punto di vista

Per combattere la tua tendenza ad essere peolpe pleaser prova a mutare punto di vista. Se infatti parti dal presupposto che vali meno degli altri tenderai sempre a cercare di compiacere chi hai intorno e a mettere i bisogni altrui davanti ai tuoi. Prova a pensare cosa succederebbe invece se la prospettiva cambiasse e ci fossi tu al primo posto.

Impara a dire di no

Se non hai voglia di fare una cosa perché devi costringerti a farla solamente per compiacere qualcuno. Con il tempo imparerai a scoprire che i tuoi “no”, se motivati e spiegati in modo intelligente, avranno maggiore effetto dei tuoi “sì”. Inoltre in seguito i tuoi “sì” verranno molto più apprezzati da chi ti sta intorno. E se qualche persona dovesse allontanarsi per via dei tuoi no, vuol dire che non teneva davvero a te.

Metti al centro la tua visione

Smettila di credere che le idee degli altri siano migliori! Valorizza il tuo pensiero, rafforzalo ed esprimilo con convinzione. Non temere il giudizio di chi hai intorno: tutti possiamo avere idee differenti, l’importante è rispettarsi e rispettare gli altri.

Sii gentile con te stessa

Sorrisi, attenzioni, importanza: impara a dedicarli non solo alle altre persone, ma prima di tutto a te stessa. Se sarai felice infatti le altre persone lo sentiranno e a loro volta saranno sorridenti.

Accetta di non piacere

Non possiamo piacere a tutti: è un dato di fatto. Non è qualcosa che deve renderti triste, ma sano, giusto e normale. In questo modo sarai certa di esserti circondata di persone che apprezzano la vera te, gli altri resteranno conoscenti semplici oppure estranei.

Cerca di capire cosa vuoi davvero

Concentrati solamente su quello che vuoi e che ti fa stare bene. In questo modo ti circonderai solamente di persone che condividono le tue passioni.