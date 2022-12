D esideri piacere a tutti e non sai direi mai no? Forse potresti essere un people pleaser. I rischi e come uscirne prima che sia troppo tardi

Cosa vuol significa "people pleaser"

Non riesci mai a dire di no e vorresti piacere a tutti? Potresti essere un people pleaser. Una persona che desidera essere apprezzata dagli altri ad ogni costo, così tanto da arrivare a perdere sé stessa pur di andare incontro ai desideri di chi ha intorno.

Essere persone aperte, disponibili ed empatiche è sempre positivo e consente di affrontare la vita con una marcia in più. Guardare agli altri in modo intelligente e sensibile permette di crescere emotivamente e creare relazioni sane e forti. Ma cosa accade quando il tuo desiderio di compiacere gli altri rischia di cancellare chi sei davvero?

Il people pleaser è proprio questo. Una persona che fa di tutto per piacere a chi ha di fronte, così tanto da arrivare a dire sempre “sì”, anche quando questo significa andare contro a ciò che vuole. Il fine? Compiacere gli altri e ottenere una approvazione che rischia di diventare molto dannosa.

I sintomi del people pleasing

Quando i bisogni e le esigenze degli altri vengono messe in primo piano rispetto ai propri si mettono in atto alcuni atteggiamenti specifici. Il people pleasing dunque si distingue in base ad alcuni segnali essenziali e comportamenti ripetuti. Anche tu ne soffri? Scoprilo grazie a questi semplici segnali.

Non riesci a dire di no

Il people pleasing ha difficoltà a dire di “no”, per questo motivo arriva ad accettare tutto ciò che gli viene proposto e richiesto. Tende dunque ad avere – dal punto di vista sociale – sempre troppi impegni, trovando difficile e stressante doverli rispettare.

Sei d’accordo con tutti

Per te esporre il tuo punto di vista – soprattutto se contrario a chi sta parlando – è impossibile. Quando l’altro dice qualcosa su cui non sei d’accordo ti limiti a tacere oppure lasci intendere che sei d’accordo. Non sopporti l’idea di arrivare a uno scontro e di far valere ciò che pensi, dunque preferisci tenertelo per te. L’errore è credere che in questo modo l’apprezzamento dell’altro sarà maggiore.

Ti scusi sempre

Il people pleasing prova disagio all’idea di provocare sensazioni di fastidio in altre persone. Non vuole, in sostanza, essere parte del problema, anche se sa perfettamente che questo non è vero, il suolo pensiero che qualcuno lo possa credere lo fa stare male.

Modifichi la tua personalità adattandola a chi hai intorno

Vivace e divertente, più riflessiva e silenziosa, ma anche riservata o più aperta: se la tua personalità varia in base a chi hai accanto vuol dire chiaramente che qualcosa non va.

Eviti i conflitti

Niente ti terrorizza di più che il pensiero di doverti scontrare con qualcuno e di avere una discussione. Così rifuggi il confronto, restando in silenzio e sopprimendo la tua voce interiore, arrivando a sopportare anche ciò che ti dà fastidio pur di non litigare.

Le conseguenze

I rischi di cercare di accontentare tutti sono molto chiari e piuttosto pericolosi. Finendo per provare a rendere felice e appagare gli altri infatti finirai inevitabilmente per perdere te stessa e la tua identità. Non solo: se continuerai a non far sentire la tua voce come faranno le persone che hai intorno a capire chi sei davvero?

Il people pleaser poi si trova a dover fare i conti con moltissimi problemi che derivano da questo atteggiamento. Poiché chi non riesce a dire no si trova a dover far fronte a troppi impegni che finiscono per stressarlo e farlo sentire sotto pressione. A rimetterci sarà dunque la tua salute sia fisica che mentale, spingendoti a provare sentimenti di rabbia, risentimento e frustrazione.

Sensazioni negative che sfogherai solamente su te stessa, mostrandoti invece sorridente con gli altri e costringendoti a indossare una maschera. In più le attività che andrai a svolgere non ti daranno alcun piacere, portandoti sempre più lontano da quello che desideri davvero e provocandoti uno stato perenne di ansia.

Cosa fare se sei un people pleaser

Pensi di essere un people pleaser? Se ti riconosci in alcuni sintomi vuol dire che è arrivato il momento di cambiare le cose e di trovare la felicità che ti meriti, senza più paura del giudizio degli altri. Come? Di seguito abbiamo individuato alcuni semplici gesti che possono regalarti maggiore forza e consapevolezza.

Impara a dire di no

Imparare a dire no può essere difficilissimo, ma vedrai che dopo aver superato la fase iniziale di paura ti sentirai incredibilmente libera. Prova, per una volta, a mettere davanti i tuoi desideri. Dopo una giornata stressante sei stanca e vorresti solo riposarti, ma la tua amica insiste per uscire a bere qualcosa? Rispondi con estrema sincerità, esponendo il tuo bisogno di restare a casa. Il capo vorrebbe assegnarti l’ennesimo progetto che ti costringerà a notti insonni? Spiega le tue ragioni, senza rispondere subito sì. Imparare a dire no è un modo sano e giusto per amarsi.

Svela quello che pensi

Essere sinceri è un atto di rispetto per sé stessi. Se non spieghi mai cosa ti piace o non ti piace, se non ti esponi e non sveli cosa vorresti, gli altri non ti capiranno mai. Al contrario, potrebbero formarsi un’opinione del tutto sbagliata (o diversa) su di te.

Accetta che non potrai piacere a tutti

Ci sarà chi ti adorerà e chi invece non ti troverà abbastanza simpatica: devi fartene una ragione. Non si può piacere a tutti e questo non è triste né avvilente, ma assolutamente normale. Soprattutto perché in questo modo saprai di esserti circondata di persone che ti apprezzano e che ti trovano speciale.