I l desiderio di piacere agli altri è caratteristico degli esseri umani. Se il bisogno di approvazione condiziona il tuo modo di essere spontanea e la tua autostima, dovresti riconsiderare la tua dipendenza dal giudizio altrui

Chiunque di noi, a un certo punto, può aver avvertito il bisogno di approvazione da parte degli altri. Tutti noi, in quanto esseri umani, siamo “animali sociali” e, come tali, tendiamo a costruire noi stessi attraverso i rapporti con gli altri. È quindi, naturale che il giudizio degli altri incida sulla percezione che abbiamo di noi stessi.

Questo, naturalmente, è valido fino a un certo punto. Il bisogno di approvazione non è negativo in sé, a mano che non sia in maniera sproporzionata. Il problema sta nello sforzarsi troppo al solo scopo di ottenere l’approvazione da parte degli altri. Soprattutto se arriviamo a fondare tutta la nostra vita sulle opinioni altrui. In quel caso, si può parlare di dipendenza dall’approvazione degli altri.

Segnali di allarme

Quando il bisogno di approvazione diventa una dipendenza, significa che si sfocia nella patologia. Il confine tra il desiderio e il bisogno di essere approvate potrebbe essere più sottile del previsto. Per aiutarti a verificare se rischi di avere una dipendenza dall’approvazione degli altri, dovresti chiederti se hai alcuni di questi comportamenti, che sono veri e propri segnali d’allarme.

1. Non manifesti disaccordo

Quando ti capita di pensare in maniera diversa dagli altri, hai così tanta paura di farli arrabbiare che non manifesti il tuo pensiero. Temi che essere in disaccordo venga preso come un atto di aggressività e hai bisogno di approvazione.

2. Il tuo umore cambia

Il tuo bisogno di approvazione è talmente forte che le opinioni altrui possono modificare il tuo umore e le tue emozioni. Se ricevi approvazioni e lodi, sei allegra e su di giri. Se invece ricevi critiche o qualcuno disapprova, il tuo umore cala a picco e ti senti triste e inutile, una buona a nulla.

3. Non sai dire di no

Un altro segno che il tuo bisogno di approvazione potrebbe essere davvero eccessivo è la tua disponibilità illimitata. Non sai proprio dire di no a nessuno e anteponi gli interessi di chiunque altro alle tue necessità, che quindi non vengono mai prese in considerazione.

4. Ti preoccupi troppo delle apparenze

Anche in questo caso, è la misura del comportamento a renderlo normale o allarmante. Un conto, infatti, è che ti piaccia curare molto il tuo aspetto e il tuo look. Un’altra cosa è che non esci di casa se non sei perfettamente vestita, truccata e pettinata. Le persone che non hanno bisogno dell’approvazione altrui, infatti, sono in grado di mostrarsi anche al naturale, in base alla situazione.

5. Sei eccessivamente brava

Non c’è niente di male a essere una persona gentile, corretta e buona. Ma quando mostrarti sempre bravissima con gli altri è poco naturale e spontaneo, è legato al tuo bisogno di approvazione. È un po’ come sei ti imbrogliassi: ti comporti in modo da preservarti dalle critiche, non perché credi davvero in un certo modello di comportamento.

Come eliminare questa necessità patologica?

Se pensi di avere una necessità patologica dell’approvazione degli altri, dovresti cominciare a modificare il tuo modo di pensare e abbandonare alcune tue convinzioni.

Non puoi piacere a tutti

È un concetto che sembra banale, ma se hai bisogno dell’approvazione altrui, potresti fare fatica a scardinarlo. Prova a pensarci che nessuno può piacere a tutti. Magari, per le stesse caratteristiche per cui

Sei l’unica a conoscerti davvero

Le persone che dipendono dall’approvazione altrui credono più nelle opinioni esterne che nelle proprie. Eppure, nessuno può conoscerti bene come te stessa. Anzi, può capitare (più o meno) spesso che alcuni giudizi siano basati dall’impressione superficiale. Per questo non dovresti mai dare molto peso a ciò che gli altri pensano di te. Potrebbero essere sbagliate, quindi non vale la pena che tu fondi il tuo bisogno di approvazione su sconosciuti.

Prendi le tue decisioni

Impara a essere autonoma quando prendi le tue decisioni. Quando devi compiere una scelta, dovresti farti queste domande: in base a cosa sto prendendo questa decisione? Sono influenzata dall’opinione o dal desiderio degli altri? Cosa voglio davvero, tralasciando l’opinione sociale?

Non vali diversamente dalle altre persone

Per abbandonare un eccessivo bisogno di approvazione, dovresti pensare che non sei inferiore né superiore a nessun altro. Siamo tutti uguali, quello che ci distingue (e che vale la pena coltivare) sono i valori umani che contraddistinguono ciascuno di noi.

Ridimensiona le critiche

Un altro passaggio da compiere se vuoi eliminare il tuo bisogno di approvazione consiste nell’imparare a non considerare come un rifiuto qualsiasi critica, parere discordante o disapprovazione. La critica riguarda spesso una preferenza, un’opinione diversa, non una critica come persona. Se invece la disapprovazione è nei confronti di un errore, è naturale. Del resto, tutti facciamo degli sbagli e così impariamo a fare meglio.

Accetta le differenze tra le persone

Con il ridimensionamento delle critiche, potresti anche a imparare ad accettare che non siamo tutti uguali, ognuno ha i propri gusti, le proprie opinioni, il proprio stile di vita, etc. Non è una gara a chi è migliore o diverso, semplicemente siamo diversi. La diversità degli altri non c’entra con il tuo bisogno di approvazione.

Rafforza la tua autostima

Una delle principali cause del bisogno di approvazione è la poca autostima. Se la rafforzi, sarà più facile cambiare il tuo atteggiamento mentale. Quando ti sarai convinta di essere persona meritevoli e avrai un’opinione positiva stabile su di te, allora una critica non vi danneggerà più di tanto. Arriverai a considerarla una cosa naturale nella vita e ti renderai conto che l’importante è che crediate in te stessa, senza preoccuparvi troppo di quello che dicono gli altri.