C osa succede e quali sono le conseguenze del non ricevere abbastanza affetto durante l'infanzia e nel corso della vita? Scopriamolo!

Quando si parla di relazioni, si tende sempre a considerare quanto una persona sia in grado di dare amore, di provare sentimenti verso l’altro e di mostrarli nel modo corretto. Molto meno, invece, si tiene conto di quanto si dovrebbe ricevere amore, di cosa accade dentro di noi quando questo manca e delle conseguenze insite nel non ricevere abbastanza affetto.

Perché si, se è vero che imparare ad amare e donarsi agli altri è importante, è altrettanto vero che lo scambio dovrebbe essere reciproco e che, la carenza di affetto subita, può portare delle conseguenze nel corso della vita. Soprattutto in chi non ha ricevuto sufficiente affetto durante l’infanzia.

Non ricevere abbastanza affetto nell’infanzia

Quando siamo piccoli, infatti, tutti quanti abbiamo bisogno di ricevere la giusta dose di affetto, carezze, parole gentili e di conforto attenzioni e cure. Piccoli ma grandissimi gesti che, giorno per giorno, vanno a costruire la propria autostima, fiducia verso se stessi e verso la vita e la capacità di amare a propria volta.

Quando queste manifestazioni mancano e quando non si riceve abbastanza affetto durante l’infanzia, invece, si viene a generare un arresto dello sviluppo emotivo del bambino/a, portando a una carenza affettiva nel soggetto e a un non corretto e naturale sviluppo psicologico.

Di fatto, quindi, il non ricevere sufficiente affetto quando si è piccoli, porta a una radicata e profonda convinzione di non essere amati da chi si ha accanto, a prescindere da come questo agisca o non agisca, generando anche un forte timore di essere abbandonati e tutta una serie di insicurezze e comportamenti legati al bisogno naturale di affetto non soddisfatto e alle sue ripercussioni avvenute a livello psicologico ed emotivo.

Ma quali sono, quindi, le conseguenze che si possono generare quando, per un motivo o per l’altro, non si riceve abbastanza affetto durante l’infanzia ma anche nel corso della propria vita da adulti?

Le conseguenze del non ricevere abbastanza affetto

I comportamenti che scaturiscono dalla mancanza di affetto e che vanno a minare la vita di chi ne ha sofferto (e che ne soffre ancora), sono diversi e agiscono a livelli profondi dell’emotività del soggetto.

Tra queste, una delle conseguenze maggiori del non aver ricevuto o del non ricevere abbastanza affetto, è la presenza di un grande timore verso l’abbandono. Un timore che porta con sé anche la convinzione di non poter essere amati, rifugiandosi nelle solitudine e con la certezza di non potersi fidare di nessuno. E di fatto chiudendosi alle relazioni e alla possibilità di scardinare questa passata mancanza di affetto, godendo dell’amore di qualcuno.

Ma non solo. Spessissimo, la mancanza di affetto nel corso dell’infanzia va anche a generare una mancanza di fiducia in se stessi oltre che negli altri, una profonda insicurezza nel soggetto che l’ha vissuta e l’impossibilità di sperimentare e/o di provare entusiasmo verso la vita e le possibili esperienze che si dovrebbero provare nel corso della stessa. Chiudendosi al mondo.

L'insicurezza

Chi affronta la vita con un senso di sicurezza, infatti, è molto più felice e propositivo di chi l'affronta con un sentimento di insicurezza. Oltre al fatto che l’insicurezza genera paura, verso le persone e verso la vita stessa, ma anche sentimenti come l’invidia, la gelosia e atteggiamenti di possessività verso chi si ha accanto. Comportamenti mossi dalle proprie mancanze a livello emotivo che puntano a trattenere la persona che si ha accanto, chiudendola nel proprio mondo ed evitando di “perderla”, perdendo anche quel po’ di affetto che si riesce a percepire. Ma di fatto provocando la reazione opposta.

In più, tra le conseguenze naturali del non ricevere abbastanza affetto, si può manifestare un sorta di automatismo nel fare la stessa cosa a propria volta. Come se mancasse, nel proprio bagaglio emotivo, un’educazione al provare sentimenti di amore, cura, attenzione e dedizione verso l’altro, poiché nel momento in cui questi aspetti dovevano essere appresi, non si ha avuto modo di farlo. E generando un circolo vizioso che è importante contrastare e spezzare, sia per il proprio bene che per quello di chi si ha vicino. Imparando ad amare e lasciarsi amare, senza paure e senza limiti.