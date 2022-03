D alla psicologia arriva la conferma: il rapporto con il padre influenza le relazioni amorose. Ecco perché e come c’entra il legame con tuo papà nella scelta del partner

La scienza conferma: il rapporto con il padre influenza le relazioni sentimentali. Di sicuro, tutti abbiamo sentito parlare del cosiddetto “Complesso di Edipo”. Si tratta di concetto coniato dal padre della psicanalisi Sigmund Freud per spiegare la maturazione del bambino attraverso l'identificazione col genitore del proprio sesso e il desiderio nei confronti del genitore del sesso opposto. Il suo analogo femminile, più o meno, è il "Complesso di Elettra", che secondo la definizione di Carl Gustav Jung, definisce il desiderio della bambina di possedere il padre e della competizione con la propria madre per il possesso del genitore.

Senza addentrarsi troppo nei dettagli della filosofia freudiana e junghiana (cioè le idee dei due celebri psicanalisti Freud e Jung), si può comunque affermare che le relazioni con i genitori influiscono sulla nostra vita adulta, come provato da diverse teorie psicologiche. Naturalmente entrambi i genitori e le relazioni con loro sono parimenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo. Tuttavia, sempre la psicologia afferma che il rapporto con il padre influenza le relazioni sentimentali in età adulta.

Come si sviluppa il rapporto con il padre

Il rapporto con il padre cambia durante la vita, e le principali modifiche avvengono dalla nascita all’età adulta.

Nei primi anni di vita

Nel primo anno di vita il rapporto padre-figlia è praticamente nullo. Non per motivi individuali, ma biologici: il neonato ha spontaneamente un simbiotico e quasi del tutto esclusivo con la mamma. Intorno ai due anni, anche il papà comincia ad avere un ruolo centrale nella vita della sua piccolina che, a sua volta comincia a guardarlo con occhi diversi.

Durante l’infanzia

Scoprire l’esistenza del papà intorno ai due anni è un passaggio del tutto naturale, per i piccoli di tutti i sessi. Da questo momento in poi il papà assume un ruolo delicato e importantissimo nella crescita dei figli. Sarà lui, infatti, a guidarli alla scoperta del mondo e di sé stessi. Nel caso specifico della bambina, il papà avrà anche il compito di aiutarla a crescere serena e sicura di sé. Dovrà stare attento a rivolgerle frasi in grado di far accrescere la sua autostima e il rispetto per sé stessa.

È con l’inizio della scuola e le nuove esperienze che iniziano le condizioni per cui il rapporto con il padre influenza le relazioni sentimentali (future). Durante l’infanzia, infatti, la figlia manifesta la massima ammirazione per l’uomo di casa, visto come un eroe buono. Il compito del papà in questa fase è accogliere l’amore della figlia. Deve farlo con la giusta misura, per non condizionare negativamente i rapporti futuri con l’altro sesso. Da qui il ruolo del padre è particolarmente delicato: dev’essere presente e affettuoso, ma senza eccessi che possano sfociare in promiscuità e morbosità.

Nell'adolescenza

Durante l’adolescenza, in genere le ragazze potrebbero avere un rapporto più conflittuale con la madre (perché si confrontano con un’altra donna) e vedere il padre come un fedele alleato, più “malleabile” e spesso più disponibile ad appoggiarle. Ovviamente non è la regola.

Perché la figura paterna è determinante

Secondo la scienza, il padre è l’uomo che stabilisce lo standard rispetto cui verranno misurati (a livello conscio o meno) tutti gli altri uomini con cui ci si rapporta nella vita. Secondo vari studi, se il padre è stato un buon modello di riferimento (con te, ma anche nel rapporto con tua madre) e ti sei sentita amata e compresa, hai maggiori probabilità di avere un atteggiamento positivo nei confronti del sesso maschile.

Note scientifiche

A supporto della teoria per cui il rapporto con il padre influenza le relazioni, ci sono diversi studi. Shirani M.Pathak, psicoterapeuta specializzata nelle relazioni, sostiene che le persone tendono a fare propri molti atteggiamenti che appartengono ai genitori e quanto il modo di interagire, di amarsi e comunicare che hanno mamma e papà inconsciamente si ripropongono nelle storie che le figlie vivono con l* partner.

Il rapporto padre-figlia influenza così tanto le relazioni d'amore che spesso i terapeuti durante le loro analisi notano che donne con rapporti paterni burrascosi, litigiosi e difficili si accompagnano il più delle volte a partner complicati e inaffidabili. Allo stesso modo, donne che hanno avuto un padre freddo e scostante crescono con poca autostima e tendono a “finire” in relazioni sbagliate, vale a dire disfunzionali.

Sopra tutti, la teoria dell’attaccamento di John Bowlby ha formulato il suo modello di psicanalisi sostenendo che lo stile di attaccamento che i bambini hanno con i genitori influenza la scelta del partner quando si è adulti, perché l'infanzia si radica dentro di noi e si manifesta in ogni momento della vita con atteggiamenti più o meno inconsci.

Modelli di figura paterna

Tutti d’accordo, dunque, sul fatto che il rapporto con il padre influenza le relazioni amorose. Ma come? Secondo uno studio di alcuni ricercatori di Harvard, esisterebbero tre modelli di partner che possono attrarti a causa della tua relazione paterna.

Stile autoritario, distaccato o assente

Secondo lo studio di Harvard, chi ha avuto questo tipo di padre, tenderà a scegliere uomini emotivamente indisponibili o possessivi.

Affettuoso e aperto alle discussioni, ma autorevole

Chi ha avuto un padre di questo tipo, affettuoso ma che mantiene il ruolo genitoriale, tende a intrecciare un rapporto paritario con il partner.

Permissivo e molto coinvolto emotivamente

Secondo il modello di Harvard, chi ha avuto un padre mai severo, quasi a livello di amico, tendenzialmente cerca un compagno concentrato su di te e sui tuoi bisogni.