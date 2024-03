P erché si cerca di evitare i problemi con gli altri e perché è importante imparare a non farlo? Scopriamolo insieme!

Quante volte, magari dopo un litigio, una discussione, una situazione che non ci è piaciuta o in cui non ci si è sentiti a proprio agio o anche per paura, abbiamo preferito girare i tacchi e andare via, evitando quella determinata persona e/o di affrontare il problema che ci si è presentato. Sicuramente tante, perché di fatto, l’evitare i problemi con gli altri, è una di quelle modalità che apparentemente ci tiene lontane dai guai. Ma è davvero così?

Se una volta i nostri antenati cedevano all’evitamento per sopravvivenza, oggi non è più così, ma molto spesso (quasi sempre) si cerca di evitare i problemi con gli altri per protezione da possibili situazioni che non piacciono, che creano stress e che non si vogliono affrontare. Un comportamento che, più che salvarci la vita come era per i nostri avi, è controproducente per noi stessi.

Perché si cerca di evitare i problemi con gli altri

Ma perché si tende a questo comportamento? Per prima cosa è bene dire che la nostra mente ha una certa predisposizione a scappare via di fronte a qualsiasi cosa le provochi una sofferenza, un disagio, una paura o una difficoltà, e l’avere problemi con gli altri rientra esattamente in questa casistica. Di fatto, quindi, la tendenza a evitare di trovarsi in situazioni simili viene piuttosto automatica, perché ci mette in una condizione di maggior benessere, quasi come se il problema in questione non ci fosse o non ci riguardasse.

Quando si evitano i problemi con gli altri, però, quello che avviene non è proprio questo, perché quello che si sta evitando in realtà non scompare, bensì resta esattamente dov’è nonostante il nostro girare le spalle. E anzi finisce per intaccare la relazione con la persona che si ha davanti, portando anche ad ingigantire, nel tempo, il problema stesso. Oltre, poi, a impedirci di allenarci ad affrontare le situazioni che reputiamo difficili e che possono essere di qualsiasi tipologia.

Imparare a non evitare i problemi con gli altri, quindi, sia che si tratti di persone a noi vicine sia che si tratti di conoscenti o colleghi con cui non si ha un rapporto stretto, è di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda la relazione con quella determinata persona, sia per ciò che riguarda la propria crescita personale e la propria capacità di far fronte a situazioni di stress, ansia, traumi o qualsiasi altra cosa che crea un disagio. Come dire, un buon modo per prendere coraggio e per aumentare la propria capacità di gestire le emozioni della vita.

Come imparare ad affrontare i problemi con gli altri

Nonostante possa sembrare non facile, imparare a non evitare i problemi con gli altri è possibile e lo si può fare solo in un modo, allenandosi ad affrontarli. Come?

Per prima cosa è importante capire che il conflitto, il discutere, ecc., non è una cosa negativa ma, anzi, possono rivelarsi molto positivi se lo si fa nel modo corretto, in maniera assertiva. Un’opportunità, quindi, e non un qualcosa da cui scappare.

In secondo luogo, poi, è bene capire che l’affrontare un problema che si ha con una terza persona non ci farà per forza del male e non andrà a cambiare quello che siamo ma, al massimo, potrà rinforzare la percezione che si ha di se stessi, la propria autostima, rendendo anche più limpida e sincera la relazione con quella determinata persona.

Altra cosa importante, poi, è anche capire cosa c’è dietro il nostro voler evitare i problemi con gli altri. È fondamentale capire se alla base c’è un sentimento di paura di perdere quella persona, un timore nel non saper affrontare una possibile discussione, se c’è del disinteresse, o altro. Meglio andare alla fonte del meccanismo di evitamento per poi lavorarci su, imparando a gestire le emozioni che lo causano e dandosi la possibilità di crescere a livello personale.

Dopo tutto, il solo modo per superare veramente qualcosa è quello di attraversarlo, e questo vale sia per le proprie emozioni, di qualsiasi tipologia siano, sia per i problemi che si possono creare con chi si ha vicino e che è bene imparare a risolvere insieme, voi compresi.