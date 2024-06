Come capire se qualcuno è davvero felice per noi?

C ome si fa a capire se una persona è davvero felice per noi oppure se sta fingendo? Ecco i segnali a cui prestare attenzione

Vi capita mai di essere felici per qualcosa che vi è accaduto o che avete fatto, di condividere con chi avete accanto (amici, fidanzati, parenti, ecc. ) la vostra contentezza ma, nonostante i sorrisi, di avere l’impressione che gli altri non siano felici per voi? Diciamolo subito, se vi è capitato non siete di certo gli unici, anzi. Succede spesso di non capire se qualcuno è davvero felice per noi, così come accade spesso che chi abbiamo davanti non provi gioia per ciò che ci succede.

E questo non avviene perché chi ci è vicino è invidioso o ci vuole male, non sempre almeno, capita anche per un problema che è nell’altro, che magari sta vivendo una situazione difficile per la quale non riesce a liberarsi nemmeno un momento dai suoi problemi per calarsi con voi nella vostra felicità.

Ma come si fa, quindi a capire chi davvero è felice per noi e chi, invece, finge di esserlo o non lo è per nulla?

Come vivere la propria felicità

Partiamo con il dire che, a prescindere dalla contentezza altrui, ciò che conta è che qualsiasi cosa facciate renda felici voi e se questo accade allora tanto basta per continuare a farlo, indipendentemente dalle reazioni di chi avete accanto.

Vero è, però che condividere la propria felicità con qualcuno che ci tenga la mano e gioisca con noi non è solo piacevole, ma in un certo modo amplifica questa sensazione di benessere e serenità che provoca lo stato di felicità in cui ci si trova, a prescindere dalla causa che l’ha generata.

Perché non si riesce a essere felici

Ma perché in alcuni casi questo non avviene? I motivi possono essere molteplici e nessuno che ha a che vedere direttamente con voi o meglio, non è per causa vostra che chi avete vicino non è felice per voi. Ma questa mancanza di gioia dipende unicamente da chi la vive, a causa di blocchi interni che gli impediscono di godersi a pieno la serenità altrui e che mescolano insieme sentimenti di rabbia, invidia, rifiuto, ingiustizia, ecc. in un muro che si pone tra loro e la vostra felicità.

Un muro di cui si può essere consapevoli o meno e che a volte è alla base di sintomi depressivi vissuti dal soggetto in questione. Sentimenti e aspetti legati alla sfera personale di chi li vive, al suo vissuto, alla sua capacità di reagire e gestire le emozioni, alla propria visione di se stessi, alla propria autostima ,ecc. Insomma, a tutto ciò che di non visibile e che va a comporre la sfera emotiva della persona e che di rimando gli impedisce per impossibilità di essere felice per voi.

Chi non è felice per noi in modo volontario

Accade poi che la mancanza di felicità verso la vostra di felicità dipenda da sentimenti “negativi” che la persona vive in modo più consapevole, come l’invidia che può provare nei vostri confronti, la gelosia, la sensazione di essere stato derubato di un sentimento che avrebbe dovuto essere destinato a lui/ lei e non ad altri ecc. Ma che pur provando queste emozioni le camuffa in sorrisi di circostanza e in una finta gioia pronta a manifestarsi non appena vi ha davanti per poi svanire un secondo dopo. Un atteggiamento di finzione verso di voi e che a volte è difficile da capire. Cosa che rende complicato comprendere chi è davvero felice per noi e chi, invece, non lo è.

Se da una parte, però individuare chi non riesce a essere felice per noi a causa di blocchi e traumi non risulta poi così complicato, anche perché non c’è il tentativo di far finta di esserlo e se c’è non è esercitato in modo poi così ad alto livello, nel secondo caso ci si trova spesso davanti a dei veri e propri attori. Pronti a congratularsi e sorridere con noi per poi cambiare atteggiamento un secondo dopo, non appena ci giriamo dall’altra parte. Ma come si fa a riconoscere chi sta fingendo?

Come riconoscere chi finge di essere felice per noi

Prestando attenzione ai segnali del corpo che si mostrano abbastanza chiaramente quando una persona è davvero felice per noi oppure no. Quando chi abbiamo davanti finge di provare qualcosa che non sente davvero, tenderà ad esagerare la sua reazione, reagendo in modo smisurato e magari eccessivamente eccitato rispetto a quanto dovrebbe. Come dire “sembra più contento lui lei di me”, tutto sta in quel sembra, perché di fatto non lo è.

Allo stesso modo poi, anche i sorrisi forzati sono facilmente individuabili. Banalmente chi sorride in modo finto lo si nota subito dalla mancanza di movimento nella parte esterna del muscolo che orbita intorno all'occhio e dall’assenza della formazione delle tipiche zampe da galline intorno agli occhi che un sorriso vero produce.

Altro aspetto che può farvi capire se una persona non è davvero felice per voi, poi, è il suo atteggiamento nei vostri confronti quando tirate fuori l’argomento che vi ha reso felici post notizia. Noterete abbastanza facilmente che la persona in questione potrebbe irrigidirsi di fronte al vostro entusiasmo. Ma anche cambiare discorso, dileguarsi e andare da un’altra parte. Fino a anche a sminuire ciò che vi è accaduto e il motivo per cui siete tanto contente. Tutti atteggiamenti volti a frenare la vostra felicità e riportarvi su un piano a lui/ lei più consono.

Come agire

Appurato, quindi, che non è obbligatorio ne scontato essere felici per la felicità altrui, non è nemmeno obbligatorio condividerla con chi non vi sembra sereno o partecipe nel farlo. Quindi godetevi tutti i sentimenti che provate, ma fatelo con chi davvero ha voglia di farlo con voi.

Con chi riesce a mettersi nei vostri panni anche se i suoi sono diversi, ma con totale sincerità e amore verso di voi. Con chi esprime con naturalezza e con un reale trasporto la gioia nel sentirvi e vedervi felici, senza invidia e nessun tipo di giudizio. Mostrandovi sorrisi veri e con il desiderio che vi godiate a pieno questo momento e per il più a lungo possibile.