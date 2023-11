N on possiamo vivere una vita di solitudine e privazioni sociali, ma possiamo imparare ad avere a che fare con le persone arroganti che, per prerogativa, disprezzano o sminuiscono

Le persone arroganti e che disprezzano sono dappertutto: a volte le troviamo a scuola, in università, sul posto di lavoro e nella compagnia di amici. Nel peggiore dei casi sono parenti o partner. Se la regola di base per il quieto vivere è quella di tagliare i rami secchi, sappiamo tutti molto bene che non è sempre facile.

In questo articolo proviamo a fornirti alcune regole di vita generale per imparare a convivere con tutte quelle persone che non possiamo eliminare dalla nostra vita, o che inevitabilmente ci ritroveremo a fronteggiare, anche se solo per un breve periodo di tempo. E partiamo col dire che la pelle dura è una necessità, ma è anche una triste conseguenza.

Arroganza e disprezzo: un cocktail tossico

Se tutte le volte che qualcuno davanti a te apre bocca solo per farti sapere quanto la sua sia la verità assoluta, e quanto tu sia stupido ad aver anche solo pensato il contrario hai un attacco di ansia o di malessere, o anche semplicemente fastidio, sappi che non sei sola. Per quanto si possa combattere con le armi della santa pazienza e dei fatti, del buonsenso o della ragione, avere a che fare con persone arroganti e che disprezzano non porta mai a niente se non a un profondo mal di testa. O al senso di imperante sconfitta.

Quante volte allo specchio hai provato e riprovato il discorso che “avresti dovuto fare” a quela persona insopportabile davanti alla quale non sei riuscito a spiccicare parola, mostrando nella solitudine del tuo bagno l’eloquenza di un oratore professionista? C’è poco da fare. Non sentirti sminuita dal fatto che le parole giuste ti sono venute dopo: se anche le avessi pronunciate nello stesso modo, queste persone hanno dalla loro parte un’arma segreta. Ti trascinano al loro livello e poi ti battono con l’esperienza.

Partiamo da un presupposto fondamentale. Che differenza c’è tra autostima e arroganza? Le persone che stimano loro stesse ripongono fiducia nelle proprie capacità. Non hanno bisogno di paragonarsi alle altre per sentirsi bene con i loro mezzi e le loro capacità. L’arroganza, spesso, nasce invece da una mancanza di autostima: dalla paura di essere visti come incompetenti o mediocri. E così, un arrogante compensa la sua mancanza di sicurezza con l’aggressività.

Le abitudini delle persone arroganti e che disprezzano

Tra le principali abitudini delle persone arroganti ci sono alcuni pattern di comportamento che possiamo riconoscere con un po’ i pratica. Ad esempio:

Autoreferenzialità

Ogni conversazione si trasforma in un pretesto per parlare di sé, in un aneddoto o un esempio di come una volta, trovandosi nella vostra stessa situazione, l’arrogante abbia perfettamente padroneggiato la risoluzione.

Mancanza di interesse per gli altri

Mancanza patologica di curiosità nei confronti delle vicende altrui. L’arrogante non vuole (leggesi: ha paura di ) sapere come gli altri hanno attraversato un momento difficile, né vogliono conoscere le idee altrui. Non sia mai che la loro strategia sia stata palesemente migliore.

Saccenza

Nella sfera del mansplaining, ma si applica anche alle donne che rientrano nella categoria. L’arrogante ti educa, con le sue pazienti e sagge parole, a come devi vedere il mondo. Se per vostra intelligenza (leggesi: stupidità, direbbe l’arrogante) non doveste recepire al primo colpo, preparatevi a essere frullati dalle stesse argomentazioni, espresse con parole diverse, finché non fuggite a Shanghai o vi fingete morti come gli opossum.

Interrompe sempre

L’arrogante ti interrompe di continuo mentre stai parlando, perché di sicuro quello che ha da dire lui è mille volte più saggio.

Incapacità di dialogo

Nel mezzo di una discussione che stai vincendo, l’arrogante smette di punto in bianco di ascoltarti o “la butta in caciara”.

Se questi comportamenti vi ricordano qualcuno, ebbene, eccoci qui. Impariamo a disarmarli.

Come affrontare e gestire le persone arroganti

Entrare in competizione con una persona arrogante fomenta l’aggressività in soggetti che, questa emozione, la mangiano a colazione. Ciò significa che perderete.

Il vostro obiettivo è evitare che i fumi della rabbia vi salgano al cervello e ascoltare con attenzione tutte le parole che vi vengono rivolte: non dovete farvi influenzare. Con tutta la buona volontà, è assai probabile che nessun arrogante ascolterà mai davvero il vostro punto di vista. Non fatevi illusioni: la vostra opinione non sarà ascoltata, e con ancora meno probabilità verrà presa in considerazione. Se succederà, l’arrogante la farà sembrare un’idea sua.

Mantieni la calma e il controllo: Non lasciarti trascinare nell'arroganza altrui. Mantieni la calma e rispondi in modo misurato. Questo ti aiuta a mantenere il controllo della situazione.

Ascolta attentamente: Spesso l'arroganza nasconde insicurezze o bisogni non espressi. Ascoltare attentamente può aiutarti a capire la vera causa del comportamento di questo tipo di persona.

Stabilisci limiti chiari: È importante stabilire limiti chiari su ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Comunicare questi limiti in modo chiaro può ridurre comportamenti arroganti. Non c'è bisogno di urlare o di essere aggressive: bastano poche misurate parole per far capire a un arrogante qual è il punto oltre il quale non dovrebbe spingersi.

Usa l'umorismo con cautela: L'umorismo può alleggerire l'atmosfera, ma va usato con cautela per non sembrare irrispettoso o provocatorio.

Evita di prenderla sul personale: ricorda che l'arroganza è spesso più legata alle insicurezze della persona che non a te personalmente.

Chiedi aiuto: Se l'arroganza di una persona inizia a influenzare negativamente il tuo benessere, cerca supporto da amici, colleghi o professionisti. Anche solo sfogarsi e buttar fuori il malessere può essere di grande aiuto.

Mantieni le distanze: a volte, la soluzione migliore per neutralizzare questo tipo di persona è mantenere le distanze e limitare l'interazione il più possibile.

Evita di gettare benzina sul fuoco manifestando sentimenti come compatimento, compiacenza o compassione. Non farai che alimentare un incendio devastante. Devastante per chi? Per la tua sanità mentale, e basta. In ultima istanza, la verità è che gli arroganti vanno lasciati cuocere nel loro brodo. E se la loro esistenza vi crea un problema, è importante allontanarli il più possibile dalla quotidianità. Meritate aria fresca, e non aria fritta.