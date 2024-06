I cambiamenti drastici ti spaventano? Ecco come si fa ad adattarsi agli stravolgimenti della vita e quali sono le migliori tecniche da mettere in pratica

Relazioni giunte al termine, trasferimenti, lutti, licenziamenti, sono solo alcune delle esperienze che possono rivoluzionare la nostra vita. Si tratta di cambiamenti drastici che impattano in maniera importante su chi li vive e che richiedono un adattamento non sempre facile da mettere in pratica.

Chi si trova ad affrontare stravolgimenti di questo tipo è inevitabilmente portato a chiedersi se sia davvero possibile adattarsi a cambiamenti drastici. Fortunatamente la risposta è affermativa. Adattarsi a cambiamenti drastici è non solo possibile, ma ci aiuterà ache a sviluppare una resilienza e una forza che ci saranno di enorme aiuto in tutto il corso della nostra vita.

Cosa si intende per cambiamenti drastici

La vita può essere paragonata a un lungo giro sulle montagne russe. Le cadute e le risalite sono tante, spesso spaventose, ma ci sono momenti che più di altri ci mettono alla prova e che possono condizionarci in modo decisamente più profondo. Si tratta di quei cambiamento che definiamo “drastici”. Ma cosa si intende davvero per cambiamenti drastici? I cambiamenti drastici non influenzano temporaneamente e in maniera pressoché superficiale i nostri pensieri e le nostre azioni, ma lo fanno a un livello così intimo da stravolgere la nostra esistenza.

I cambiamenti di questo tipo possono riguardare la perdita di persone a noi molto vicine, un licenziamento improvviso e inaspettato, separazioni, diagnosi di malattie gravi e non solo. Sono esperienze che minano l’equilibrio di ogni persona, che trasformano la vita e che richiedono un rinnovato adattamento. Come si fa ad adattarsi a cambiamenti drastici? Lo scopriamo subito!

Strategie per adattarsi a cambiamenti drastici

Quando un cambiamento drastico insorge sulla nostra vita, pensare di doverci fare i conti, di doverlo affrontare e di non farsene fagocitare può sembrare impossibile inizialmente. Ma non è così. L’incipit di una storia di rinnovamento personale e di adattamento a cambiamenti così importanti può aprire la strada a un capitolo di grande crescita e forza interiore. Per iniziare a costruire questo nuovo capitolo, è necessario attuare delle strategie che possono venirci in aiuto.

La prima strategia è quella che passa per l’accettazione. Iniziare ad accettare il cambiamento è infatti il primo passo per affrontarlo e per alleviare la paura dell’incertezza e dell’ignoto. Una volta accettato, si può passare alla strategia relativa alla costruzione di una nuova routine.

I cambiamenti drastici stravolgono anche in maniera pratica la nostra vita, quindi concedersi del tempo per ricostruire una routine quotidiana diversa, su misura della nostra nuova condizione è fondamentale. Questi passi, che ricordiamo, sono graduali e non richiedono di strafare o di bruciare le tappe, devono essere celebrati ogni giorno, riconoscendo a noi stessi il grande lavoro fatto e l’enorme grado di resilienza che stiamo acquisendo.

Chiedi un supporto professionale

La trasformazione che i cambiamenti drastici impongono alla nostra quotidianità può renderci molto vulnerabili ed è per questo che avvalersi del supporto di uno psicoterapeuta può rivelarsi davvero importante. Concedersi uno spazio protetto e sicuro in cui poter parlare liberamente delle proprie paure, delle angosce che ci tormentano e dei dubbi che ci attanagliano, può aiutarci a sviluppare strategie ad hoc per affrontare il nostro personale cambiamento e ad adattarci alle novità.

Ricordiamo sempre che si tratta di un percorso e che non esiste uno standard da rispettare. L’adattamento può durare mesi così come anni e non dobbiamo avere alcuna fretta di bruciare le tappe, solo la consapevolezza di aver intrapreso un percorso fondamentale per il nostro benessere emotivo.

La scoperta di nuovi lati di sé

Il nuovo percorso di vita che un cambiamento drastico solitamente impone, può donare la grande possibilità di scoprire nuovi lati di sé. Le difficoltà, le paure e le insicurezze legate a mutamenti così importanti, spaventano e non poco, ma quando iniziamo a farci i conti ecco che spalancano la strada a risorse sorprendenti. Quante volte ci è capitato di tirare fuori una forza che non sapevamo di avere? Quante volte abbiamo agito con una determinazione che fino a quel momento non avevamo mai tirato fuori?

Si tratta di momenti particolare in cui, per varie ragioni, lati che tendiamo a non mostrare, escono fuori naturalmente. E quando si ha a che fare con i cambiamenti drastici tutto questo può amplificarsi, rivelando nuovi inaspettati tratti della nostra personalità e avviando un percorso di scoperta e riscoperta di sé davvero prezioso. Adattarsi ai cambiamenti drastici può infatti aiutarci a scrivere un nuovo capitolo della nostra vita. Un capitolo fatto di una rinnovata consapevolezza di sé e dell’acquisizione di strumenti in grado di aiutarci quotidianamente ad aumentare la nostra forza e il nostro grado di resilienza. Perché se è vero che

Dietro ogni problema c'è un'opportunità. Galileo Galilei

dietro ogni cambiamento c’è l’occasione perfetta per rafforzare la nostra sfera emotiva e per riscoprire se stessi a 360°.