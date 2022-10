C erchi l'idea per un regalo originale? Ecco alcune ispirazioni che potrebbero far felice papà il prossimo Natale

Regali di Natale per il papà

Che cosa regalare per Natale al papà? A meno che non ci siano esplicite richieste in questo senso ricorda che la famiglia costituisce uno di quegli ambiti in cui di solito alla praticità bisognerebbe preferire il superfluo! Sì, perché nella maggior parte dei casi i nostri genitori hanno già tutto ciò che può essere utile in casa, invece, a seconda dei gusti quello che potrebbe fornire lo spunto per una bella sorpresa ha a che fare con un piccolo desiderio del cuore, un sogno segreto chiuso nel cassetto: una passione dimenticata o da scoprire capace di portare un sorriso felice. E questo vale anche per i regali di Natale per il papà - che come ben sappiamo è solitamente un personaggio un po' più difficile cui fare regali rispetto alla mamma.

Fra le idee regalo adatte a tutti ci sono sicuramente le ispirazioni golose, dolci e salate: il cesto di Natale è uno dei regali che non delude mai, soprattutto se sarai tu a scegliere i prodotti e confezionarli di persona, stuzzicando il gusto con le leccornie preferite dal papà. Un altro dono in grado di sciogliere il cuore? Sicuramente un regalo di Natale per il fai da te è per i papà amanti del bricolage.

Di seguito trovi tanti spunti creativi per il regalo di Natale al papà.

Trapani e cassette degli attrezzi possono fornire lo spunto perfetto per tutti gli amanti dei lavoretti di casa, purché tu abbia ricevuto una buona soffiata su ciò che può essere necessario o che si sia rotto e necessiti un sostituto. In alternativa, perché non puntare sull'ironia? Il martello personalizzato sarà un modo per esprimere affetto al papà.

Idee regalo per appassionati di cinema

Papà è un appassionato di cinema? Il videoproiettore di nuova generazione trasformerà la visione dei film aggiungendo l'effetto del cinema direttamente a casa. Se lui ama seguire lo sport o ha un programma preferito potresti pensare a un cofanetto con tante offerte tra cinema e televisione, senza contare la possibilità di seguire tutte le partite di calcio della UEFA Champions League.

Regali enogastronomici

Dal manuale con cui esplorare le antiche tradizioni del vino alla cantinetta refrigerata, il mappamondo che si trasforma in un minibar o il cavatappi elettrico ricaricabile, l'idea è un oggetto di design che possa trasformarsi nell'accessorio da sfoggiare alla prossima cena di famiglia o con gli amici. Per assaporare e condividere le serate all'insegna dei piccoli piaceri della vita.

Regali per i papà amanti dei distillati

Se la cena non si conclude mai senza un amaro, ecco che un prodotto come un distillato di qualità, magari poco conosciuto, può diventare un'ispirazione certamente gradita, per Natale e non solo. Puoi scegliere fra le tradizioni del made in Italy o una ricetta che viene da lontano, per viaggiare attraverso il mondo grazie a profumi e ingredienti selezionati.

Regali di Natale golosi

Dolce o salato? Entrambi! Le feste di Natale rappresentano un periodo magico dell'anno: il momento in cui ci si ritrova di più in famiglia e con gli amici, per chiacchierare, stare insieme e (anche!) condividere buon cibo insieme a chi amiamo. Che sia una cascata di cioccolato, il classico dolce delle feste o un salame regionale, la cucina e un bel brindisi insieme metteranno d'accordo tutti.

Regali originali per il Natale in famiglia

Pigiama natalizio in pile per tutta la famiglia, che cosa ne dici? Quando le idee mancano a salvarci può essere l'ironia, per esempio con un regalo che ci sappia strappare una risata. A proposito! Con il freddo dell'inverno perché non unire una stampa simpatica a un oggetto utile come la copertina del divano? Un dolce abbraccio dedicato ai papà che... si addormentano sempre sul divano!

Idee regalo eleganti per papà

Per lavoro o per piacere, se lui è uno di quelli dal look sempre elegante l'idea giusta potrebbe essere un accessorio simbolico come i gemelli, senza contare i regali classici quali camicia e cravatta. Un'idea importante per un regalo da condividere con altri membri della famiglia? L'orologio, che a seconda del budget, sarà un ricordo da custodire negli anni.

Sogno nel cassetto: idee regalo per lui

Il viaggio (o i viaggi della vita), il telescopio, lo zaino da trekking o la bicicletta elettrica, che cosa potrebbe accendere la sua immaginazione? Ricorda che il vero dono è l'attenzione che diamo alle cose: la capacità di vedere e sostenere i sogni di chi amiamo con fiducia e allegria, ecco perché, qualsiasi cosa sia l'oggetto che sceglierai, fai in modo che sia una scelta del cuore. Auguri!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.