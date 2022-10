C erchi l'idea per un regalo originale? Ecco alcune ispirazioni che potrebbero far felice mamma il prossimo Natale

Regali di Natale per la mamma

Hai già pensato ai regali di Natale per la mamma? Una delle ispirazioni-coccola riguarda le idee regalo selfcare: scegli i prodotti sostenibili, capaci di rendere più felici noi e l'ambiente. Il beauty green dimostra con un piccolo gesto quotidiano l'impegno reale e concreto a prenderci cura del mondo intorno a noi.

A proposito! Imparare a prenderci cura di noi stesse è il vero dono e nessuno mai quanto le mamme ne ha bisogno. Le mamme, che spesso sono le prime a sacrificare tempo e interessi personali a beneficio di figli, nipoti ed esigenze familiari, sono le prime a dover imparare il sacrosanto diritto di ritagliare più momenti per sé: quello che noi possiamo fare è sostenerle e aiutarle. Un motivo in più per vivere le feste non all'insegna del perfezionismo e di cene interminabili, bensì come occasione per stare insieme e condividere con il cuore nella semplice bellezza dell'essenziale.

Di seguito un po' di idee con cui andare a colpo sicuro per i regali di Natale per la mamma.

Guarda anche: Idee regalo per la mamma

Idea regalo: gioiello per la mamma

Una pietra preziosa, il ciondolo da indossare ogni giorno oppure la collana o l'anello importante, magari da trasformare in un regalo di famiglia da condividere con papà, fratelli e sorelle: il gioiello è l'idea regalo di un simbolo che resta negli anni a venire.

Idea regalo personalizzata per la mamma

Se c'è una cosa che in genere le mamme adorano è avere fotografie di figli e nipoti: un modo per circondarsi dell'abbraccio di tutta la famiglia, ogni giorno. Che sia l'idea classica di una cornice o il cuscino con foto e dedica sarà un modo dolcissimo per fare gli auguri.

Regali per la casa

Che cosa ne dici di un centrotavola speciale per le feste? Dedicata alla mamma che ama decorare la casa con tanti spunti nuovi e circondarsi di chicche, ecco l'idea che arriva per Natale ma potrà essere utilizzata in ogni momento dell'anno insieme a una tovaglia ricamata. L'ideale per rendere preziosa la tavola.

Regali per la mamma che ama leggere

L'ultima uscita dell'autore che ama, un classico della letteratura non ancora scoperto o un oggetto come Kindle Scribe, l'ultima uscita tecnologica di Amazon. In questo caso si tratta di un nuovo lettore ebook dotato di penna: pensato anche per la scrittura, consente di prendere appunti e sottolineare trasformando l'esperienza di lettura. Un'altra idea regalo per chi ama scrivere è l'agenda dell'anno nuovo, magari da donare insieme a tante penne coloratissime o uno scrapbook, un diario dei ricordi dove fare schizzi, disegnare, incollare e collezionare biglietti.

Idee regalo profumate

Gli odori sono connessi a memorie antiche e riescono ad aprire la porta a emozioni profonde, che improvvisamente riaffiorano sommergendoci di sensazioni. Che sia la fragranza preferita, da indossare come un vestito, o un olio essenziale da usare nel bruciaessenze con cui profumare casa, il potere sprigionato dal profumo è questo: la capacità di cambiare l'umore di una giornata e farci sorridere.

Hobby creativi: le idee da regalare

Perline e kit per la bigiotteria possono diventare un delizioso passatempo, che permetterà di realizzare tanti bijoux per sé e per tutta la famiglia dando forma alla propria creatività senza limiti. Altre idee regalo, oltre alla creazione di gioielli, possono riguardare hobby classici come ricamo, uncinetto e maglia. A proposito, conosci il Diamond Painting? La pittura diamantina utilizza piccoli cristalli sintentici con cui si realizzano quadri iridescenti capaci di creare una piccola magia grazie ai giochi di luce.

Idea regalo fashion per Natale

Una morbida stola, per avvolgersi le spalle con eleganza in ogni stagione, oppure gli occhiali da sole, un evergreen quanto il beauty case da viaggio (con la sorpresa di tanti prodotti all'interno, ovviamente!): per stupire la mamma a Natale punta sui prodotti etici, capaci di pensare alla felicità nostra e dell'ambiente.

Regali benessere: le idee per Natale

Se c'è una cosa di cui le mamme hanno bisogno (e sono drammaticamente carenti) è il tempo. Quindi, che sia la giornata in spa, l'ifuso del pomeriggio sempre alla solita ora o la crema profumata da massaggiare ogni sera ricordiamoci che ogni minuto regalato a noi stesse è sacro e inviolabile. Impariamo a regalarci più tempo e che siano momenti belli, scelti con consapevolezza e amore. Auguri!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.