P erché le persone fanno ghosting? Cosa c'è dietro questo atteggiamento spesso odioso e che ferisce?

Tutti, almeno una volta ci siamo passati, sperimentando le odiose sensazioni scatenate dal ghosting. Una pratica che, ai tempi dei social e delle app di incontri (e non solo), sembra diffondersi a macchia d’olio, non solo nelle relazioni ma addirittura in amicizia. Ma perché le persone fanno ghosting? Se non ti è capitato di fare ghosting almeno una volta (e in quel caso probabilmente hai fatto un po' di autonalisi), ma ne sei stata invece vittima, ti sarai probabilmente chiesta il motivo di questo comportamento.

Ciò che caratterizza il ghosting è che chi lo subisce prova un dolore a cui non riesce a dare una motivazione. Soprattutto perché spesso arriva dopo una frequentazione che sembrava procedere bene, o addirittura a troncare una relazione già ben avviata. Ciò che fa più male è l’impossibilità di sapere perché l’altro voglia troncare.

Le spiegazioni che non arrivano continuano a tormentarci e ci spingono a pensare tutto il giorno all’altro o a scrivergli compulsivamente senza ricevere mai una risposta. Sparire senza dare nessuna ragione è forse una delle peggiori “torture d’amore” e chi la subisce si chiede per mesi: “Cosa ho che non va?”, “Cosa avrò sbagliato?”. Ma la vera domanda che dovremmo porci è: “Perché qualcuno fa ghosting?”.

Le motivazioni del ghosting

Venire “ghostati” è sempre fastidioso e ci si chiede il motivo dell’atteggiamento dell’altro. Perché dopo una serata andata benissimo o una frequentazione di mesi che sembrava destinata a diventare una relazione, l’altro è sparito? Forse non ti sorprenderà, ma il ghosting è stato spesso oggetto di studio per comprendere quale sia il meccanismo che spinge qualcuno a fuggire e nascondersi senza dare spiegazioni.

Per prima cosa chiariamo che si tratta di un comportamento infantile e piuttosto subdolo. Chi sceglie questa pratica di solito ha una scarsa empatia e un’evidente difficoltà a connettersi con le altre persone. Dietro tutto ciò c’è l’impossibilità di sostenere l’impegno di una relazione e la tendenza ad essere evitante e inaffidabile. In sostanza questa persona è così poco matura che non vuole assumersi la responsabilità emotiva di dirti che non vuole una storia. Per questo preferisce fuggire e nascondersi, spaventato all’idea che il suo atteggiamento possa essere messo in discussione o criticato. Questa scelta, ovviamente, nasconde anche una grande fragilità e una immaturità dal punto di vista emotivo.

Molte persone che subiscono questo trattamento arrivano persino a chiedersi se chi fa ghosting soffre. La risposta però è no. Questa scelta infatti rappresenta una “scorciatoia” per evitare un confronto con l’altro che, purtroppo, resta senza risposte e impegnato a chiedersi dove avrà sbagliato.

Come affrontare il ghosting

Come affrontare il ghosting? La prima cosa da fare è comprendere che tu non hai nessuna colpa. Una persona che non ci ha pensato due volte a lasciarti senza alcuna spiegazione non solo non è empatica, ma non merita nemmeno il tuo tempo o la tua comprensione. Al tempo stesso evita di maturare pensieri di vendetta, sarebbe solo uno spreco inutile di energie. Concentrati invece sulla necessità di voltare pagina e di superare le emozioni negative che ti ha causato questa esperienza.

Se sei tu a fare ghosting…

Alcuni studi dimostrano che chi ha subito ghosting ha una maggiore probabilità di metterlo in atto in futuro nelle sue frequentazioni. Se hai vissuto questo fenomeno sai quanto sia odioso e fastidioso, perciò prova a rimediare, agendo in modo differente con la persona che hai fatto soffrire.

Assumiti le tue responsabilità

Chi subisce il ghosting soffre soprattutto il fatto di sentirsi in colpa e di non sapere cosa ha sbagliato. Prova dunque ad assumerti le tue responsabilità, spiegando cosa è accaduto e ammettendo di aver sbagliato a interrompere qualsiasi tipo di comunicazione.

Spiega cosa è successo

Prova a spiegare ciò che ti ha spinto a fare ghosting. Ad esempio puoi svelare che temevi che l’altro si sarebbe arrabbiato di fronte alla volontà di non uscire più insieme. Oppure puoi confessare di aver evitato un confronto per paura di non farcela.

Scusati sinceramente

A volte basta solo scusarsi per mettere a posto le cose, riconoscendo il fatto di aver ferito i sentimenti dell’altro.

Cerca di rimediare

Mettiti in ascolto dell’altro e cerca di rimediare di fronte ai tuoi errori. Spiegagli che ti dispiace per come sia finita e che il ghosting ha reso tutto più difficile. Prova a chiudere i rapporti in un modo che sia comunque positivo, augurando all’altro di trovare ciò che cerca.