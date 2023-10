M ai sentito parlare di limerenza? Se sei ossessionata da qualcuno forse dovresti scoprire cos'è

Può capitare a chiunque: inizi a frequentare una nuova persona, legate subito e all’improvviso senti di avere un'ossessione per questa persona. Non riesci a smettere di pensarci, se non risponde subito ai tuoi messaggi ti senti a terra e smetti di fare qualsiasi cosa pur di stare con l*i, anche se solo per qualche minuto. L’inizio di una frequentazione è sempre una girandola di emozioni. Spesso pensiamo continuamente a quella persona, ne parliamo con le amiche o chattiamo molto più spesso. Ed è anche questo il bello di quando si inizia a conoscere (e ci si innamora) di qualcuno.

Ma quand’è che l’amore diventa ossessione? Il confine è piuttosto sottile ed è importante imparare a riconoscerlo. Non a caso gli psicologi hanno studiato questo fenomeno e hanno deciso di dargli un nome ben preciso: limerenza.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Se stai idealizzando il tuo partner ecco come smettere di farlo

Quando l’amore è ossessione

La limerenza sta a indicare proprio una forma di ossessione romantica estrema. Un cocktail potentissimo di emozioni che variano continuamente e ti destabilizzano, diventando sempre più intense e potenzialmente distruttive. Ciò che rende pericolosa la limerenza infatti è il fatto che potrebbe sembrare amore, ma non lo è affatto, si tratta invece di una ossessione che potrebbe portare a conseguenze devastanti.

Dietro questa ossessione amorosa ci sono moltissime motivazioni, ma soprattutto l’incapacità e la difficoltà di distinguere la limerenza dall’amore. Ciò è dovuto al fatto che sin da piccole siamo circondate da un immaginario, fatto di favole e di commedie romantiche, in cui le relazioni vengono vissute come un vorticoso mix di lacrime ed emozioni forti. Il dramma, insomma, è necessario perché l’amore venga vissuto appieno. Proprio questa tendenza all’estremizzazione ci fa credere che essere ossessionati da una persona sia giusto e possa essere un sintomo di grande amore.

Cos’è la limerenza

La limerenza dunque è un perenne stato di idealizzazione e infatuazione involontarie nei confronti di qualcuno. Una vera e propria ossessione che svela il lato tossico e oscuro dell’amore, caratterizzata da pensieri intrusivi e continui riguardanti l’oggetto del proprio desiderio. Questi pensieri sono spesso accompagnati da una intensa paura della solitudine e del rifiuto, anche quando le cose vanno bene.

Chi la sperimenta vive nell’eterna speranza di ricevere delle conferme dall’altro e si nutre della felicità che prova quando riceve un messaggio, una parola o un gesto importante. L’ossessione si sviluppa in modo così repentino e radicato che si arriva a vedere quel legame come la risposto a tutti i propri problemi e, dunque, come l’unica ragione di vita. Ci si distrae completamente dalla realtà e non si controllano più i pensieri che, puntualmente, vanno in direzione di quella persona.

I sentimenti che si sperimentano vanno dall’euforia sino alla devastazione, variando spesso nel corso della giornata in base alle attenzioni e alle dimostrazioni d’affetto che si ricevono da parte di quella persona. Tutto finisce per ruotare intorno al proprio oggetto del desiderio, il resto sbiadisce e perde d’importanza.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Se la persona che frequenti manda messaggi ambigui: come capire quando non illudersi

Come capire se sei ossessionata da qualcuno

Il tuo è amore oppure ossessione? Per capirlo prova a rispondere a qualche semplice domanda.

Vivi in funzione del cellulare

Attendi continuamente un suo messaggio e se non arriva ci rimani male. Una sua risposta sbagliata (o mancante) può rovinarti una intera giornata e anche quando sei con qualcun altro – al lavoro oppure con le amiche per un aperitivo – non smetti di inviare messaggi e attendere risposte.

Programmi in modo eccessivo

Ok, fare programmi con la persona che ti piace è bello e interessante, ma diventa ossessione quando, non appena vi vedete a cena, cominci già a pensare cosa farete la prossima volta. Se senti il bisogno di pianificare ogni prossimo incontro per il resto dell’anno dopo pochi mesi di conoscenza e l’idea di non farlo ti fa tremare le gambe, forse potresti soffrire di limerenza.

Hai pensieri intrusivi

Magari sei in palestra oppure stai facendo shopping, eppure non riesci a smettere di pensare alla possibilità che lui ti lasci, che tutto finisca e a quanto soffriresti in questo caso.

Come uscirne

Hai scoperto di essere ossessionata da qualcuno? Niente paura, a tutto c’è una soluzione. Ora che sai qual è il tuo problema impara a gestire la situazione nel modo giusto. Per prima cosa fermati a riflettere sui pensieri che ti ossessionano. L’amore, quello vero, nasce da una conoscenza profonda e da una intimità emotiva che si raggiungono con tempo e pazienza, non bastano poche uscite per conoscere davvero qualcuno. Forse chi hai di fronte non è come pensi oppure hai finito per idealizzare una persona di cui in realtà sai poco. Nelle prime uscite è normale finire per non notare i difetti dell’altro, ma la verità è che nessuno di noi è perfetto. Se riuscirai a ridimensionare la persona che hai di fronte e a vederla per quella che è – ossia umana e fallibile – anche la tua ossessione, a poco a poco, sparirà.