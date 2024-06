Cosa fare se la prima volta la penetrazione è difficile?

L a prima volta può rivelarsi difficile se non si è preparati, arrivando a provare persino dolore: cosa fare per vivere al meglio questa esperienza

Il primo rapporto sessuale, proprio come ogni nuova esperienza, può causare paure e timori, soprattutto quando la penetrazione risulta difficile. La prima volta ci porta infatti a stabilire un forte contatto fisico e intimo con il partner, annullando ogni distanza e regalando emozioni inattese. Può capitare, dunque, che il rapporto non si riveli, da subito, semplice, andando incontro a dolori che potrebbero rovinare l’atmosfera e alimentare le insicurezze. Per trovare la serenità e godersi al meglio il sesso per la prima volta esistono però alcuni segreti e consigli da seguire.

Scegli un’alternativa hot

Il sesso non è fatto solo di penetrazione, dunque la prima volta prova ad allentare la tensione sperimentando l’intimità con il partner grazie alla posizione della dea. Ideale per chi prova dolore nel corso della penetrazione, questa posizione prevede che la donna si posizioni sdraiata sulla schiena, mentre il partner, accovacciato su di lei, la masturba con massaggi profondi e delicati che coinvolgono l’area esterna della vagina, in particolare il clitoride.

Sperimenta la posizione giusta

Per ridurre il dolore durante la penetrazione scegli le posizioni giuste che ti permetteranno di sperimentare il massimo piacere, rendendo il sesso un momento piacevole e privo di fastidi.

Posizione della cowgirl

La posizione della cowgirl consente di facilitare la penetrazione per un motivo molto semplice: la donna, posizionandosi sopra all’uomo, può controllare la spinta, la profondità di penetrazione e lo sfregamento, tenendo le gambe piegate. Per rendere il sesso ancora più confortevole il partner dovrà però evitare le spinte verso l’alto in modo da evitare dei traumi e mantenere dolce il ritmo.

Posizione del cucchiaio

Se il partner non riesce a controllare bene la penetrazione, potrebbe arrivare a colpire la cervice. Dunque sono vietate le spinte veloci, violente e secche, largo spazio invece alla posizione del cucchiaio per un sesso dolce, delicato e lento, ideale per stimolare il clitoride e regalare un orgasmo straordinario.

In questo caso si potrebbe utilizzare anche un anello per il pene, ottimo per evitare delle penetrazioni profonde e per stimolare il piacere, facilitando il rapporto grazie alla lubrificazione.

Posizione della Torre del Triangolo

La pecorina classica può rivelarsi dolorosa se la penetrazione è difficile. Per sperimentare comunque questa posizione, ma renderla meno complicata solleva i fianchi al massimo. In questo modo eviterai che la penetrazione risulti troppo profonda.

Prova i preliminari

I preliminari sono fondamentali, soprattutto la prima volta, per consentire alla vagina di lubrificarsi e facilitare la penetrazione. Iniziate con i baci, profondi e alla francese, non solo in bocca, ma su tutto il corpo, in particolare sulle zone erogene come le parti intime, il collo e le cosce.

In seguito passate alla masturbazione, reciproca oppure esibita, arricchendo, se lo desiderate, i preliminari con sex toys o gadget. Largo spazio pure al sesso orale e a giochini che possano stimolare il desiderio, aumentando la lubrificazione. Il crescere dell’eccitazione ti consentirà di arrivare preparata alla penetrazione, rendendola più semplice.

Sperimenta i lubrificanti

I lubrificanti sono amici del sesso, consentono infatti di stimolare le zone erogene grazie all’effetto caldo/freddo e facilitano la penetrazione. Sono l’ideale per alleviare disagi e sensi di fastidio durante il sesso, al tempo stesso permettono di lenire e ammorbidire la zona, donando una sensazione piacevole di freschezza.

Crea l’atmosfera giusta

Soprattutto la prima volta è importante creare l’atmosfera giusta per rilassarsi ed evitare che il nervosismo possa rendere difficile la penetrazione. Scegli un luogo in cui tu ti senta a tuo agio, creando un ambiente che sia accogliente e caldo, solo per voi e in cui nessuno possa venire a disturbarvi.

Fare sesso con qualcuno per la prima volta significa innanzitutto mettersi a nudo, sia dal punto di vista fisico che spirituale. Provare imbarazzo è normale, per questo è essenziale comunicare con il partner in modo chiaro e sincero, svelando le proprie insicurezze. Ricordando soprattutto che nessuno è perfetto e che ogni corpo è bello a modo suo.

Non dimenticare il dialogo

Il dialogo è essenziale per vivere serenamente la prima volta, approcciando al sesso in modo tranquillo e piacevole. Ma cosa significa parlare? Innanzitutto condividere incertezze e paure, ma anche voglie, necessità e desideri nascosti. Un confronto aperto con l’altra persona ti permetterà di chiarire ogni dubbio, di fissare i vari paletti che dovrete rispettare e, di conseguenza, di vivere l’esperienza appieno.