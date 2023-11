E cco cos'è l'invidia e come riconoscere qualcuno che prova questo sentimento per noi, anche se non lo manifesta apertamente.

Tra i tanti sentimenti che si possono provare per qualcuno, l’invidia, non è di certo tra quelli a cui dovremmo aspirare. Fatto sta che a volte capita un po' a tutti di provarla, così come è abbastanza ovvio che questo possa avvenire anche in senso contrario, ovvero quando qualcuno prova invidia per noi.

L'invida diventa un problema nel momento in cui può sfociare in comportamenti anche poco gradevoli verso la persona a cui è rivolta, e per questo è importante capire se ne siamo il bersaglio. I segnali dell'invidia possono essere facilmente riconosciuti se si presta un po’ di attenzione a chi si ha davanti. Coglierli è importante, proprio per potere poi comportarci di conseguenza, anche provando a caprine le ragioni.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le frasi sull’invidia più taglienti e vere: significative e d’impatto

Cos’è l’invidia

Per prima cosa, quando si parla di invidia, dobbiamo chiarire che si fa riferimento a un sentimento che può interessare chiunque, e che nasce quando si prova astio o dispiacere verso una qualità, un successo, una gratificazione o semplicemente per come è un’altra persona. Un sentimento che può facilmente trasformarsi in un forma di risentimento verso chi si ha davanti, tanto da arrivare e sperarne il male. Dopo tutto, come sosteneva Schopenhauer in una sua celebre frase filosofica, “invidiare è dell'uomo, compiacersi del male altrui, del diavolo”.

Il provare invidia, quindi, è un sentimento comune, ma può produrre risultati molto diversi a seconda di come la si gestisce. Se infatti diventa una motivazione per migliorarsi e mettersi alla prova, può rivelarsi un qualcosa di positivo. Se invece porta solo a rimuginare, flagellarsi, o peggio a desiderare il male dell'altra persona non può che essere negativa.

Ma come si fa, quindi, a capire quando qualcuno prova invidia verso di noi e quando questa può sfociare in cattivi atteggiamenti?

Come capire chi prova invidia verso di noi

Prima di analizzare quali sono gli atteggiamenti e i comportamenti che possono farci capire che una persona prova invidia nei nostri confronti, è bene fare un passo indietro al significato di questa parola, un termine che deriva dal latino invidere (in cui “in” è l’avversativo e videre il guardare in modo ostile o guardare male).

Per questo, il primo campanello d’allarme che ci fa capire che chi abbiamo davanti prova invidia nei nostri confronti, è che il soggetto in questione farà molta fatica a guardarci negli occhi preferendo guardare da un’altra parte e comunque in modo non libero.

No al contatto fisico

Allo stesso modo, poi, chi prova invidia, non avrà il piacere ad entrare in contatto fisico con voi, nemmeno per una stretta di mano o con una pacca sulla spalla. E questo accade, molto semplicemente, perché il corpo segue quello che uno sente, e l’invidioso non sentirà mai di doversi avvicinare cosi tanto al soggetto che invidia.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è la sindrome del papavero e come affrontare chi ce l’ha

Sottolineare gli errori

Limiti che, però non gli impediranno mai di farvi notare ogni volta (e anche quando non ce ne sarebbe nessuna ragione) i vostri veri o presunti errori e mancanze. Come a voler sottolineare le cose che di voi non vanno, sminuendovi e cercando, allo stesso tempo, di risultare migliori di voi. E questo a prescindere dal vostro atteggiamento.

Altro modo attuato dall’invidioso per sentirsi superiore, poi, è quello di cercare costantemente un confronto, come a voler sfidare chi ha davanti per sottolineare o tentare di dimostrare di essere migliore andando così a nutrire e accrescere il suo egocentrismo.

Complimenti finti

Anche se può sembrare contradditorio, poi, chi invidia tenderà a fare anche molti complimenti verso la persona oggetto del suo disappunto. E questo verrà fatto non tanto per farvi piacere, che non è in nessun modo nei piani dell’invidioso, ma piuttosto per mascherare i sentimenti che prova per voi, cercando di dimostrare il contrario con complimenti e affermazioni false e dallo scopo nascosto.

Chi vi invidia vi imita

A seconda della personalità e del grado di invidia provato, poi, è possibile che l’invidioso tenti di imitarvi. Certo, non lo ammetterà mai, almeno tanto quanto non trasmetterà mai gratitudine per ciò che ha nella vita, ma tenterà comunque di farlo, osservandovi e cercando di dare un senso all’insoddisfazione che prova e alla frustrazione che vive nel vedere i vostri successi.

Come neutralizzare chi ti invidia

Va da sé che una persona che cova sentimenti negativi verso di noi andrebbe allontanata e non più frequentata, ma sappiamo bene che non sempre è possibile farlo. Potrebbe trattarsi di un collega, di qualcuno che fa parte del gruppo di amici, di un amico o parente del nostro partner... o potrebbe addirittura essere un'amica di lunga data con cui ci dispiacerebbe interrompere del tutto i rapporti.

Ma insomma, cosa fare se ci troviamo alle prese con una situazione così spiacevole? Meglio rifletterci un po' e andare per gradi:

Empatia e Comprensione

La prima cosa da fare è cercare di capire perché questa persona è così invidiosa. Forse ha delle insicurezze o è in una fase di difficoltà personale. Ricordiamo sempre che mostrare empatia agli altri può aiutare a migliorare la situazione.

Parla Apertamente

Soprattutto se si tratta di una persona con cui hai un rapporto a cui tieni, e ti senti ormai in una situazione difficile, meglio provare a parlarne in modo onesto e costruttivo. Questo può aiutare a chiarire le cose e a ridurre le tensioni. Attenzione: metti sempre in conto che mettere le carte in tavola potrebbe provocare una reazione non positiva da parte dell'altra persona.

Non metterti troppo in mostra

Sicuramente è un palliativo, ma può aiutare in contesti in cui non puoi evitare quella persona che palesemente ti invidia. Smettere di parlare dei tuoi successi, dei tuoi ultimi acquisti o della tua vita sentimentale felice è un buon modo per non peggiorare la situazione e sviare l'attenzione dell'invidioso.

Autostima

Sentire addosso l'invidia degli altri può essere anche un utile check della nostra autostima. Provocare un sentimento negativo ti mette in crisi o ti fa soffrire? Ricorda che non dovrebbe essere così: l'invidia non è una reale valutazione sulla tua persona, piuttosto dice molto della persona che la prova. Insomma, l'invida degli altri a dirla tutta non dovrebbe toccarti e non dovrebbe turbare la tua serenità.

Crea un Ambiente Positivo

Cercare di avere un ambiente dove si collabora invece di competere può fare la differenza. Così si riduce l'invidia.

In conclusione, gestire l'invidia non è facile, ma con un po' di comprensione e le strategie giuste, si può fare. Non solo puoi neutralizzare gli effetti negativi dell'invidia, ma puoi anche trasformarla in un'opportunità per crescere e migliorare i tuoi rapporti con gli altri.