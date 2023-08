U no dei sentimenti negativi più comuni: l'invidia è una brutta bestia, come recita l'adagio e molti sono gli aforismi e le citazioni che la descrivono alla perfezione

“L’invidia è una brutta bestia”, si dice così. E i detti, i proverbi hanno sempre un fondo di verità. Le frasi sull’invidia, infatti, descrivono un sentimento che logora internamente chi lo prova. È un’emozione che può provocare reazioni negative, che può far vivere male i successi altrui e che non porta nulla di buono.

Analizzare le ragioni che portano a un tale stato d’animo è il primo passo per liberarsene. Ecco perché analizzare citazioni e aforismi sul tema può tornare utile. Per sconfiggere il proprio nemico, il ‘cancro’ che attanaglia sé stessi o il prossimo bisogna conoscerlo e imparare a difendersi con le armi giuste.

Frasi sull’invidia e cattiveria

Le frasi sull’invidia spesso camminano di pari passo con la cattiveria. Perché ciò che si prova dinanzi alla felicità e al successo altrui rende ciechi e fa perdere la lucidità necessaria per guardare con oggettività e distacco ciò che si ha di fronte.

L’invidia, il peggiore dei vizi, si insinua in terra come un serpente (Publio Ovidio Nasone).

Ciò che rende terribile questo mondo è che mettiamo la stessa passione nel cercare di essere felici e nell’impedire che gli altri lo siano (Conte di Rivarol).

Oh, che cosa amara è guardare la felicità attraverso gli occhi di un altro uomo (William Shakespeare).

Chi invidia un altro ne riconosce la superiorità (Samuel Johnson).

Le sciocchezze leggere come l'aria, per le persone invidiose, sono conferme forti come prove di sacre scritture (William Shakespeare).

La nostra invidia dura sempre più a lungo della felicità di quelli che invidiamo (Eraclito).

L'invidia è quel sentimento che nasce nel momento in cui ci si diventa consapevoli di essere dei falliti (Oscar Wilde).

Non sopravvalutare quello che hai ricevuto e non invidiare il prossimo: colui che invidia il prossimo non conseguirà la pace della mente (Buddha).

L’invidioso piange più per bene altrui che del proprio male (Francisco de Quevedo).

Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai (Indro Montanelli).

L'invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto, più torna a galla (Alberto Moravia).

L’invidia acceca gli uomini e gli rende impossibile pensare chiaramente (Malcolm X).

L’invidia è il più stupido dei vizi, perché non vi è un solo vantaggio che si guadagni da essa (Honore de Balzac).

Niente è così insopportabile come la fortuna degli altri (Francis Scott Fitzgerald).

Alla resa dei conti, non c’è vizio che nuoccia tanto alla felicità dell’uomo come l’invidia (Cartesio).

Provare invidia è umano, assaporare la gioia per il danno altrui è diabolico (Arthur Schopenhauer).

L’invidia è odio, è la base, se non lo zoccolo duro di tutte le psicopatologie. Perché se ti invidio, inevitabilmente voglio il tuo male, e se voglio il tuo male, inevitabilmente voglio il “mio” male (Guido Savio).

Frasi su invidia e gelosia

Ecco allora che le frasi sull’invidia parlano anche di gelosia. Perché quando non si è felici per gli altri, e quello che ottengono lo si vorrebbe per sé, è questo che scatta. Spesso, infatti, l’invidia è legata agli affetti, ai legami, alla ‘fortuna’ in amore e al desiderio di avere i rapporti che hanno gli altri. A tal proposito, ecco le frasi sulla vita difficile.

Ma le anime gelose non riceveranno risposta così. Non sono mai gelose per la causa, ma gelose perché sono gelose. È un mostro generato su se stesso, nato su se stesso (William Shakespeare).

La gelosia pesa, l’invidia schiaccia (Fabrizio Caramagna).

L’invidia è come prendere un veleno e aspettare che l’altra persona muoia (Malachy McCourt).

Gelosia: voglio che la mia amata rinunci a cercare in un altro quello che io non posso darle e accetti la soddisfazione di essere insoddisfatta con me (Alejandro Jodorowsky).

Il morso dell’invidia è quello spasmo doloroso che ci afferra nostro malgrado alla vista di qualcuno che possiede quello che non possediamo e che desideriamo. È il prodotto della vertigine della mancanza (Francesco Alberoni).

Non è tanto gelosia, forse è solo dispiacere nel sapere quanto siamo facilmente sostituibili.

L’invidia è il sintomo della mancanza di apprezzamento del proprio valore di unicità e di autostima. Ognuno di noi ha qualcosa da dare che nessun altro ha (Elizabeth O’Connor).

Colui che è geloso non è mai geloso di ciò che vede; ciò che immagina è sufficiente (Jacinto Benavente).

L’invidia è tanto contraddittoria quanto subdola. Talmente subdola che sta alla base di tutti gli altri peccati capitali.

L'invidia è per le persone che non hanno l'autostima per essere gelose (Bauvard).

Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l’altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri (Roland Barthes).

L’invidia del cretino per l’uomo brillante trova sempre qualche consolazione nell’idea che l’uomo brillante farà una brutta fine (Max Beerbohm).

Frasi sull'invidia in latino

E siccome i sentimenti esistono da tantissimo tempo, le frasi in latino sull’invidia sono quelle che più di tutte centrano l’obiettivo e fanno riflettere su cause, motivi e soluzioni per uscire dalla morsa del male che ci attanaglia e che non ci permettere di vedere ciò che abbiamo, quello che possiamo raggiungere, senza preoccuparci dell’erba altrui (giusto per rimanere in tema di proverbi).

Invidia gloriae comes [Linvidia è compagna della gloria]

Invidus a propria roditur invidia [L'invidioso è roso dalla sua stessa invidia].

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa contentus vivat, laudet diversa sequentis? [Come mai, Mecenate, nessuno, nessuno vive contento della sorte che sceglie o che il caso gli getta innanzi e loda chi segue strade diverse?].

Faber fabro invidet [Sempre si prova invidia per chi fa il nostro stesso mestiere].

Frasi sull'invidia degli amici

Le frasi sull’invidia toccano tutti i tipi di relazioni. Nasce fra i colleghi di lavoro, fra gli amici, tra fidanzati, fratelli e sorelle. Il campo di invasione è vasto e i danni alle volte possono essere incalcolabili. Ecco perché è importante usare le frasi sull’invidia per conoscerla e difendersi da essa su più livelli. Dopodiché è importante rigenerarsi con le frasi sull'amicizia.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico (Oscar Wilde).

L'invidia è distrutta dalla vera amicizia (Proverbio albanese).

È nel carattere di pochi uomini di onorare senza invidia un amico che ha prosperato (Eschilo).

Lasciare andare le persone tossiche nella tua vita è un grande passo nell'amare te stesso (Hussein Nishah).

Sono immune dall’invidia, libero di provare ammirazione e amicizia, che bellezza! Non c’è niente di più triste di qualcuno che soffre per il successo altrui, che è schiavo della critica e del rancore, che trasuda invidia, che si dibatte nel dispetto: un infelice (Jorge Amado).

Gli amici possono farti del male più di quanto possano mai fare i tuoi nemici.

È peggio l’invidia dell’amico che l’insidia del nemico.