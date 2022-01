Perché la gratitudine ci fa vivere meglio e come esercitarla

È una rivoluzione gentile, quella della gratitudine, che ci permette di raggiungere pienezza e armonia

La vita è complicata, ma noi lo siamo di più, soprattutto con determinate scelte che rendono più complesse quelle situazioni che inevitabilmente si creano e dalle quali non possiamo sfuggire. Eppure c’è un modo per alleggerire tutto questo che passa dalla consapevolezza che la gratitudine ci fa vivere meglio.

Lo fa perché è suo il potere di mostrarci le cose da un altro punto di vista che prima non avevamo considerato. Che ci permette di ritrovare l’armonia e la pienezza, anche quando queste sembrano non far parte della nostra esistenza. È sempre lei che ci consente di vedere il bello, anche in quelli che consideriamo i momenti più brutti della nostra vita.

La gratitudine ci fa vivere meglio: ecco cosa sapere

Ci sono alcune persone che vivono essendo grate, altre che non essendo educate in questo senso, invece, percepiscono tutto ciò che gli accade come una maledizione. In realtà quella gratitudine che ci fa vivere meglio può essere insegnata e imparata in qualunque momento della vita.

Approcciare a questa può sembrare complicato, ma in realtà anche questo sentimento può trasformarsi in una splendida abitudine che migliora la vita. Ma in che modo, vi starete chiedendo?

La gratitudine ci fa vivere meglio perché ci insegna a riconoscere e celebrare le cose belle, anche quelle più semplici che spesso trascuriamo, perché è lì che si nasconde la felicità più sincera e autentica.

Quella che sta in un raggio di sole che fa timidamente capolino dopo una tempesta, quella che sta nel sorriso autentico di un bambino o nel saluto di uno sconosciuto. Nei fiori che sbocciano, nel profumo dell’erba bagnata e, ancora, nei meravigliosi tramonti infuocati e in tutta la bellezza che risiede nel mondo in cui abitiamo. Non dovremmo essere forse grati di tutto questo?

Gratitudine: tutto è meraviglioso, se lo sai guardare

Così ecco che praticando la gratitudine iniziamo a guardare le cose che ci circondano da un’altra prospettiva. Impariamo a riconoscerle e soprattutto a essere grate per tutto ciò che abbiamo. E quello basta a colmare quei vuoti che troppo spesso ci tormentano.

Questo sentimento così puro ha degli effetti positivi sul corpo e sulla mente, ma soprattutto nell’anima. Perché ci consente di ritrovare una rinnovata e inedita armonia rispetto a tutto ciò che ci circonda.

Ci fa capire che non sono le cose materiali che possediamo a contare davvero, né tanto meno lo sono quei desideri da realizzare che utilizziamo solo per riempire la nostra vita. Perché in realtà, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, è proprio lì, sotto il nostro naso.

La gratitudine è una delle forme di amore più belle, pure e autentiche che appartengono all’umanità e farla nostra ci permette di imparare a cogliere il bello che c’è intorno a noi.

La gratitudine ci fa vivere meglio: i benefici

Lo abbiamo già detto, la gratitudine ci fa vivere meglio e lo fa nella misura in cui trasforma tutte le energie che ci appartengono in fonti di positività. Rendendo la nostra vita, e quella di chi ci circonda, più serena e armonica.

Essere grati nei confronti di quello che abbiamo, piuttosto che tormentarci, incolparci o lasciarci ossessionare da ciò che non possediamo, è una vera e propria rivoluzione gentile. Niente è da considerarsi scontato o dovuto: per questo dobbiamo essere grati alla vita e al mondo per quello che abbiamo, che ci è stato concesso o che abbiamo ottenuto con le nostre forze.

È una virtù che non appartiene a tutti, ma che si può conquistare cambiando atteggiamento, soffermandosi sulle piccole cose e rendendosi conto che anche quelle, spesso, hanno lo stesso significato di un grande miracolo.

Il più grande beneficio di questo sentimento praticato riguarda il nostro benessere personale. Il senso di gioia per tutto ciò che abbiamo fatto e che c’è, ci permette di affrontare anche le situazioni peggiori con la consapevolezza che da quelle nascerà sempre qualcosa di bello.

Gratitudine: come esercitarla

Come abbiamo più volte ribadito, la gratitudine è una virtù che può essere imparata in qualsiasi momento della vita. Per farla nostra dobbiamo iniziare a piccoli passi e ad ampi respiri. Guardiamo il mondo che ci circonda e tutto ciò che accade nella nostra vita.

Una passeggiata al parco prima di andare al lavoro, la colazione condivisa con la dolce metà, il bacio della buonanotte, e poi ancora quel caffè con l’amica di sempre. Episodi che viviamo quotidianamente e che, nella loro semplicità, sono straordinari.

Quelle piccole abitudini che diamo per scontato, però, nascondo il senso più puro e autentico della vita. Ed è per tutte queste cose che dobbiamo essere grati. Al contrario, invece, dobbiamo lasciare andare via la negatività e smetterla di concentrarci sulle ansie, sulle preoccupazioni o sul passato.

Iniziare a guardare queste cose è come aprire delle finestre su nuovi e illimitati orizzonti che, neanche a dirlo, sono bellissimi. È nostro, poi, il compito di mostrare gratitudine agli altri attraverso i dettagli.

Anche se il mondo lì fuori corre, se gli impegni sono sempre tanti e se lo smartphone non smette di squillare non dimentichiamo di ringraziare. Perché la gratitudine ci fa vivere meglio, a noi e agli altri.