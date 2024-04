D ove sta scritto che la relazione perfetta è quella che dura per sempre? Eppure, quando una cosa funziona, la durata di una relazione smette di avere importanza: va avanti e basta

Come far durare una relazione

Come far durare una relazione nel tempo? Far durare un rapporto richiede ben più di una semplice attrazione iniziale o di quei classici momenti felici condivisi all'inizio. Contrariamente a quanto spesso viene rappresentato nei media e nei film, dove le storie d'amore sembrano fluttuare senza sforzo tra momenti di pura felicità, quasi come in una fiaba senza fine, la realtà di una relazione duratura è molto diversa. Non è raro cadere nell'illusione che l'amore, per essere autentico, debba essere sempre spontaneo, felice e privo di difficoltà, come se i problemi e i momenti di dubbio non facessero parte del viaggio condiviso.

È indubbio che l'amore ci dia gioia, euforia e una profonda sensazione di connessione. Tuttavia, sostenere che questo stato di beatitudine possa rimanere inalterato nel tempo, senza evoluzione o momenti problematici, sarebbe ingenuo. La verità è che per far durare un amore, per crescere e maturare insieme, è necessario lavoro, dedizione e la capacità di navigare insieme attraverso le tempeste.

Ma quindi cosa fare per far durare una relazione? Per mantenere vivo l'amore è fondamentale adottare un approccio proattivo e consapevole nei confronti delle difficoltà. Questo implica riconoscere che le crisi, quando affrontate correttamente, non siano necessariamente negative ma possano offrire preziose opportunità di crescita individuale e di coppia. È qui che entrano in gioco gli strumenti di comunicazione, di comprensione reciproca e di supporto, indispensabili per superare i momenti difficili.

Non forzare l’amore

L’amore è un equilibrio delicato tra due persone. Hai capito? Abbiamo proprio detto: due persone. Fare durare una relazione è un impegno costante che dev’essere affrontato da tutte e due le parti, con lo stesso entusiasmo. Quante volte hai sentito un’amica che diceva di aver dato al suo partner il 120%, ricevendo in cambio un minimo sindacale?

Se una storia cresce sul presupposto che una delle due parti debba trainarla, è abbastanza evidente che non si tratti di una vera relazione. Si tratta dell’infatuazione, forte, tempestosa, volitiva, di qualcuno – che però non è ricambiata.

Dare il massimo quando chi abbiamo davanti non dimostra lo stesso entusiasmo è uno sforzo inutile che, in pressoché nessun caso, stimolerà chi abbiamo di fianco a fare di meglio. Tanto stai già facendo tutto tu! Se ti rendi conto che la relazione non è equilibrata, ricordati che l’unica persona che merita il tuo massimo sei tu.

Conoscere e vivere le differenze

Fare durare una relazione significa comprendere le passioni e le necessità di chi abbiamo accanto e, al tempo stesso, sentire che questa persona ricambia. Ciò significa che dovrai imparare a prenderti del tempo per ascoltare il/la partner e sentire cosa ha da dire. Non solo in materie generali, ma anche riguardo le sue passioni. Non è detto che si debba condividere tutto nel tempo libero, ma sicuramente è un pro interessarsi alle passioni dell'altra persona.

E questa cosa deve essere ovviamente reciproca. Il motivo? Non si tratta di un esercizio in sopportazione, ma un modo per conoscersi attraverso quelle aree di voi che non si intersecherebbero mai. Attraverso questo esercizio, risulterà difficile rimanere senza argomenti di discussione.

Accettare le differenze tra voi, proprio come le similitudini, è il modo giusto per procedere verso un rapporto più ricco. E duraturo!

Apri il rubinetto della comunicazione

Può sembrare il consiglio più scontato dell’universo e potrebbe anche esserlo. Tuttavia, prima di entrare in merito, occorre fare una piccola digressione sul concetto di comunicazione. Molto spesso ci facciamo prendere dal panico, dalle insicurezze, dal terrore e dall’ansia di aver sbagliato qualcosa. E così scambiamo la comunicazione con lo sfogo mentale e verbale.

La comunicazione è uno scambio costruttivo di vedute, opinioni, posizioni e modi di approcciare la vita e gli eventi di tutti i giorni. Nel momento in cui scambiamo la comunicazione con lo sfogo della frustrazione, trasformiamo il nostro partner in un punching ball dedicato alle nostre fragilità.

La comunicazione è la chiave, ma con un occhio di riguardo per la forma e il modo di porsi. Parlare, trovare i compromessi e cercare di venirsi incontro è l’unico modo per raggiungere un apprezzamento condiviso del tempo speso insieme.

La relazione attraversa i suoi momenti difficili e da essi viene forgiata in qualcosa di meglio. O in qualcosa destinato a concludersi. Qualsiasi siano le difficoltà che vi metterà davanti la vita, quello che conta è affrontarle insieme, senza lasciarsi indietro.

Quando uno dei due partner non è in grado di fornire il giusto supporto all’altro, significa che i tempi difficili potrebbero trasformarsi in elementi divisivi, dove i partner si allontanano per evitare il contatto in un momento dove ce n’è bisogno davvero. Parlare quando tutto è facile risulta spesso non banale. Parlare quando il mondo va a pezzi – una pandemia, un evento traumatico, un lutto, un pericolo – è anche più difficile. Si dovrà essere in grado di superare le proprie insicurezze e le proprie paure.

Tenersi per mano davanti al fallimento di qualcosa è la prova più grande di una relazione. Farlo in maniera matura, dandosi sostegno a vicenda, è il modo giusto per dimostrare all’altro di esserci. Sì, esserci, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Ma esserci come? Con il sorriso sulle labbra forse no, ma con le spalle larghe di sicuro, e una parola di conforto e determinazione anche quando la luce si affievolisce.