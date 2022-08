C rush o amore? Orientarsi non è semplice, ma se vuoi davvero capire in che direzione sta andando il tuo cuore siamo qui per aiutarti

Cotta o amore? Distinguere una infatuazione da quella che potrebbe essere una storia importante non è sempre semplice. La domanda infatti non è per nulla banale e, al tempo stesso, la risposta è assolutamente complessa. A volte capita difatti di confondere l’amore con una crush o un sentimento forte per una semplice attrazione.

D’altronde quando si parla di sentimenti non c’è mai nulla di facile e lineare, ma analizzare la situazione potrebbe aiutarti a capirci qualcosa di più e, magari, a prendere le decisioni giuste.

Cotta o amore? Partiamo dall'attrazione fisica

Partiamo quindi da un elemento che spesso mescola le carte in tavola, ma soprattutto ci impedisce di valutare ciò che accade con lucidità: l’attrazione fisica. I sintomi di quella che è quasi una malattia li conosciamo tutti: farfalle nello stomaco, sorriso perenne, ginocchia che tremano e la voglia di passare ogni secondo insieme.

Ti senti come se fossi ubriaca, ergo non sei affatto lucida. E a dirlo non sono solo le tue amiche, ma anche la scienza. Numerosi studi infatti hanno analizzato questa condizione dimostrando che le aree del piacere attivate nel cervello in questi casi sono le stesse che si “accendono” quando si assumono cibo o droghe.

Tutto è legato agli ormoni – in particolare dopamina e noradrenalina – che ci fanno indossare un paio di occhiali rosa per guardare il mondo e ci impediscono di vedere i difetti dell’altro. Attenzione però, perché l’attrazione fisica non dura per sempre e l’innamoramento è tutta un’altra cosa!

Come capire se è solo una cotta o amore

Vuoi capire se è solo una cotta oppure è il momento di fare sul serio? Fermati a osservare i segnali del tuo corpo e del suo, oltre all’atteggiamento. Se è solamente attrazione fisica i vostri sguardi si incroceranno di continuo e con intensità, spinti da un desiderio – puro e carnale – di fare sesso. Il dialogo? Una cosa da tralasciare, sostituito da continue fantasie e dall’immaginazione.

Perché è importante saper distinguere amore o crush? Semplicemente perché l’attrazione fisica può trasformarsi, se non la gestisci bene, in una trappola perversa. Diventa infatti un problema se, ingannata dalla dipendenza che ti provoca l’attrazione fisica, cominci a pensare che l’altra persona sia la tua anima gemella. Accade, magari, quando ti senti più fragile o avverti il bisogno di essere amata.

Cos’è il vero amore

Dunque il vero amore cos’è? Difficile dirlo, soprattutto dopo che schiere di scienziati, psicologi e sociologi hanno provato – senza riuscirci – a definirlo. Di certo è un sentimento fortissimo, disinteressato e incondizionato, fatto di armonia, desiderio di un futuro insieme e supporto.

Anche in questo caso esistono dei segnali inequivocabili che ti indicano che quella è la persona di cui ti stai innamorando. Per prima cosa le emozioni che provi sono intense, così tanto che a volte fatichi a raccontarle. Sei disposta a fare delle cose che prima non avresti mai fatto, ma non per compiacere l'altra persona, piuttosto per vederla semplicemente sorridere.

Quando litigate fate subito pace, perché l’idea di non potervi parlare o vedere vi fa stare male. Sei certa che non farebbe mai nulla che possa ferirti in qualche modo e state già facendo tanti progetti insieme, dalle vacanze a una nuova casa. Vi fate tante promesse e siete pronti a tutto per rispettarle, perché la fiducia reciproca per voi è importantissima.

Non c’è invidia per i successi raggiunti dall’altro, ma un sanissimo supporto e la volontà di essere felici. La gelosia, d’altra parte, ha il suo giusto spazio e non è mai ingombrante. I partner sono felici insieme, ma hanno anche la possibilità di crescere singolarmente, inseguendo sogni, desideri e ambizioni. Per entrambi quello che l'altro pensa è fondamentale, non a caso ci si scambia consigli e punti di vista, soprattutto prima di prendere delle importanti decisioni.

Insomma, la differenza tra una cotta e l'amore dovremmo coglierla proprio a tutto ciò che c'è nella relazione al di fuori dei soliti stereotipi romantici. Progetti per il futuro, il modo di vivere la quotidianità insieme, la voglia di condividere la gran parte della propria vita. Al contrario una crush è spesso frutto di idealizzazione, e la si riconosce perché non arriva mai il momento in cui si possono toccare con mano tutte queste cose estremamente concrete.

E il colpo di fulmine è una cotta o amore?

E per quanto riguarda il colpo di fulmine può essere solo una cotta o amore? Se te lo stai chiedendo la risposta ti sorprenderà perché secondo una ricerca scientifica del 2018 da un’attrazione immediata e fatale può nascere un grande amore. Lo studio, intitolato The Neuroimaging of Love e svolto dai ricercatori dell'Università americana di Syracuse, ha svelato che l’amore a prima vista non solo esiste, ma può essere anche per tutta la vita. Al nostro cervello infatti serve appena un quinto di secondo per poter provare vero amore nei confronti di qualcuno. Tutto parte dal cervello dove gli ormoni del piacere attivano ben 12 aree, influenzando pure il cuore. A volte dunque basta un solo sguardo per innamorarsi, mentre altre siamo convinte che sia qualcosa straordinario, invece è solo un buco nell’acqua. I sentimenti, d’altronde, sono complicati e l’unica certezza è che resteranno ancora per molto un mistero.