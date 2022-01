A more o attaccamento, questo è il dilemma. Due parole che hanno qualcosa in comune, ma anche tante differenze che dovresti proprio conoscere

Abbiamo tutte quelle amiche (o amici) che saltano da una relazione all'altra e ogni volta sono completamente innamorati come se avessero davanti a sé l'anima gemella. Ma per noi che li osserviamo è davvero difficile credere che qualcuno possa innamorarsi di tutte queste persone così in fretta, con la stessa frequenza di un battito di ciglia. Magari non è amore, ma soltanto attaccamento. Ci avevi mai pensato?

Due parole che hanno qualcosa in comune, ma anche tante differenze che dovresti proprio conoscere. Sai, è davvero molto semplice confondere l'amore con l'attaccamento e anzi, probabilmente è proprio perché non li conosci fino in fondo che porti avanti relazioni che ti sembrano inconcludenti, deludenti, sbagliate. Perfino tossiche.

Prima dell'amore c'è l'attaccamento

Piccola premessa doverosa e importante. Amore e attaccamento non sono due universi paralleli che non si incontrano mai, anzi nella il secondo rappresenta il preludio di qualsiasi relazione. Parliamo di legami sentimentali ma anche di amicizia, rapporti familiari (vedi ad esempio il rapporto tra mamma e bimbo): in ogni caso la prima cosa che ti lega a una persona è proprio l'attaccamento.

Si parla di attaccamento ogni volta che incontri qualcuno con cui senti il desiderio di voler stringere un legame, qualcuno che sai di volere al tuo fianco, che suscita in te emozione e passione. Da questo, poi, nel tempo si costruisce l'amore che come una sorta di upgrade dell'attaccamento. A quel punto nasce l'intimità con l'altra persona, volere il suo bene, crescere insieme a fare di tutto per renderla felice.

L'amore richiede tempo

Sai qual è un modo molto semplice per distinguere l'amore dall'attaccamento? Prendi in considerazione il fattore-tempo. Sembra una sciocchezza ma non lo è affatto, perché quando ami qualcuno costruisci un legame che si protrae nel tempo, appunto. È un rapporto che diventa più saldo e duraturo, giorno dopo giorno, e che prevede dei piani a lungo termine con il partner. Quando sei felice al fianco del tuo lui o della tua lei, desideri che questo idillio non finisca mai.

L'attaccamento rappresenta soltanto la prima fase di tutto questo e la differenza è proprio qui: in quel caso sei travolta dalla passione, dall'attrazione verso la novità, dalla chimica. Ti fai coinvolgere in questo turbinio che dà una scossa alla tua vita, ma se non passi allo step successivo tutto si riduce a questo. Non si cresce insieme, non ti importa del bene dell'altro. Ed ecco che nascono dei sentimenti negativi che possono mettere a dura prova il rapporto con il partner.

L'attaccamento è possessivo

Quando stai con qualcuno che ami e con il quale hai deciso di condividere la tua vita, c'è in te la volontà di costruire giorno dopo giorno un legame che ha uno scopo ben preciso. Vuoi che il tuo partner sia felice e non importa se mantenere questo stato di grazia richieda sforzi o sacrifici: sei pronta a metterti in gioco nel nome di un sentimento che ti riempie il cuore, la mente, la vita.

Nell'attaccamento tutto questo non esiste. Quel che ti importa è soddisfare il tuo bisogno personale di avere quella persona accanto, in un legame che si basa unicamente sulla possessione e che non mette neanche lontanamente in conto la felicità dell'altro. Tutto ciò implica dei meccanismi tossici e assolutamente lontani dal concetto di amore, perché il partner non è qualcuno con cui stare bene, ma il mezzo con cui soddisfare le tue aspettative.

L'amore ti dà sicurezza

Cominci a capire quanto siano profonde le differenze tra amore e attaccamento, vero? E allo stesso tempo emerge quanto sia semplice confonderli in un rapporto. Spesso fatichiamo a guardarci dentro e siamo talmente accecate dal nostro bisogno di avere qualcuno accanto che perdiamo proprio il filo del discorso. Lasciamo prevalere tutta una serie di sensazioni ed emozioni negative che esulano dal puro amore, ma non ce ne accorgiamo.

L'amore ti dà sicurezza, ti fa sentire la regina del mondo, fiera di te stessa e della tua felicità. E se tutto questo manca nella relazione col partner, probabilmente non ti sei accorta che alla base di esso c'è attaccamento. Non hai alcuna fiducia nel tuo compagno, non ti senti sicura e ogni situazione - anche la più banale - può diventare il pretesto per scatenare l'inferno, far crollare tutte le tue certezze e lasciarti andare alla rabbia e alla frustrazione. L'amore non vacilla, ma trae forza da se stesso.

L'attaccamento è egoista

Sì, l'attaccamento è egoista. E non c'è termine più adeguato per descriverlo. Perché quando una relazione si basa solo ed esclusivamente su di esso, si perdono completamente di vista i bisogni e le esigenze dell'altro. Ecco perché questo tipo di relazione è tossica, immagina come diventi quasi un rapporto di co-dipendenza col partner.

Un esempio pratico? Può capitare di essersi accordati per una cena insieme, o magati per andare a vedere l'ultimo film uscito al cinema. O può capitare che il partner debba partire per un viaggio di lavoro, restando lontano per qualche giorno. In amore cose del genere non ti destabilizzano affatto perché in fondo sono sciocchezze. Non basta qualche giorno di distanza per cancellare tutto ciò che di bello hai costruito col partner!

E allora perché ti arrabbi e ti senti delusa? Perché improvvisamente ti senti vulnerabile, diventi impaziente che questo inferno di lontananza finisca e che tutto torni alla normalità? Non ti sembra esagerata una reazione del genere di fronte a un imprevisto tanto piccolo e insignificante? Probabilmente non ami quella persona, piuttosto ami il "ruolo" che le hai assegnato per soddisfare le tue egoistiche manie di controllo.

L'amore è libertà

L'amore richiede tanto lavoro, impegno, flessibilità e soprattutto la volontà di mettersi in gioco, aprendosi al confronto sano e alla comunicazione con i partner. L'amore si basa sulla comprensione reciproca, sull'empatia e non sulla prevaricazione. Se in una relazione mancano questi elementi, probabilmente si tratta di un rapporto basato unicamente sull'attaccamento e che manca di sentimento.

Stare con qualcuno che ami dovrebbe farti sentire libera, non costretta in una gabbia fatta di risentimento. In fondo cos'è la vera felicità se non trovare qualcuno con cui puoi essere te stessa senza aver paura di essere giudicata?