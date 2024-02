« Rimaniamo amici» è una formula che in televisione sembra funzionare, ma che nella vita reale potrebbe essere più complicata. Ecco tutti i pro e i contro dell’amicizia dopo l’amore

Amicizia con ex: è possibile?

Affrontare il tema dell'amicizia con l'ex solleva una pluralità di interrogativi ai quali non sempre si può rispondere con certezza assoluta. Questa riflessione, universale e intramontabile, si manifesta nel cuore e nella mente di molti: è possibile trasformare un legame d'amore ormai finito in una sincera e duratura amicizia? Le opinioni su questo argomento sono svariate e riflettono la complessità e l'unicità di ogni storia.

Tutti noi conosciamo almeno una persona che millanta un "rapporto bellissimo" con un ex partner, ma è davvero così? È realmente fattibile che un profondo legame d'amore si trasformi in un'amicizia genuina e senza secondi fini? Quali sono le implicazioni emotive, psicologiche e sociali di tale trasformazione? E ancora, un'amicizia nata su basi precedentemente romantiche può considerarsi "sana", oppure è inevitabilmente destinata a incappare in ambiguità di qualche tipo?

Possiamo trovare tantissime argomentazioni sia pro che contro. Sicuramente molte persone ritengono importante salvaguardare un legame comunque significativo, la condivisione di esperienze e ricordi comuni, e il sostegno emotivo reciproco. D'altra parte, bisogna sempre andarci cauti: la difficoltà nel superare i sentimenti passati, la potenziale gelosia in presenza di nuovi partner e la sfida nel stabilire confini chiari possono creare grossi problemi.

La rottura come fase necessaria

Prima di cominciare a parlare della possibilità (o meno) che tra due persone si sviluppi amicizia dopo l’amore, va chiarita la conditio sine qua non. Ovvero: ci dev’essere stata una relazione amorosa e una rottura. In altre parole, non si tratta di quei rapporti in zona grigia in cui due persone sono in pausa di riflessione, o di due amanti clandestini. L’amore c’è stato, avete avuto una relazione, poi vi siete lasciati (perché o come per ora, non importa). Sembra infatti banale, ma ci sono rotture che, in realtà, non sono affatto definitive. Per affrontare la questione dell’amicizia dopo l’amore, invece, quest’ultimo dev’essere finito per davvero.

Quando una relazione finisce, il tempo è sempre il nostro migliore alleato. Se la rottura è stata abbastanza “serena”, il tempo vi aiuterà a metabolizzare il cambiamento (che comunque c’è stato). Se vi siete lasciati male (o molto male), sempre il tempo sarà in grado di attenuare le emozioni e le ferite, di facilitare il formarsi delle cicatrici e, poi, di offrire un nuovo punto di vista a posteriori.

Quando ha senso rimanere amici

Premettendo che nelle relazioni è difficile stabilire delle regole universali, ci sono alcune condizioni che potrebbero portare a pensare che sì, l’amicizia dopo l’amore è una cosa giusta.

Non ci sono secondi fini

Eccola qui, la condizione migliore per un rapporto d’amicizia tra ex. Quando l’amicizia è l’evoluzione naturale del rapporto, totalmente priva di ambiguità, potrebbe essere la migliore conclusione delle rotture. Questo può avvenire quando non ci sono stati drammi, né colpi di scena. Magari vi siete accorti che dopo tanto tempo vi vedete come fratello e sorella, vi stimate e vi volete bene ma desiderate un’altra vita e altre persone? Se è per questo che vi siete lasciati, rispettandovi e senza guizzi, allora forse eravate già amici, quindi si tratta solo di constatarlo.

Eravate amici prima

È quasi una variante della condizione sopra. Eravate amici, poi avete vissuto un po’ di intimità, che si è esaurita più o meno in fretta, facendovi tornare alla situazione iniziale, o quasi. Anche in questo caso, l’amicizia dopo l’amore potrebbe essere funzionale, a condizione che la passione e l’attrazione fisica sia davvero totalmente esaurita, onde evitare che vi confondiate.

Tempo e rispetto

Vale sempre. Il tempo, come abbiamo già detto, è un elemento determinante nelle relazioni, sia per elaborare la rottura, sia per sviluppare un nuovo tipo di rapporto. Ad esso si aggiunge anche un altro elemento, il rispetto. Per noi stessi e per gli altri, intendendo per altri anche gli eventuali nuovi partner dell’ex.



Prima di tutto, l’amicizia dopo l’amore va bene solo se per entrambi non c’è davvero più niente. Poi, altrettanto importante, il rispetto. Considera che sia tu che l’ex potreste avere nuovi partner. I quali, per quanto comprensivi, potrebbero non impazzire all’idea che vi frequentiate con la persona che avete amato. Insomma, forse più che amici, potete definirvi in buoni rapporti, ma lasciandovi andare per le reciproche strade.

Quando è meglio evitare

C’è poi la posizione opposta sull’amicizia dopo l’amore. Secondo alcune teorie, andrebbe assolutamente evitata. Esiste uno studio di psicologia, effettuato qualche anno fa da ricercatori dell’Università di Oakland e che viene ripreso spesso, secondo cui le persone che rimangono amici con gli ex partner, avrebbero dei disturbi di personalità più o meno gravi, dal narcisismo alla psicopatia e via dicendo. Certo, questa ricerca parla appunto di situazioni (e persone) particolari. Estremi a parte, ci sono alcune situazioni per cui l’amicizia dopo l’amore va evitata.

Siete dipendenti

Vi siete lasciati, ma vi vedete e vi sentite praticamente come prima. L’unico cambiamento è che non fate sesso (forse). Attenzione, perché siete in un rapporto di dipendenza. Che sia tu o l’ex o entrambi a vivere la relazione come se non vi foste lasciati, non importa. Conta, piuttosto, prenderne coscienza e interromperlo, perché non è affatto sano, per nessuno di voi.

No alla morbosità

L’amicizia dopo l’amore, anche nella migliore delle ipotesi, non può essere proprio come tra due persone che non hanno mai condiviso il letto, né tantomeno la vita. Quindi, se dopo la vostra storia, presto o tardi, instaurate un rapporto di migliori amici, in cui arrivate perfino a raccontarvi i dettagli delle vostre nuove storie, c’è qualcosa di morboso, che forse è meglio lasciar perdere.

No all’ambiguità

Ognuno può parlare solo per sé, è ovvio. Perciò, in coscienza, chiediti se vuoi essere amica del tuo ex perché, sotto sotto, speri di riconquistarlo. O magari, perché è comunque un modo per restargli vicino. In entrambi i casi, questa non è amicizia. Idem se sai che è il tuo ex a provare ancora qualcosa per te.

Pensa al nuovo

Ex suggerisce immediatamente l’idea di passato. Pensa al presente e al futuro, quando tu (e l’ex) potreste avere nuovi partner. Come la prenderebbero, la vostra amicizia dopo l’amore? E tu, se il tuo nuovo partner frequentasse (in amicizia!) la ragazza con cui magari viveva, o che l’ha segnato, saresti tranquilla?

La risposta definitiva

In conclusione, è possibile l’amicizia dopo l’amore? Come forse avrai già capito, non esiste una risposta definitiva. Come abbiamo visto, ci sono casi in cui le persone si lasciano e riescono a rimanere amici per davvero, senza ambiguità di sorta. Poi ci sono casi in cui l’amicizia è una modalità per mantenere i contatti tra persone che soffrono di dipendenza affettiva. Ancora, alcune persone si lasciano e chiudono completamente i ponti tra loro. Ogni storia d’amore, del resto, è diversa, poiché composta da due persone che hanno un vissuto, anche in comune, che cambia per ciascuna coppia. L’unica vera regola, forse, è che le cose succedono se/quando possono succedere. L’importante è non forzare mai le cose, in nessun tipo di relazione, e agire sempre nel rispetto di sé e degli altri.