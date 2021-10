A l bando gli stereotipi: l'amicizia tra uomo donna non solo è possibile, ma può essere molto bella e arricchente

L'amicizia tra uomo e donna

L'eterno dilemma della possibile amicizia tra uomo e donna è una domanda che un po' tutte (e tutti) ci siamo poste almeno una volta nella vita.

Qualcuno sostiene che tra uomo e donna prima o poi possa entrare in campo l'attrazione fisica, o addirittura un sentimento amoroso. Certo, può succedere, ma non è affatto obbligatorio.

E infatti capita molto di frequente di portare avanti amicizie di lunghissima data, magari d'infanzia, in cui l'altro perde qualsiasi connotazione sessuale (o magari non l'ha mai avuta).

E allo stesso modo può capitare nella vita adulta di conoscere una persona con cui ci troviamo molto bene e che può diventare il nostro confidente, e non importa che sia uomo o donna.

Allo stesso modo però a tutti noi (maschi e femmine) è capitato almeno una volta di fraintendere un gesto, sentir nascere un'attrazione o anche di più nei confronti di un amico o di un'amica.

E quindi? Ci può essere solo amicizia o l'attrazione è perennemente in agguato al punto da rendere l'amicizia meno "sincera"?

In questo articolo riflettiamo su come gestire un rapporto di amicizia tra uomo e donna, seguendo alcune semplici dritte, perché a dirla tutta l'amicizia sincera tra uomo e donna è perfettamente possibile, e anzi può essere un legame che arricchisce molto entrambi.

Sesso: tenere a bada gli ormoni

Semplice, cristallino, lapalissiano: il principale nemico dell’amicizia tra uomo e donna è lui, il sesso, la bestia nera in grado di incrinare il rapporto esistente.

È inutile prendersi in giro: anche la relazione più solida, lunga e onesta non resiste allo scossone di intimità fisica che deriva dal finire a letto insieme.

E in ogni caso, piangere lacrime di coccodrillo quando ci si accorge che le cose non sono più le stesse non è un’opzione: “Harry Ti Presento Sally” docet, anche se lì il problema è che entrambi i protagonisti erano inconsciamente innamorati l’uno dell’altra. Ma si trattava – appunto – di un film.

Vietato innamorarsi

Corollario del punto precedente: nessuna amicizia tra uomo e donna è in grado di durare se – in fondo – uno dei due prova qualcosa di più profondo e serio per l’altro. E il problema non è tanto provare quei sentimenti, quanto piuttosto non ammetterlo, risultando in un certo senso anche scorretti nei confronti dell'altro.

Nel migliore dei casi di può finire come Mila Kunis e Justin Timberlake in “Friends With Benefits”, dove – dopo mille tentennamenti da parte di lui – l’amore finalmente trionfa nella stazione Grand Central a New York.

Purtroppo però – e questa è la regola – il più delle volte il sentimento non è ricambiato, e portare avanti un rapporto così sbilanciato è un gioco al massacro che nessuno è capace di sostenere. E in un colpo solo avremo perso non solo quello che nelle nostre fantasie sarebbe stato un potenziale fidanzato, ma anche un buon amico.

Cosa fare in questi casi? Essere sinceri è la strada migliore: tanto vale aprirsi. Se l'altro non contraccambia è il caso di eliminare i contatti per un periodo: nella migliore delle ipotesi la sbandata passerà, e si potrà tornare a coltivare il rapporto di amicizia.

Saper mantenere i segreti

Molto di più che in quella tutta al femminile, la complicità e la totale onestà intellettuale costituiscono la base dell’amicizia tra uomo e donna.

Bandito quindi il gossip gratuito, i pettegolezzi un po’ maligni e il violare il patto di segretezza in merito a ciò che ci viene confidato.

Con un uomo non si scherza, e – esattamente come non sapremo mai cosa Bob (Bill Murray) ha sussurrato a Charlotte (Scarlett Johansson) alla fine di “Lost In Translation” – così dobbiamo imporci di chiudere le confidenze del nostro amico in un cassetto, e poi buttare la chiave.

Convivere...ma con delle regole

A volte capita persino di conviverci, col proprio migliore amico, ma non disperiamo: dividere un appartamento non metterà di certo a repentaglio il nostro rapporto, a patto di non commettere l’errore di fargli da baby sitter, o – peggio – da madre.

Un po’ come Lelaina (Winona Ryder) quando si ritrovava suo malgrado a dover lavare i boxer di Troy (Ethan Hawke) in “Giovani Carini e Disoccupati”: nel film le cose tra loro poi prendono un’altra piega; noi nella realtà atteniamoci alla regola non scritta che ci impone di non diventare una balia. Per giunta non retribuita. Del resto questo setting spesso non funziona (e non è equo) nemmeno nella coppia.

Mantenere la propria femminilità

Ricordiamoci sempre che – se il nostro amico ci ha scelte come sua personale confidente – è anche perché siamo donne e abbiamo un atteggiamento, un punto di vista sulle situazioni della vita e un modo di agire che spesso differiscono da quelli maschili.

Quindi, continuiamo a esserlo evitando di adottare abitudini o comportamenti “da uomo” che, oltre a non appartenerci, ci ridurrebbero a una bizzarra caricatura senza nulla di diverso dalla cricca di amici che di solito lui frequenta.

Ne sa qualcosa Olivia Wilde, che in “Drinking Buddies – Amici di Bevuta”, tra una pinta di birra e l’altra, assomiglia di più a un compagno di baldorie di Luke (Jake Johnson), che alla sua personale bff: quando i confini tra i ruoli si fanno labili, il primo a risentirne è proprio il rapporto di amicizia.

Non essere gelose delle sue compagne

L’amicizia tra uomo e donna, molto più di quella tra sole donne – non lascia alcuno spazio alle gelosie che, a volte inevitabilmente, si creano nei confronti delle sue compagne.

Cerchiamo di non farne una questione di competizione, perché altrimenti il nostro rapporto è destinato a trasformarsi in un piccolo calvario, e soprattutto evitiamo di cadere in comportamenti simili a quelli di Julia Roberts ne “Il Matrimonio Del Mio Migliore Amico”: credere che l’amicizia sia un valore meno grande o “prestigioso” dell’amore, è un errore che si paga a caro prezzo.

Gli opposti che si attraggono

Molto più spesso che nelle amicizie femminili, capita che il nostro amico maschio sia caratterialmente opposto a noi, e la cosa – anziché creare frizioni o continui litigi – sembra funzionare a meraviglia.

Non è infatti un caso che nella dinamica di questi rapporti scatti una sorta di “compensazione”, all’interno della quale ognuna delle persone coinvolte assorbe dall’altra quelle caratteristiche e quelle sfaccettature caratteriali di cui è manchevole: ecco perché questi rapporti amicali sono preziosi, perché ci regalano sempre un ulteriore punto di vista, aiutandoci a crescere e maturare, esattamente come succede a Charlie (Logan Lerman), il giovane protagonista di “Noi Siamo Infinto”, quando incontra Sam (Emma Watson) e suo fratello Patrick (Ezra Miller).